Mylimąjį palaidojusi mergina prarado gyvenimo džiaugsmą – brolio draugė surezgė tobulą planą

Tačiau gyvenimas ne visada klostosi taip, kaip mes planuojame. Būdama tokio jauno amžiaus ji sulaukė skaudžiausios žinios, kokią tik galima gauti – Pablo žuvo motociklo avarijoje. Tai nutiko 1995 metais.
Netektis ją paskandino liūdesyje, ištisus metus lydėjo tuštuma ir mylimojo ilgesys.
Tačiau gyvenime visada atsiranda kažkas, kas padeda išgydyti net pačias giliausias žaizdas – kartais tiesiog reikia palaukti, kad galėtume sutikti tą žmogų.
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„Prieš mane – tavo gyvenimo moteris“
Tai buvo ramybės laikotarpis – Melisa atsitraukė nuo visko, net nuo studijų. Mintys prieštaravo jausmams, tačiau artimųjų palaikymas ir vidinė stiprybė padėjo apsispręsti – laikas judėti pirmyn.
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Anksčiau ji gyveno jaunatvišką, nutrūktgalvišką, kupiną nuotykių ir spontaniškų planų gyvenimą, tad ši skaudi netektis paliko didžiulę tuštumą.
Melisa pajuto, kad dabar nori ieškoti kitokio vyro – ramaus ir nuoširdaus. Savo mintimis ji pasidalijo su Maria, brolio mergina, kuri nedelsdama atsakė: „Žinau tau tobulą žmogų.“
Maria iš karto kibo prie darbo – paėmė laidinį telefoną, paskambino savo kolegai ir ištarė: „Prieš mane – tavo gyvenimo moteris.“
Meilė iš pirmo žvilgsnio
Melisa ir Tomas susitiko sausio 11-ąją, per jos brolio gimtadienio šventę. Jie kalbėjosi, juokėsi ir nors žinojo apie Marios „planą“, jautėsi laisvai, leisdami viskam tekėti sava vaga.
Po kelių dienų atėjo Melisos gimtadienis, ir Tomas jai paskambino norėdamas pasveikinti. Pokalbis buvo ne tik mandagus gestas – jie bendravo lengvai ir daug juokėsi. Pokalbis niekaip neartėjo prie pabaigos ir galiausiai jis pakvietė ją vakarienės.
Sausio 22-ąją jie susitiko antrą kartą – pirmam pasimatymui. Vakarieniavo, o pokalbis buvo toks sklandus, tarsi jie būtų skirti vienas kitam. Tomas buvo 27-erių, Melisa – 25-erių, patyrusi daug gyvenimo negandų.
Išlipdama iš automobilio, ji jam pasakė „labos nakties“, bet jie abu suprato, kad nereikia laukti, ir jų pirmasis bučinys tapo jų santykių pradžia.
Staigmena Londone
Po dvejų metų jie persikėlė gyventi kartu į jaukų dviejų kambarių butą Italijoje.
Tuo metu Melisa dažnai keliaudavo į Kiniją darbo reikalais. Vienos kelionės metu ji turėjo laisvo laiko Londone, tad jie suplanavo susitikti ir kartu praleisti savaitę šiame mieste.
Buvo spalio 17-oji – kaip reta saulėta diena Londone. Jie sėdėjo ant suoliuko priešais Bakingemo rūmus, kai Tomas žengė didelį žingsnį – ištraukė sužadėtuvių žiedą ir pasipiršo.
„Džiaugsmingai pasakiau TAIP ir iškart nubėgau į telefono būdelę paskambinti mamai ir viską papasakoti“, – prisimena Melisa.
Jų vestuvės buvo nestandartinės – vietoje įprastos puotos jie surengė popietės arbatėlę, o kvietimai buvo jų pačių rankų darbo.
„Jei gyvenčiau antrą kartą, tave pasirinkčiau vėl ir vėl“
Dabar, po 23 metų, turėdama dvi nuostabias dukras, Melisa cituoja dainininką Benjaminą Amadeo: „Jei gyvenčiau antrą kartą, tave pasirinkčiau vėl ir vėl“
„Grįžti į meilės kupiną gyvenimą buvo neapsakomai gera. Po metų pauzės suprasti, kad vėl galiu mylėti, buvo tikras džiaugsmas.
Tomas tapo mano atrama, ramybe ir laime – viskuo, ko tuo metu man reikėjo. Ir ne tik tuo metu, bet ir per visą mūsų bendrą gyvenimą.“
Parengta pagal lanacion.com.ar