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Energingas Vydmantų kunigo šokis sukėlė euforiją socialiniuose tinkluose

2026 m. birželio 29 d. 17:08
Lrytas.lt
Vydmantų parapija pasidalino vaizdo įrašu, kuriame matyti kunigas, besisukantis pagal muziką energingame šventės sūkuryje.
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„Atlaidai!“ – šaukia kunigas ir šoka, kviesdamas šokti ir aplinkinius.
Vaizdo įrašas su linksmu ir energingu kunigu feisbuke sulaukė daugiau kaip 5 tūkst. patiktukų.
Vydmantų Šv. Jono Krikštytojo parapijoje birželio 21 d. vyko Šv. Jono Krikštytojo atlaidai.
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„Kad visi tokie kunigai būtų linksmi, tai ir jaunimas susidomėtu bažnyčia“, – po įrašu komentavo žmonės, negailėdami komplimentų už užkrečiančią energiją.
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