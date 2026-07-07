Moteris neįtarė, kad didžiausia silpnybė taip smarkiai pakenks sveikatai: „Tai buvo mano pabudimo skambutis“

Vos per keturis mėnesius jai pavyko atsikratyti beveik 27 kilogramų, o šiandien ji sako atradusi ne tik lieknesnį kūną, bet ir save, rašoma „People“.
Dviejų vaikų mama per keturis mėnesius atsikratė beveik 27 kilogramų, kai iš savo mitybos išbraukė mėgstamiausią maistą. Moteris pasakoja, kad ryžtis pokyčiams ją privertė diagnozuotas 2 tipo diabetas – ši žinia, anot jos, tapo tikru „pabudimo skambučiu“.
Teko atsisakyti sūrio
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41 metų Lucy Castle save vadina nuolat skubančia mama – augindama tris sūnus, kuriems dabar yra 2, 9 ir 15 metų, ji dažnai neturėdavo laiko pasirūpinti savo mityba.
Kaip rašo „Daily Mail“, moteris dažniausiai rinkdavosi greitai paruošiamą ar pakeliui suvalgomą maistą. Jos kasdienį racioną sudarė prancūziškas batonas su sūriu, bulvių traškučiai ir šokoladas. Net ir valgydama šiltą maistą, Lucy beveik visada gausiai jį apibarstydavo tarkuotu sūriu.
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Anglijos Lesteršyras grafystėje gyvenanti Lucy prisipažino, kad didžiausia jos silpnybė buvo sūris, ypač brie.
„Sūris griovė mano gyvenimą. Labiausiai mėgau brie“, – sakė ji.
Kaip nurodo sveikatos portalas „Verywell Health“, brie sūryje yra daug riebalų ir natrio – vos 28 gramų porcija (maždaug nykščio dydžio) turi beveik 100 kalorijų.
Pasak Lucy, sveikata ėmė sparčiai prastėti po jauniausio sūnaus gimimo prieš dvejus metus. Ji nuolat jautėsi prastai, skundėsi galvos svaigimu ir galūnių dilgčiojimu. Tuo metu jos svoris buvo išaugęs iki daugiau nei 100 kilogramų.
„Pradėjau vengti socialinių renginių, slėpiausi po laisvais drabužiais ir nebegalėjau suspėti paskui savo berniukus“, – pasakojo moteris.
Lūžis įvyko tuomet, kai gydytojai Lucy diagnozavo 2 tipo diabetas. Moteris sako, kad būtent ši diagnozė privertė iš esmės pakeisti gyvenimo būdą.
„Tai buvo mano pabudimo skambutis“, – prisiminė ji.
Laikėsi mitybos plano
Antro tipo diabetas išsivysto tuomet, kai organizmas nebegali tinkamai reguliuoti cukraus kiekio kraujyje.
Skirtingai nei pirmo tipo diabetas, ši ligos forma dažnai siejama su gyvenimo būdo veiksniais, tokiais kaip daug riebalų ir itin perdirbto maisto turinti mityba bei antsvoris, ypač pilvo srityje. Nors liga nėra išgydoma, ją galima sėkmingai kontroliuoti keičiant gyvenimo būdą, vartojant vaistus ir reguliariai stebint gliukozės kiekį kraujyje.
Lucy laikėsi griežtos mitybos plano – atsisakė sūrio ir vietoj jo rinkosi paruoštus mažo kaloringumo patiekalus, sriubas bei baltyminius kokteilius.
„Kas savaitę matydama, kaip svarstyklės rodo vis mažesnį skaičių, išlikdavau motyvuota“, – pasakojo ji. Taip per keturis mėnesius moteriai pavyko atsikratyti beveik 27 kilogramų.
Šiandien Lucy sūrį ir kaloringus užkandžius iškeitė į namuose gaminamą maistą, pavyzdžiui, vištienos ir daržovių apkepą keptuvėje.
„Pirmą kartą per daugelį metų man patinka pirkti drabužius, su kuriais jaučiuosi nuostabiai“, – džiaugėsi ji.
Po įspūdingų pokyčių Lucy pradėjo naują karjeros etapą – tapo sveikos gyvensenos konsultante ir dabar padeda kitiems siekti panašių tikslų.
„Jūs taip pat galite tai padaryti. Ženkite po vieną žingsnį, nebūkite sau tokie griežti ir išmokite mylėti save“, – ragino ji.
Pasak Lucy, didžiausias laimėjimas buvo ne vien numesti kilogramai. „Tai ne tik svorio metimas. Tai kelias į save iš naujo“, – sakė moteris.
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