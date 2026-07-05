Aiškėja naujos detalės apie mirtiną BMW avariją: „Neįsivaizduoju, kaip jie atsidūrė kartu“

Per avariją žuvo du jauni automobiliu važiavę žmonės. Vieno iš žuvusiųjų pažįstami portalui Lrytas pasakojo, kad jo ryšys su neblaivia BMW vairavusia devyniolikmete nebuvo artimas.
Pašnekovė teigė, kad ji pati su vaikinu įprastai bendravo bendrose draugų kompanijose, tačiau žinia, jog jis į avariją pateko su šia automobilį vairavusia mergina, ją sukrėtė.
Pasak jos, jų pažintis buvo užsimezgusi visai neseniai, todėl artimais draugais vadinti nebūtų galima.
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„Tiesa sakant, neįsivaizduoju, kaip jie atsidūrė kartu, kadangi žuvęs vaikinas buvo sportininkas, gyvenęs sveiką gyvenimo būdą, o vairuotoja – visiška priešingybė“, – portalui Lrytas sakė mergina.
Ji pridūrė, kad žuvęs jaunuolis buvo pasiekęs ne vieną reikšmingą laimėjimą dziudo sporte.
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Anot jos, jis buvo itin kultūringas, sportiškas, draugiškas ir aplinkinių gerbiamas vaikinas, todėl žinia apie jo žūtį daugelį pažinojusių žmonių sukrėtė.
Tiesa, ji pridūrė, kad jauna vairuotoja – buvusi geriausia Marinos Bui dukros Ešli Daščenkos draugė - galimai turėjo sudėtingus santykius su savo šeima bei sudėtingą vaikystę.
Žuvusio mama – ligoninėje
Po avarijos BMW vairavusi 19-metė buvo paguldyta į ligoninę. Pirminiais duomenimis, iš karto po nelaimės neatrodė, kad ji būtų patyrusi sunkių sužalojimų – teigiama, jog po avarijos mergina dar vaikščiojo prie sudaužyto automobilio.
Į ligoninę šeštadienį taip pat paguldyta žuvusio vaikino 47 metų motina. Moterį, pamačiusią avarijos vaizdus, ištiko stiprus panikos priepuolis.
Kol kas teisėsauga neatskleidžia, ar avariją sukėlusiai merginai jau pareikšti įtarimai baudžiamojoje byloje ir kokia kardomoji priemonė jai galėtų būti skirta.
Tuo metu pareigūnai aiškinasi ir visas nelaimės aplinkybes. Pirminiais duomenimis, prieš pat avariją BMW vairuotoja lenkė kitą automobilį, todėl tiriama versija, ar įvykis negalėjo būti susijęs su galimomis gatvės lenktynėmis. Kol kas ši informacija nėra patvirtinta, o aplinkybės toliau tikslinamos.
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