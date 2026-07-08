Paaiškėjo konkurso „Mano mieliausios kojos“ laimėtojas: sporto salės kadras priminė, kodėl svarbu judėti kasdien

Konkurse dalyvavo 48 dalyviai, kurie dalijosi nuotraukomis iš sporto, kelionių, pasivaikščiojimų, treniruočių, žygių ar kitų aktyvių veiklų. Projekto idėja – priminti, kad judėjimas yra svarbi kasdienės savijautos dalis, o kojos neretai tampa tuo varikliu, kuris nuveda į naujus potyrius, aktyvesnį laisvalaikį ir geresnę fizinę formą.
Daugiausia skaitytojų simpatijų šįkart sulaukė Artūras iš Klaipėdos. Jo sporto salėje užfiksuotas kadras surinko 114 balsų ir tapo konkurso nugalėtoju.
Nuotraukoje Artūras įamžintas treniruotės aplinkoje – tarp sporto salės įrangos ir treniruoklių. Kadras atliepė konkurso temą, kurioje svarbiausias akcentas buvo ne tik kojos, bet ir aktyvumas, disciplina bei rūpestis savo kūnu.
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Šis konkursas dar kartą parodė, kad aktyvus laisvalaikis gali atrodyti labai įvairiai. Vieniems tai – treniruotė sporto salėje, kitiems – pasivaikščiojimas gamtoje, kelionė dviračiu, žygis, vandens pramogos ar tiesiog dažnesnis judėjimas kasdienybėje. Svarbiausia – atrasti sau tinkamą būdą būti aktyvesniems.
Visus konkurso dalyvius ir jų nuotraukas galima pamatyti specialiame projekto puslapyje „Mano mieliausios kojos“.
Konkursas vyko nuo gegužės 25 dienos iki liepos 7 dienos. Skaitytojai už patikusias nuotraukas galėjo balsuoti projekto polapyje, o laimėtojas buvo išrinktas pagal surinktą balsų skaičių. Laimėtojui atitenka Druskininkų vandens parko „Aqua“ įsteigtas prizas – apsilankymas vandens parke dviem asmenims.
Lrytas dėkoja visiems dalyviams, pasidalijusiems aktyvaus laisvalaikio akimirkomis, ir skaitytojams, balsavusiems už labiausiai patikusias nuotraukas.
Sveikiname Artūrą ir linkime neprarasti judėjimo džiaugsmo!