Socialiniuose tinkluose netyla diskusijos ne tik apie pačią nelaimę, bet ir apie įtariamosios šeimos santykius bei pačios viešai demonstruotą gyvenimo būdą.
Aiškėjant naujoms nelaimės aplinkybėms, patvirtinta ir tai, kad jos šeima anksčiau buvo patekusi į atsakingų institucijų akiratį.
Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba portalui „Delfi“ patvirtino, kad šeimai seniau buvo teikta vaiko teisių gynėjų pagalba.
Po skaudžios nelaimės Žirmūnuose: avarijos vietoje gausu gėlių, žvakių ir žaislų
„Įprastai vaiko teisių gynėjai reaguoja, kai pranešama apie galimai pažeidžiamas vaiko teises.
Kiekvienu atveju individualiai vertiname šeimos situaciją, žiūrime kokios pagalbos ar pastiprinimo jai gali prireikti ir pasiūlome geriausiai šeimos poreikius atitinkančią pagalbą, o jos teikimu rūpinasi mūsų socialiniai partneriai“, – naujienų portalui „Delfi.lt“ tvirtino Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba.
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Tarnybos duomenimis, šeimai buvo organizuotos reikalingos paslaugos, į pagalbos teikimą įtraukiant ir socialinius partnerius.
Primename, kad, teisėsaugos duomenimis, avariją galėjo sukelti 2007 m. gimusi BMW vairuotoja Šarlotė Liman.
Praėjus kelioms dienoms po šeštadienį įvykusios skaudžios avarijos Vilniaus Žirmūnų gatvėje, per kurią žuvo du jaunuoliai, tragedijos vieta vis dar skendi žmonių atneštose gėlėse ir degančių žvakučių šviesoje.
Daugiau detalių apie BMW tragediją ir galima BMW greitį galite skaityti čia.