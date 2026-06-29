Energingas Vydmantų kunigo šokis sukėlė euforiją socialiniuose tinkluose

„Atlaidai!“ – šaukia kunigas ir šoka, kviesdamas šokti ir aplinkinius.
Vaizdo įrašas su linksmu ir energingu kunigu feisbuke sulaukė daugiau kaip 5 tūkst. patiktukų.
Vydmantų Šv. Jono Krikštytojo parapijoje birželio 21 d. vyko Šv. Jono Krikštytojo atlaidai.
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Parapijos klebonas Karolis Petravičius už nenuilstamą darbą, bendruomenės būrimą ir sielovadinę veiklą neseniai buvo paskelbtas 50-uoju Kretingos rajono Garbės piliečiu.
„Kad visi tokie kunigai būtų linksmi, tai ir jaunimas susidomėtu bažnyčia“, – po įrašu komentavo žmonės, negailėdami komplimentų už užkrečiančią energiją.
kunigasVydmantailinksmas vaizdelis
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