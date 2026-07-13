Skrydžio metu vyrą šokiravo keleivės poelgis: „Žmonės yra šlykštūs“

Incidentas greitai išplito internete ir sukėlė audringas reakcijas – žmonės negalėjo patikėti tokiu elgesiu lėktuve.
Neįprastas incidentas įvyko „American Airlines“ skrydžio metu. Galinėje sėdynėje keliavusi moteris padėjo kojas ant bendrakeleivio porankio, o vėliau jas judino visai šalia kito keleivio veido. „Tai neįtikėtina“, – internete visą situaciją aprašydamas rašė vyras.
Nesvarbu, ar lėktuvu skrendama ekonomine, ar verslo klase, tikimasi komforto ir ramybės, tačiau realybė ne visada tokia. Internete aprašyta situacija parodė, kaip lengva skrydžio metu peržengti elementaraus mandagumo ribas.
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Keleivės elgesys sukėlė kritikos bangą. Apie incidentą buvo pasidalinta „Reddit“ platformoje, kur įrašas greitai išplito. Įrašo autorius detaliai aprašė situaciją, kuri, kaip pats teigė, jam sukėlė didžiulį diskomfortą.
Pirmą kartą su tuo susidūrė
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„Reddit“ vartotojas ker9189 pabrėžė, kad keliauja dažnai, tačiau tokioje situacijoje atsidūrė pirmą kartą. „Pirmą kartą per penkerius metus pajutau kažkieno kojas prie savo veido“, – rašė jis, apibūdindamas už jo sėdėjusios keleivės elgesį.
Pasak jo, moteris nusiavė batus, ištiesė kojas ir jas padėjo ant priešais sėdinčio keleivio porankio. Įrašo autorius tokio elgesio be reakcijos nepaliko. Situaciją „Reddit“ aprašęs vyras iš pradžių bandė viską išspręsti taikiai ir be konflikto. Pirmiausia jis tiesiog patraukė moters kojas, o vėliau, kaip pats teigė, paprašė jos taip nebesielgti. Tačiau jokio atsako nesulaukė.
Galiausiai vyras nusprendė ryžtingai užsiimti porankį. „Atsisukau ir paprašiau jas patraukti. Ji nieko neatsakė, todėl tvirtai atrėmiau alkūnę į porankį ir nustūmiau jos kojas“, – pasakojo jis.
Tai padėjo, tačiau tik trumpam. „Keliauju kiekvieną mėnesį. Skridau pirmąja klase, o ši moteris buvo pasidėjusi kojas ant mano porankio, todėl jas nustūmiau.
Tačiau po penkių minučių ji jau buvo užsidėjusi jas ant lango“, – pasakojo vyras. Įrašo autorius nufotografavo visą situaciją, o nuotraukoje matyti, kad bendrakeleivės pėdos buvo stulbinamai arti vyro veido.
Situacija baigėsi tik po kurio laiko, kai keleivė galiausiai liovėsi taip elgtis. „Bent jau ji buvo su kojinėmis. Bet žmonės, rimtai? Tai buvo 4,5 valandos trukęs skrydis“, – pabrėžė įrašo autorius.
Situacija sukėlė audrą internete
Įrašas sulaukė momentinės internautų reakcijos. Daugelis komentatorių neslėpė pasipiktinimo ir pabrėžė elementaraus kultūringo elgesio stoką. „Tai neįtikėtinai nemandagu“, „Kažkas negerai su žmonių pagrindiniais socialiniais įgūdžiais“, „Žmonės yra šlykštūs. Aš kuo labiau atsiloščiau atgal“, – „Reddit“ komentavo internautai.
„Nusikosi ant jų“, „Tiesiog pasakyk: ačiū, tokių pėdų nuotraukos puikiai parduodamos“, „Atsistočiau ir ją nufotografuočiau. Ir pasakyčiau, kad tuoj tapsi garsi, nes tavo nuotrauką įkelsiu visur!“ – rašė kiti. Vieni vartotojai siūlė reaguoti griežčiau, kiti į situaciją žvelgė su humoru.
Kelionė lėktuvu reiškia, kad tenka dalytis erdve su kitais žmonėmis. Todėl itin svarbu laikytis bendro elgesio taisyklių ir gerbti bendrakeleivius. Net ir pirmojoje klasėje tai neatleidžia nuo elementarių mandagumo normų.
Ar tokios situacijos pasitaiko dažniau, nei gali atrodyti? Internautų reakcijos leidžia manyti, kad ši problema gali būti kur kas platesnė. Viena aišku – keliaujant kitų žmonių komforto ribos turėtų būti gerbiamos.
Parengta pagal Fakt.pl