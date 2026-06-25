Kalėjime Latvijoje mirė 17-metis: tragedija užminė mįslių

Praėjusiais metais, Latvijoje, įkalinimo įstaigose užgeso 32 žmonių gyvybės. Maždaug trečdalis jų nusižudė, tarp jų buvo ir nepilnametis.
Apie šį atvejį Latvijos kalėjimų administracija viešai nekalba, tačiau 17-mečio artimieji ir pažįstami iki šiol laukia atsakymų į neatsakytus klausimus, praneša Latvijos televizija.
Aleksis ir anksčiau buvo žalojęs save, tačiau praėjusiais metais jo gyvybės išsaugoti nepavyko – likus nedaug laiko iki Kalėdų vaikinas mirė Olainės kalėjimo ligoninė.
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Šeima mano, kad apie šį įvykį negalima tylėti, nes, jų įsitikinimu, tragedijos buvo galima išvengti.
Latvijos kalėjimų administracija atsisakė komentuoti įvykio aplinkybes, teigdama, kad Alekso šeima prašė neviešinti detalių.
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Rašytiniame atsakyme institucija nurodė, kad buvo pradėtas ikiteisminis tyrimas, tačiau vasarį jis nutrauktas nenustačius nusikalstamos veikos požymių.
Vis dėlto Latvijos televizija susisiekė su Alekso mama, kuri paneigė prašiusi neviešinti informacijos.
Moteris teigė norinti apie sūnaus mirtį kalbėti viešai, nes iki šiol iš Kalėjimų administracijos nėra gavusi aiškių atsakymų apie jo žūties aplinkybes.
Parengta pagal apollo.lv
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