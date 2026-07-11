Apmaudi klaida kainavo 6-metės gyvybę: po šimtų pranešimų vaiką rado uždaužytą strypu

Šešerių metų mergaitė, kaip įtariama, buvo mirtinai sumušta metaliniu strypu nors šimtai su vaiko gerove susijusių elektroninių laiškų liko neperskaityti į pensiją išėjusios socialinės darbuotojos el. pašto dėžutėje.
Po birželio 7 d. įvykusio išpuolio mergaitė sraigtasparniu buvo išskraidinta į ligoninę, tačiau po dviejų dienų mirė.
Skrodimas parodė, kad Alicia mirė nuo sunkaus trauminio galvos smegenų sužalojimo. Pranešama, jog jis buvo padarytas kelis kartus smogus metaliniu hantelio strypu.
Sumuštą ir sergančią mergaitę motina bandė slėpti po antklode
Sielvarto prislėgti biologiniai mergaitės tėvai reikalauja atsakymų, ar ankstesnis institucijų įsikišimas galėjo išgelbėti jos gyvybę.
Viena iš asmenų, pranešusių socialinėms tarnyboms apie susirūpinimą keliančią situaciją, buvo pati Alicios motina.
27 metų Maxas M., motinos partneris, šiuo metu yra suimtas, įtariant jį Alicios nužudymu.
Jis neigia esąs atsakingas už mergaitės mirtį ir, kaip pranešama, teigė, kad vaikas nukrito ant žaislinio automobilio.
Tačiau teismo medicinos ekspertų išvados rodo, kad mirtinus sužalojimus galėjo sukelti geležinis hantelio strypas.
Dabar keliami klausimai, ar pakartotiniai perspėjimai dėl Alicios padėties apskritai pasiekė už vaikų gerovę atsakingą Desau-Roslau jaunimo gerovės tarnybą.
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Tyrėjai aiškinasi informaciją, kad daugybė pranešimų, įskaitant mergaitės motinos ir darželio darbuotojų laiškus, liko neperskaityti.
Teigiama, kad šie elektroniniai laiškai buvo nukreipti į nebeaktyvią į pensiją išėjusios darbuotojos el. pašto paskyrą.
Po mergaitės mirties pašto dėžutėje, kaip manoma, rasta apie 470 neperskaitytų laiškų, tarp jų – keli, kuriuose buvo išreikštas susirūpinimas dėl galimo pavojaus vaikui.
Šie galimi pažeidimai dabar yra tiriami aiškinantis, ar pareigūnų aplaidumas prisidėjo prie tragedijos. Vaiko teisių apsaugos specialistų darbas taip pat atsidūrė tyrimo akiratyje.
Alicios laidotuvės vyko rytinės Vokietijos Saksonijos-Anhalto žemės Akeno mieste. Atsisveikinti su mergaite susirinkę žmonės ją išlydėjo su ašaromis.
Į koplyčią buvo įneštas baltas karstas, papuoštas auksinėmis žvaigždėmis ir mėnuliais, o ant jo gulėjo raudonos rožės.
Keturi laidojimo namų darbuotojai nulenkė galvas prieš palydėdami karstą į paskutinio poilsio vietą.
Alicia apibūdinama kaip mergaitė su „rusvai rudomis akimis ir žaismingomis kasytėmis“, prieš tragišką mirtį nekantriai laukė rugpjūtį turėjusios prasidėti pirmosios klasės.
Saksonijos-Anhalto Vokietijos vaikų apsaugos asociacijos vykdomasis direktorius Danielis Kempas griežtai sukritikavo šią skaudžią klaidą.
„Turime sukurti tokią sistemą, kuri sumažintų riziką. Tokią, kuri užtikrintų, kad jokia informacija ar pranešimai nepradingtų“, – sakė jis.
Kartu Kempas mano, kad tam tikra atsakomybė tenka ir Alicios artimiesiems bei aplinkiniams.
Pasak jo, neužtenka, kad darželio darbuotojas išsiųstų pranešimą apie galimą grėsmę vaiko gerovei ir manytų, jog informacija tikrai pasiekė adresatą.
Ši byla regione sukėlė platesnes diskusijas apie tai, kaip tvarkomi pranešimai dėl vaikų apsaugos. Ekspertų teigimu, atsakingų institucijų darbo tvarką būtina skubiai pertvarkyti.
Vietos valdžios atstovams taip pat tenka vis didesnis spaudimas – tarybos nariai pripažįsta, kad vykstant tyrimui vis dar lieka daug neatsakytų klausimų.
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