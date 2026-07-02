Tarptautinės loterijos „Vikinglotto“ Didįjį prizą ir vėl laimėjo lietuvis

Bilietą pirko internetu
140 807 eurus atnešusį laimingą loterijos bilietą vyras įsigijo svetainėje „Loto.lt“. Kaip pats sako, šiuo būdu jis ruošiasi bene kiekvienam žaidimui.
„Savaitės ritualas toks – 5 „Vikinglotto“, 5 „Teleloto“ ir 5 „Eurojackpot“ bilietai. Man patinka laukimo jaudulys, galimybė pasvajoti, ką daryčiau, jei laimėčiau. Jau vien tai sukelia malonius jausmus“, – dalyvavimo loterijose motyvus vardina plungiškis.
Susiję straipsniai
O šįkart svajonė virto realybe. Trečiadienio vakarą Norvegijoje išriedėję šeši pagrindiniai skaičiai sutapo su esančiais viename iš Jono bilietų.
„Iki išnaktų žiūrėjau filmą, o kai jis baigėsi – nusprendžiau užsukti į „Loto.lt“ ir peržiūrėti „Vikinglotto“ laidą. Kai vedėja pranešė, kad Didįjį prizą laimėjo lietuvis, lyg juokais pagalvojau – gal aš? Tada nuėjau į savo bilietų skiltį ir pamačiau, kad rimtai aš“, – vis dar su nuostaba pasakoja šešiaženklės sumos laimėtojas.
Pinigus skirs sveikatos ir buities gerinimui
Taigi tąnakt Jonas sako nebeužmigęs. Papildomo jaudulio sukėlė tai, kad vos vienas skaičius jį skyrė nuo Aukso puodo.
„Iš viso žaidimo metu išrieda 7 skaičiai – 6 pagrindiniai ir 1 papildomas. Tai visi pagrindiniai sutapo, o tas papildomas skyrėsi vos per vieną. Biliete buvo ketvertas, o išriedėjo trejetas. Būčiau laimėjęs daugiau nei 23 milijonus“, – pasakoja žaidėjas.
Tiesa, jo balse apmaudo nėra. Mat vyras tiki, kad dar pasiseks ir ateityje.
„Prieš penkmetį „Vikinglotto“ laimėjau pirmą savo didesnį prizą – daugiau nei tūkstantį. Dabar įvyko šis laimėjimas. O po penkmečio, tikiu, apsilankysiu šioje loterijos atstovybėje dar kartą“, – optimistiškai kalba plungiškis.
Už laimėtus 140 807 eurus Jonas žada įsigyti naują būstą patogesnėje vietoje ir skirti dėmesio savo sveikatos gerinimui bei puoselėjimui.
Tai jau penktas kartas, kai dešimties šalių žaidėjus jungiančioje „Vikinglotto“ loterijoje Didįjį prizą laimi lietuvis. Pastarąjį sykį pasisekė vilniečiui. Jis pernai su taip pat internetu pirktu bilietu laimėjo daugiau nei 2,2 milijono eurų.
LoterijaVikingų lotoTeleloto
Rodyti daugiau žymių