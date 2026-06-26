Mergina vienu metu užmezgė romaną su dviem broliais: pastebėjo keistą dalyką

Fah pasidalijo detalėmis apie santykius su su „droviais“ identiškais dvyniais.
Pasakodama, kaip jie susipažino, Fah sakė tuo metu dirbusi padavėja, o broliai su draugais atėjo į kavinę. Kadangi jai patiko abu, ji drąsiai paliko jiems abiem savo telefono numerį ir tęsė darbą. Ji teigė, kad abu broliai jai parašė per kelias minutes vienas po kito.
Kai ji pradėjo bendrauti su abiem vienu metu, pastebėjo, kad tarp brolių nėra jokios konkurencijos. Ji pabrėžė, kad abu vaikinus myli vienodai.
Kartu su identišku dvyniu broliu vienoje mokykloje dirbantis pedagogas: „Būna visko“
Nors daugeliui toks santykių modelis gali atrodyti sudėtingas, Fah džiaugiasi gaudama dvigubai daugiau meilės ir dėmesio.
„Tarp brolių nebuvo jokių pykčių ar pavydo, nes jie abu myli mane, o aš juos“, – teigė moteris.
Susiję straipsniai
Santykiams vystantis, trijulė persikėlė gyventi kartu į Tailandą – tai dar labiau sudomino sekėjus internete.
Įdomu tai, kad nė vienas iš brolių nereikalavo išskirtinumo ar nesistengė pranokti kito. Fah pasakojo, kad jie visi miega vienoje didelėje lovoje, o ji – per vidurį.
Ji pridūrė: „Žiemą man šilčiau nei bet kam kitam.“
Abu dvyniai dirba žemės ūkio srityje, ir yra kilę iš nepasiturinčios šeimos, tad Fah rūpinasi namų finansais ir netgi atidarė savo vaikinams banko sąskaitas, kad šie pradėtų taupyti.
Ji apibūdino brolius kaip drovius ir vengiančius konfliktų: „Jei kyla ginčų, dažniausiai juos pradedu aš, nes nei vienas brolis nemėgsta konfliktų.“
Iš pradžių šeimos nariai į tokius santykius žiūrėjo skeptiškai, tačiau vėliau juos priėmė. Internete reakcija buvo kitokia – Fah buvo kaltinama „dėmesio siekimu“ po to, kai pasidalijo savo santykių detalėmis.
Paklausti, kodėl gyvena kartu, jie atsakė: „Nes mylime vienas kitą.“
Parengta pagal „Mirror“