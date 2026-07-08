Oro uosto darbuotoja praleidinėjo nešvarių pinigų prikimštus lagaminus: už atlygį pasididino krūtis

Grupė, kuriai, kaip teigiama, vadovavo Dubajuje įsikūręs britų nusikalstamo pasaulio autoritetas, pinigus gabeno „Emirates“ avialinijų skrydžiais į Dubajų iš Mančesterio, Birmingamo ir Briuselio oro uostų.
Nešvariems gryniesiems pinigams pervežti (vienu metu gabenant iki penkių lagaminų) buvo samdomi kurjeriai. Jiems kartais padėdavo Mančesterio oro uoste dirbusi korumpuota „Emirates“ registracijos darbuotoja Emma Rauf.
Už iš nusikalstamo pasaulio grynaisiais gautą atlygį moteris pasididino krūtinę, įsigijo „Louis Vuitton“ rankinę, „Valentino“ batus, žiedą su deimantu ir laikrodį „Rolex“.
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Tyrėjai teigia, kad įtariamas organizatorius, kuris šiuo metu laukia ekstradicijos į JK ir dėl teisinių priežasčių negali būti įvardytas, savo pavaldiniams nurodė surinkti grynuosius pinigus iš JK organizuotų nusikalstamų grupuočių ir nedeklaruojant, kaip priklausytų pagal įstatymą, išskraidinti juos į JAE.
Kurjeriai vienu metu į lagaminus tarp drabužių supakuodavo šimtus tūkstančių svarų sterlingų. Atvykę jie būdavo apgyvendinami brangiuose Dubajaus viešbučiuose, lankydavosi prabangiuose restoranuose, naktiniuose bei paplūdimio klubuose – už viską mokėjo jų viršininkai.
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Tačiau sąmokslas pradėjo žlugti po to, kai JK oro uostuose per du atskirus incidentus buvo konfiskuota 788 455 svarų sterlingų (930 377 eurų) grynųjų pinigų. Tai paskatino Nacionalinę nusikalstamumo agentūrą (NCA) pradėti didelio masto tyrimą.
Tarptautiniai pinigų plovimo tinklai kasmet perkelia milijardus svarų sterlingų nešvarių pinigų, naudodami grynųjų pinigų kontrabandą, kriptovaliutas ir bankų sistemas. Šie grynieji pinigai dažnai gaunami iš prekybos narkotikais ir yra susiję su terorizmu bei konfliktais visame pasaulyje.
Šaudynės ir melo detektoriaus testai
34 metų E. Rauf (mergautinė pavardė Royle) ir jos 32 metų brolis Benas Royle'as, abu gyvenantys Park Roade, Vilmslou (Češyro grafystė), taip pat buvo įsitraukę į pinigų plovimą.
E. Rauf piktnaudžiavo savo registratūros darbuotojos pareigomis – praleisdavo kurjerių gabenamus lagaminus su grynaisiais, net kai jie viršydavo leistiną svorio limitą. Kai pati nedirbdavo, ji palaikė ryšį su dirbančiais kolegomis ir nurodydavo jiems taip pat nekreipti dėmesio į bagažo viršsvorį.
Kai vieną iš kurjerių sustabdė Pasienio pajėgų pareigūnai ir konfiskavo grynuosius pinigus, E. Rauf ėmė domėtis situacija, kad padėtų kitiems kurjeriams išvengti įkliuvimo.
Ji pasiėmė nedarbingumo pažymėjimą ir per septynių mėnesių laikotarpį pati septynis kartus skrido į JAE ir atgal. Mobiliųjų telefonų žinutės parodė, kad ji žinojo, jog įtariamas organizatorius tuo pačiu maršrutu siuntė grynuosius pinigus gabenančius kurjerius. Ji buvo suimta 2019 metais Midltone.
Šių metų kovo 23 d. ji pakeitė savo poziciją ir pripažino kaltę, nors iš pradžių neigė padariusi nusikalstamą veiką – dalyvavimą pinigų plovimo schemoje, siekiant išgabenti grynuosius pinigus iš JK į Dubajų.
2018 m. spalį E. Rauf ir B. Royle'as paėmė 406 500 svarų sterlingų (479 670 eurų) nusikalstamu būdu gautų grynųjų pinigų ir paliko juos jos automobilio bagažinėje. Automobilį ji pastatė savo tėvų įvažiavime Heile, Traforde.
Kažkas įsilaužė į automobilį ir pavogė grynuosius pinigus, todėl įtariamas organizatorius pareikalavo, kad pora atliktų melo detektoriaus testus ir įrodytų, jog pinigų nepasiliko sau.
Vėliau užpuolikas tėvų namą apšaudė kulkomis, viena iš jų perskrodė priekines duris. Kelios kitos kulkos išdaužė svetainės langą, viena praėjo pro sofą ir įstrigo sienoje už jos. Laimei, tuo metu namuose nieko nebuvo.
Tyrėjų teigimu, šaudynės įvyko po to, kai pinigų savininkas (nusikaltėlis) pagrasino, kad visi, kurie bus pripažinti kalti dėl vagystės, bus nužudyti.
