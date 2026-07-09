Tragedijų virtinė Monblano kalne: Alpių viršukalnė pasiglemžė tris gyvybes

Tarp nukentėjusiųjų atsidūrė ir Latvijos pilietė, kuri nukrito iš daugiau nei 250 metrų aukščio. Gelbėtojams teko surengti net dešimt gelbėjimo operacijų.
Monblano kalnyne gelbėtojai atliko dešimt gelbėjimo operacijų, o per įvairius nelaimingus atsitikimus žuvo trys žmonės.
Per vieną iš incidentų taip pat nukentėjo alpinistė iš Latvijos, praneša Latvijos televizija (LTV).
Ant legendinio Niujorko dangoraižio žinoma pora išskleidė plakatą su taikos žinute: teko įsikišti policijai
Latvijos pilietė gydoma ligoninėje, jos būklė stabili.
Apie nelaimę informuoti jos artimieji, o prireikus pagalbą yra pasirengusi suteikti ir Latvijos ambasada, praneša LTV.
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Leidinys „InfoRadar.fr“ praneša, kad liepos 2 dieną skirtingose Monblano kalnyno vietose vyko gelbėjimo operacijos, per kurias žuvo trys žmonės.
Tarp žuvusiųjų – 62 metų Šveicarijos pilietis, žuvęs skrisdamas parasparniu.
80-metis Prancūzijos pilietis, kurį žygio metu ištiko širdies smūgis, ir 69 metų Jungtinės Karalystės alpinistas, nukritęs kopdamas.
Leidinys taip pat pateikia daugiau informacijos apie nukentėjusią Latvijos pilietę.
Moteris nukrito iš daugiau nei 250 metrų aukščio ir patyrė daugybinius sužalojimus.
Ji buvo sraigtasparniu evakuota į ligoninę Prancūzijoje.
Monblanas yra aukščiausia Alpių viršukalnė. Jis stūkso vakarinėje Alpių dalyje, Monblano masyve, esančiame Prancūzijos ir Italijos pasienyje.
Parenta pagal „Delfi.lv“
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