 Motina siaubūnė: kūdikį paliko mirti įkaitusiame automobilyje, o pakeliui į ligoninę užsuko mėsainio.

Kaip pranešė Frisko policija, 15 mėnesių berniukas daugiau nei dvi valandas buvo paliktas ant galinės automobilio sėdynės be įjungto oro kondicionieriaus. Tądien lauke oro temperatūra siekė 35 laipsnius šilumos.
Kol jos sūnus merdėjo, Teksaso gyventoja dar užsuko į greitojo maisto užkandinę, o tik po to nuvežė vaiką į ligoninę.
Kaip skelbia „The Dallas Express“, berniuko kūno temperatūra mirties metu buvo pakilusi iki 41 °C.
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Tyrimo duomenimis, Esquivel nusprendė palikti mažylį automobilyje, kol dirbo pamainą masažo ir veido priežiūros centre „Hand & Stone Massage and Facial Spa“.
Darbo apskaitos duomenys rodo, kad tą dieną ji dirbo maždaug nuo 13.45 iki 16.15 val.
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Įrašytame pokalbyje su bendradarbe Esquivel prisipažino, kad paliko sūnų automobilyje, nes nerado, kas galėtų jį prižiūrėti, todėl jautėsi patekusi į beviltišką situaciją.
Ji taip pat pripažino, kad dėl įvykio kalta pati ir tikėjosi būti suimta.
Prokurorė Ashleigh Woodall žurnalui „People“ sakė: „Tokio amžiaus vaikai niekada neturėtų būti paliekami vieni automobilyje, ypač vasarą ir ypač Teksase.
Kasmet pasitaiko tokių tragedijų, ir tai labai skaudu. Prisiekusiųjų nuosprendis siunčia aiškią žinią.“
Frisko policijos pareigūnai apie vaiko mirtį buvo informuoti 2025 m. rugpjūčio 16 d., kai Esquivel atvežė berniuką į Medical City Plano ligoninę.
Pirminiame policijos pranešime teigiama: „Remdamiesi tyrimo metu surinkta informacija, Frisko detektyvai nustatė, kad Esquivel įvykdė žmogžudystę, nes tyčia palikdama vaiką automobilyje sukėlė jam pavojų gyvybei. Tai yra sunkus nusikaltimas.
Kadangi dėl jos veiksmų vaikas mirė, jie atitinka įstatyme numatytus žmogžudystės požymius.“
Pagal Teksaso įstatymus, už žmogžudystę nuteistas asmuo turi atlikti mažiausiai pusę paskirtos bausmės, kol gali pretenduoti į lygtinį paleidimą.
Ši istorija pasirodė netrukus po kitos panašios tragedijos Floridoje.
Ten dviejų metų vaikas mirė po to, kai buvo paliktas įkaitusiame automobilyje paplūdimio automobilių stovėjimo aikštelėje.
Įtariama, kad liepos 6 dieną mažylį automobilyje vieną paliko jį prižiūrėjusi auklė.
Vaikas buvo skubiai nugabentas į ligoninę, tačiau atvykęs jau buvo miręs.
Institucijos pradėjo tyrimą, kuris, jų teigimu, dar yra pradinėje stadijoje.
„Tai skaudi netektis, o mūsų mintys yra su vaiko šeima ir visais, kuriuos palietė ši tragedija“, – nurodė pareigūnai.
Policija taip pat paragino visus tėvus, globėjus ir vaikus prižiūrinčius asmenis būti itin budrius, rašė „Thesun“.
„Prieš užrakindami automobilį ir nueidami, visada patikrinkite galinę sėdynę.
Temperatūra stovinčiame automobilyje iki pavojingo lygio gali pakilti vos per kelias minutes, net jei lauke neatrodo itin karšta. Paskutinis žvilgsnis prieš uždarant automobilio duris gali išgelbėti vaiko gyvybę“, – priminė pareigūnai.
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