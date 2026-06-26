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Širdį verianti atomazga: mirė iš įkaitusio automobilio išgelbėtas mažylis

2026 m. birželio 26 d. 19:23
Prancūzijos Marselio mieste per smarkią karščio bangą įkaitusiame automobilyje rastas mažylis ligoninėje mirė, penktadienį pranešė sveikatos priežiūros įstaiga. Tai – naujausia tokia mirtis šalyje šią savaitę.
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Civilinės gynybos tarnyba pranešė skubiai nuvežusi 18 mėnesių kūdikį į pediatrijos skyrių, kai jis antradienį buvo aptiktas hipertermijos būsenos automobilyje Timono ligoninės universiteto miestelio automobilių stovėjimo aikštelėje.
Kol kas neaišku, kada vaikas mirė, tačiau vietos laikraštis „La Provence“ pranešė, kad tai įvyko trečiadienį.
Du šaltiniai teigė, kad mažylį automobilyje pamiršo universiteto miestelyje dirbantis asmuo.
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Tai – naujausia tokia mirtis Prancūzijoje šią savaitę, šalyje tvyrant svilinančiam karščiui.
Antradienį Prancūzijoje buvo karščiausia diena nuo matavimų pradžios 1947 m. – vidutinė temperatūra siekė 29,8 laipsnio pagal Celsijų. Kitą dieną buvo sumuštas ir šis rekordas – vidutinė temperatūra pasiekė 30 laipsnių.
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PrancūzijaMarselis

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