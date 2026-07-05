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Devynmetę peiliu padūrusiam paaugliui – netikėtas teismo verdiktas

2026 m. liepos 5 d. 08:04
Lrytas.lt
16-metis Jungtinėje Karalystėje pripažintas nekaltu dėl devynmetės Arios Thorpe mirties po to, kai mergaitė savo namuose buvo padurta peiliu, pranešė „The Sun“.
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Devynmetė Aria žuvo praėjusių metų gruodžio 15 dieną savo namuose Pajūrio Vestono (Weston-super-Mare) mieste, Šiaurės Somersete.
Apie tai naujienų portalas Lrytas skelbė praėjusią savaitę. Plačiau galite perskaityti čia: Devynmetę peiliu nudūręs paauglys puolė girtis draugams: „Vėliau pamatysite per žinias“.
Teismo sprendimas – netikėtas

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Žiniasklaidoje teigiama, kad 16-metis, kurio tapatybė neskelbiama dėl jo amžiaus, penktadienį Bristolio Karūnos teismo prisiekusiųjų buvo pripažintas nekaltu tiek dėl nužudymo, tiek dėl netyčinio nužudymo.
Po to, kai Aria buvo sužalota, paauglys paliko jos namus ir nuėjo į netoliese esančią geležinkelio stotį.
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„Teisme vaikinas pasakojo, kad paėmė peilį iš Arios namų virtuvės ir nuėjo į svetainę, kur mergaitė sėdėjo ant sofos. Jo teigimu, peilį jis pasiėmė norėdamas ją tik išgąsdinti.
Jis pademonstravo, kaip mosavo peiliu „nindzės stiliumi“, o vėliau atliko dūrį Arios kryptimi tarsi fechtuodamasis. Paauglys tvirtino, kad peilis į mergaitę įsmigo netyčia.
Išklausiusi bylos aplinkybes, prisiekusiųjų kolegija paskelbė išteisinamąjį nuosprendį dėl abiejų kaltinimų.
Po sprendimo keli žmonės, tarp jų ir Arios mama, tyliai paliko teismo salę“, – teigiama „The Sun“.
Ką teismui pasakojo paauglys
Paauglys teismui papasakojo, kaip įvyko nelaimė. 
„Aria atsistojo, o aš mojavau peiliu. Tada nusprendžiau pabandyti ją išgąsdinti. Pasilenkiau į priekį ir apsimečiau, kad fechtuojuosi“, – duodamas parodymus sakė šešiolikmetis. Anot jo, tuo metu Aria stovėjo tiesiai priešais jį.
Vaikinas teisme pasakojo, kad Aria buvo beveik žengusi žingsnį į priekį, tačiau to nespėjo padaryti.
„Ji tarsi jau buvo bežengianti į priekį, bet nespėjo, nes tada viskas ir įvyko. Nežinau, ką ji darė. Peilis įsmigo į ją. Tada jį ištraukiau. Nežinojau, ką daryti. Ji prispaudė ranką prie krūtinės“, – liudijo jis.
Pasak paauglio, po to mergaitė pargriuvo veidu į grindis.
„Pagalvojau, kad ji mirė. Išsigandau, puoliau į paniką. Nubėgau į virtuvę su peiliu ir padėjau jį atgal į kriauklę“, – teisme sakė kaltinamasis.
Po sužeidimo jis nepatikrino Arios būklės, nesikreipė pagalbos į kaimynus ir neiškvietė greitosios medicinos pagalbos.
Vėliau paauglys nuėjo į Vorlio (Worle) geležinkelio stotį. Kadangi jo mobilųjį telefoną anksčiau buvo paėmusi mama, jis pasiskolino kito berniuko telefoną ir internete ieškojo informacijos, įvesdamas užklausą: „Kas nutinka, jei nužudai...“
Viena geležinkelio stotyje buvusi mergaitė paskambino skubiosios pagalbos numeriu ir pranešė policijai apie tai, ką pasakė paauglys.
Tuo tarpu vaikinas įlipo į traukinį, tačiau policija sustabdė jo išvykimą iš stoties ir paauglį sulaikė.
Apie 18 val. į namus po darbo grįžo šeimos draugas, kuris tuo metu laikinai gyveno kartu su šeima. Svetainėje jis rado ant grindų gulinčią Arią ir nedelsdamas paskambino skubiosios pagalbos numeriu. Netrukus į įvykio vietą atvyko policijos pareigūnai ir medikai.
Deja, mergaitės gyvybės išgelbėti nepavyko – jai buvo konstatuota mirtis.
Vos prieš dvi savaites Aria buvo atšventusi devintąjį gimtadienį. Šventė buvo surengta populiaraus animacinio filmo „KPop Demon Hunters“ tema.
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