Milijoninės sumos ir teismo nuosprendis
Pinigų plovimo schema veikė taip: gaujos nariai rinkdavo grynuosius pinigus iš nusikalstamų grupuočių Šiaurės Anglijoje, įskaitant Mančesterį, Liverpulį, Sautportą, Šefildą ir Hadersfildą.
31 metų Sophie Logan iš Derbyje esančios Staker Lane gatvės, gyvenusi Dubajuje, teigė dirbusi įtariamo organizatoriaus asmenine asistente. Per dvejų metų laikotarpį ji į Dubajų ir atgal skrido 38 kartus, o per 14 apsilankymų, atvykusi į Dubajų, iš viso deklaravo 2,2 mln. svarų sterlingų (2,6 mln. eurų).
26 metų Devanylas Grahamas iš Djusberio (Vakarų Jorkšyras) į Dubajų skrido 18 kartų ir atvykęs deklaravo iš viso 3,1 mln. svarų sterlingų (3,66 mln. eurų) grynųjų pinigų.
58 metų Heather Jeffrey (įtariamo organizatoriaus teta), jos 30-metis sūnus Sheldanas Noelas ir 34-erių dukra Lamara Noel rinko grynuosius pinigus iš organizuotų nusikalstamų grupuočių ir skraidino juos į Dubajų.
Jie nelegaliai išgabeno atitinkamai mažiausiai 4 051 558 svarų sterlingų (4 780 838 eurų), 5 894 048 svarų sterlingų (6 954 977 eurų) ir 1 237 500 svarų sterlingų (1 460 250 eurų). Įtariamas organizatorius trijulei nurodymus davė per „WhatsApp“ grupę. Žinutės rodo, kad H. Jeffrey 2018 m. gegužę buvo nurodyta paimti grynuosius pinigus iš Hadersfildo ir Šefildo.
Benas Royle'as užverbavo savo draugą, 33 metų Sheikhą Jobe iš Mančesterio, kad šis 2018 m. spalį iš Mančesterio oro uosto išskraidintų 306 040 svarų sterlingų (361 127 eurų) grynųjų pinigų. Grynieji pinigai buvo aptikti Sh. Jobe bagaže po to, kai jis jį užregistravo – vyras buvo suimtas, o pinigai konfiskuoti.
Boltono karūnos teismo prisiekusieji po 12 savaičių trukusio teismo proceso šią savaitę pripažino Devanylo Grahamo, Sheldano Noelo, Lamaros Noel, H. Jeffrey ir Sophie Logan kaltę. Emma Rauf savo kaltę pripažino kovo 23 d., o B. Royle'as ir Sh. Jobe kaltu prisipažino dar prieš prasidedant teismo posėdžiams.
S. Logan, D. Grahamui, Sh. Noelui, B. Royle'ui, L. Noel, H. Jeffrey ir Sh. Jobe nuosprendis tame pačiame teisme bus paskelbtas spalio 1 d., o Emmos Rauf nuosprendis – spalio 30 d. Kiekvienas atsakovas buvo pripažintas kaltu dėl vieno nusikalstamos veikos epizodo – dalyvavimo pinigų plovimo schemoje laikotarpiu nuo 2017 m. gruodžio 14 d. iki 2019 m. lapkričio 15 d., pažeidžiant 2002 m. Nusikalstamu būdu gauto turto įstatymo 328 straipsnio 1 dalį.
Teisėsaugos komentarai
Po teismo posėdžio NCA padalinio vadas Jonas Hughesas sakė: „Ši nusikalstama grupė pramoniniu mastu gabeno grynuosius pinigus iš JK, kad išvengtų teisėsaugos kontrolės ir juos išplautų.
Emma Rauf padėjo suorganizuoti daugelį šių kelionių, pasinaudodama savo oro linijų darbuotojos pareigomis, kad praleistų pinigų prikimštus lagaminus ir išvengtų teisėsaugos fiksavimo.
Grynieji pinigai yra organizuotų nusikalstamų grupuočių gyvybės šaltinis. Jie kursto smurtą ir nesaugumą visame pasaulyje. Nusikaltėliai yra pasirengę griebtis smurto, kad išlaikytų kontrolę, kaip rodo šiurpios šaudynės Emmos Rauf šeimos namuose. Jei tuo metu ten kas nors būtų buvęs, tai galėjo lengvai baigtis mirtimi arba sunkiais sužalojimais. Tai rodo, kad E. Rauf ir B. Royle'as neapgalvotai pastatė savo šeimą į didžiulį pavojų.
Tokių neteisėtų grynųjų pinigų tiekimo nutraukimas yra NCA ir mūsų partnerių prioritetas.
Mes ir toliau taikysimės į pinigų kurjerius ir smogsime nusikalstamoms grupėms ten, kur jiems skauda labiausiai – per kišenę. Taip pat bausime tuos, kurie užima pareigas, padedančias vykdyti sunkius ir organizuotus nusikaltimus. Taip pat bendradarbiaujame su kitomis agentūromis, kad spręstume vidaus grėsmių problemą uostuose ir oro uostuose.“
Parengta pagal manchestereveningnews.co.uk, thesun.co.uk