Po mirtinos BMW avarijos – kraupios paralelės priminė 17-metės nusikaltimą Amerikoje

Socialiniuose tinkluose netrūksta įvairiausių svarstymų, susijusių su tos nakties tragedija. Nors teisėsauga kol kas tęsia tyrimą ir oficialių išvadų nepateikė, viešojoje erdvėje jau aktyviai aptarinėjamos skirtingos tragedijos versijos.
Didelė dalis socialinių tinklų vartotojų šią tragediją sieja su plačiai nuskambėjusia Mackenzie Shirilla byla Jungtinėse Valstijose. Šis atvejis anuomet sulaukė milžiniško tarptautinio dėmesio, o jo istorija vėliau buvo papasakota ir „Netflix“ dokumentiniame filme.
Internautai prisiminė rezonansinę bylą
Tragiškos lenktynės Vilniaus gatvėmis: 19-metės vairuotas BMW rėžėsi į stulpą, žuvo du keleiviai
Ankstyvą 2022 m. liepos 31-osios rytą 17-metė Mackenzie Shirilla po vidurinės mokyklos baigimo šventės automobiliu vežė savo 20-metį vaikiną Dominicą Russo ir jo 19-metį draugą Davioną Flanaganą namo.
Tačiau kelionė baigėsi siaubinga tragedija – įsukusi į ilgą ir ramią gyvenamojo rajono gatvę Strongsvilyje, Ohajo valstijoje, mergina savo vairuojamą „Toyota Camry“ įsibėgėjo iki maždaug 160 km/val. greičio ir rėžėsi į mūrinį pastatą. Per avariją abu keleiviai žuvo, o pati vairuotoja buvo sunkiai sužeista, rašoma „Time.com“.
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Ši kraupi avarija sukrėtė glaudžiai susitelkusią vietos bendruomenę. Į nelaimės vietą atvykę gelbėtojai rado visiškai sumaitotą automobilį – visi trys juo važiavę žmonės buvo be sąmonės, o abu keleiviai mirė dar įvykio vietoje.
Mackenzie Shirilla sraigtasparniu buvo išskraidinta į ligoninę, kur jai atliktos kelios operacijos. Tačiau tyrėjams pradėjus aiškintis nelaimės aplinkybes ir paaiškėjus, kad mergina neprisimena tragedijos, kilo naujų klausimų, dar labiau apsunkinusių šios bylos tyrimą.
Surinkę ir įvertinę įrodymus, prokurorai Mackenzie Shirillai pareiškė kaltinimus dėl dviejų žmogžudysčių, teigdami, kad ji avariją sukėlė tyčia po pašlijusių santykių su Dominicu Russo.
Gynyba tvirtino, kad mergina, atsisakiusi duoti parodymus teisme, sirgo reta liga, sukeliančia kraujospūdžio reguliacijos sutrikimus ir galinčia lemti trumpalaikius sąmonės praradimus.
Vis dėlto 2023 m. bylą nagrinėjęs Cuyahoga County Court of Common Pleas teisėjas pripažino ją kalta dėl kelių nusikalstamų veikų.
Skelbdamas nuosprendį jis pabrėžė, kad merginos veiksmai buvo „kontroliuoti, metodiški, apgalvoti, tyčiniai ir kryptingi“. Mackenzie Shirillai skirta laisvės atėmimo iki gyvos galvos bausmė, suteikiant teisę po 15 metų kreiptis dėl lygtinio paleidimo.
Naujame režisieriaus Garetho Johnsono dokumentiniame filme „The Crash“ išsamiai pasakojama apie šią rezonansinę bylą, kuri sulaukė didžiulio dėmesio visose Jungtinėse Valstijose ir iki šiol kelia daug diskusijų.
„Netflix“ platformoje pasirodžiusioje dokumentikoje naudojami policijos pareigūnų kūno kamerų įrašai, stebėjimo kamerų vaizdai, socialinių tinklų medžiaga bei interviu su žuvusiųjų artimaisiais, draugais, tyrėjais ir kitais su byla susijusiais asmenimis. Filme pirmą kartą viešai apie tragediją prabilo ir pati Mackenzie Shirilla.
„Manau, tai turbūt pats baisiausias dalykas, kuris gali nutikti tėvams, – sako režisierius Garethas Johnsonas. – Šis filmas yra tarsi perspėjimas, kas gali nutikti, kai viskas ima klostytis ne taip, ir kokios skaudžios gali būti to pasekmės.“
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