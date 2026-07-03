Vairuotojas Audrius apie darbą, kuriuo didžiuojasi: „Kasdien kuriame švaresnę Lietuvą“

Vienas iš jų – Alytaus regione dirbantis vairuotojas Audrius. Kasdien jis vairuoja specializuotą techniką, aptarnauja gamybines įmones, rūpinasi atliekų surinkimu ir pervežimu, rašoma pranešime žiniasklaidai.
Nors daugelis šį darbą pirmiausia sieja su vairavimu, pats Audrius sako, kad jo profesija yra gerokai daugiau nei kelionės iš vieno taško į kitą.
„Tai darbas, kuriuo galiu didžiuotis. Kiekvieną dieną matau savo darbo rezultatą ir žinau, kad prisidedu prie švaresnės aplinkos kūrimo“, – sako jis.
„Noriu dirbti“. Mitas – ar tikrai darbas užsienyje yra vergovė?
Nuo vaikystės žavėjo didelė technika
Audrius neslepia, kad susidomėjimas sunkiasvore technika atsirado dar vaikystėje. Galingi automobiliai, specialioji technika ir darbas, kuriam reikia atsakomybės, visada atrodė prasmingi ir įdomūs.
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„Technika man patiko nuo mažens. Ir dabar, grįžęs po darbo, dažnai einu į garažą – vis atsiranda ką paremontuoti ar patobulinti. Man tai ne darbas, o malonumas,“ – prisipažįsta Audrius.
Šiandien šis vaikystės susižavėjimas virto profesija. Darbo dienomis jis sėda prie modernios atliekų surinkimo technikos vairo ir leidžiasi į maršrutus Varėnoje, Druskininkuose, Vievyje, Alytuje bei aplinkiniuose rajonuose. Per dieną vairuotojas vidutiniškai nuvažiuoja apie 300 kilometrų, o kartais ir gerokai daugiau.
„Būna dienų, kai nuvažiuoju ir 500 kilometrų. Tačiau kiekviena diena vis kitokia – skirtingi klientai, skirtingos situacijos, todėl monotonijos tikrai nejaučiu“, – pasakoja vyras.
Darbas, nuo kurio priklauso kitų veikla
Audriaus maršrutai dažnai driekiasi ne tik per gyvenamuosius rajonus, bet ir per gamybos įmonių teritorijas. Tinkamas atliekų surinkimas ir išvežimas leidžia klientams sklandžiai tęsti savo veiklą.
„Kai atvažiuoji pas klientą, supranti, kad tavo darbas yra svarbi jų kasdienės veiklos grandis. Jeigu atliekos nebūtų surinktos laiku, tai sukeltų papildomų rūpesčių. Todėl stengiamės dirbti atsakingai ir laikytis visų susitarimų“, – sako Audrius.
Būtent tokį požiūrį vertina ir „Ekonovus“ klientai. Per daugelį metų užsitarnautas pasitikėjimas leidžia kurti ilgalaikius santykius.
Sugrįžti paskatino žmonės
Audrius – vienas iš tų darbuotojų, kurie žino, ką reiškia palyginti skirtingas darbovietes. Per savo karjerą jis buvo išvykęs dirbti kitur, tačiau galiausiai nusprendė sugrįžti į „Ekonovus“. Priežastis buvo paprasta – žmonės.
„Buvo laikotarpis, kai pasikeitus vadovams nepavyko rasti bendros kalbos. Tačiau vėliau situacija pasikeitė.
Dabar dirba vadovai, kurie išmano savo darbą, girdi darbuotojus ir bendrauja pagarbiai. Pajutau, kad čia mano nuomonė svarbi“, – atvirauja Audrius.
Pasak Audriaus, gebančio valdyti ne tik šiukšliavežę, bet ir sunkvežimį, savivartį bei teritorijų priežiūrai skirtą techniką, būtent vadovų palaikymas yra vienas svarbiausių dalykų dirbant atsakingą darbą.
„Artimas bendradarbiavimas su komanda padeda optimizuoti maršrutus ir efektyviai išnaudoti darbo laiką. Kai žinai, kad iškilus problemai neliksi vienas, dirbti daug ramiau. Tą palaikymą šiame darbe jaučiu kasdien,“ – sako vairuotojas.
Lankstumas ir pagarba darbuotojui
Nors vairuotojo darbas reikalauja disciplinos ir tikslumo, Audrius vertina tai, kad bendrovėje nepamirštamas ir žmogiškasis faktorius.
„Jeigu turiu asmeninių reikalų, visada galime susitarti. Vadovai ieško sprendimų, o ne priežasčių atsakyti. Darbo grafikai planuojami atsižvelgiant ir į darbuotojų poreikius“, – sako jis.
Jo teigimu, gera atmosfera kolektyve yra ne mažiau svarbi nei atlyginimas.
„Žinoma, konkurencingas atlygis motyvuoja, tačiau jei darbo aplinka būtų bloga, vien pinigai nesulaikytų. Čia žmonės vieni kitus gerbia, todėl ir norisi likti,“ – prisipažįsta Audrius.
Profesija, kurianti švaresnę ateitį
Audriaus istorija primena, kad šiukšliavežės vairuotojo darbas – kur kas daugiau nei technikos vairavimas. Tai atsakomybė už miestų švarą, klientų kasdienybę ir aplinką, kurioje gyvename.
Nors vis dar pasitaiko žmonių, nuvertinančių atliekų surinkimo sektorių, Audrius įsitikinęs, kad visuomenės požiūris po truputį keičiasi.
„Mes nesurenkame vien atliekų. Prisidedame prie švaresnių miestų, saugesnės aplinkos ir tvaresnės ateities. Kai tai supranti, savo darbu tikrai gali didžiuotis,“ – sako Audrius.
„Ekonovus“ – viena didžiausių atliekų ir aplinkos tvarkymo bendrovių Lietuvoje, kurios profesionalūs vairuotojai kasdien užtikrina sklandų atliekų surinkimą tūkstančiams gyventojų ir verslo klientų.
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