Širdį verianti atomazga: mirė iš įkaitusio automobilio išgelbėtas mažylis

Civilinės gynybos tarnyba pranešė skubiai nuvežusi 18 mėnesių kūdikį į pediatrijos skyrių, kai jis antradienį buvo aptiktas hipertermijos būsenos automobilyje Timono ligoninės universiteto miestelio automobilių stovėjimo aikštelėje.
Kol kas neaišku, kada vaikas mirė, tačiau vietos laikraštis „La Provence“ pranešė, kad tai įvyko trečiadienį.
Du šaltiniai teigė, kad mažylį automobilyje pamiršo universiteto miestelyje dirbantis asmuo.
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Tai – naujausia tokia mirtis Prancūzijoje šią savaitę, šalyje tvyrant svilinančiam karščiui.
Antradienį Prancūzijoje buvo karščiausia diena nuo matavimų pradžios 1947 m. – vidutinė temperatūra siekė 29,8 laipsnio pagal Celsijų. Kitą dieną buvo sumuštas ir šis rekordas – vidutinė temperatūra pasiekė 30 laipsnių.
Trečiadienį Paryžiaus priemiestyje mirė trejų metų berniukas, įsigavęs į automobilį ir jame įstrigęs dėl užblokuotų durų (vaikų saugumo užrakto), kol jo mama miegojo su jaunesniu vaiku, o tėvas dirbo sodo namelyje.
Pirmadienį pietiniame Karpantraso miestelyje šeimos automobilyje stovėjimo aikštelėje prie gyvenamojo namo buvo rasti dviejų vaikų, dvejų ir ketverių metų, kūnai.
Sinoptikai perspėjo, kad praėjusią savaitę prasidėjusi karščio banga gali prilygti 2003 m. itin karštų orų epizodui, kai visoje šalyje mirė beveik 15 tūkst. žmonių.