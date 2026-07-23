Kraupi tragedija danguje: pilotas iššoko iš skrendančio lėktuvo, jame palikęs jauną praktikantę

42 metų Leandro Andrésas Bertazzo buvo kvalifikuotas komercinės aviacijos pilotas, vykdęs mokomąjį skrydį su 22 metų moterimi netoli Kordobos, Argentinoje, kai, kaip pranešama, jis iššoko iš „Cessna C-150“ lėktuvo. Praktikantei teko perimti orlaivio valdymą ir jai pavyko savarankiškai sėkmingai nutupdyti lengvąjį „Cessna C-150“ lėktuvą.
Ištarė lemtingus žodžius
Pasak praktikantės, Leandro jai pasakė: „Žinai, ką turi daryti“ ir „Skrisk pirmyn“. Tuomet pilotas, dirbęs Kordoboje, Argentinoje, veikiančioje skrydžių mokykloje „Flying Parrot Flight School“, nusiėmė ausines, padėjo į šalį mobilųjį telefoną ir atsisegė saugos diržą.
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„Rosario“ pranešė, kad tuomet jis atidarė kabinos duris – tai skrydžio metu dėl oro slėgio padaryti itin sudėtinga – ir iššoko iš maždaug 820 pėdų (250 metrų) aukščio.
Incidentas įvyko lėktuvui skrendant netoli Toledo kaimiškos vietovės, į pietus nuo Kordobos. Praktikantė nedelsdama radijo ryšiu paprašė pagalbos, laikėsi avarinių procedūrų ir be didesnių incidentų nutupdė neapgadintą lėktuvą aerodrome.
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Elgėsi itin šaltakraujiškai
Skrydžių mokyklos direktorius Eduardo Álvarezas, kuris iš mokinės gavo pranešimą apie nelaimę, teigė, kad ji buvo ištikta šoko, tačiau elgėsi „itin šaltakraujiškai“.
Iš pradžių ji manė, kad instruktorius iššoko su parašiutu, tačiau netrukus suprato, jog taip nebuvo. Eduardo kartu su kolegomis pakilo į paiešką ir per 15 minučių lauke aptiko Leandro kūną.
Jo mirtį įvykio vietoje patvirtino skubiosios pagalbos tarnybos. Anksčiau tą pačią dieną instruktorius be jokių nesklandumų buvo atlikęs pakartotinio mokymo skrydį su kitu mokiniu.
Kolegos jį apibūdino kaip linksmą, profesionalų ir visada nepriekaištingai atrodantį žmogų, kuris nerodė jokių išorinių nerimo ar emocinių sunkumų požymių.
Nerimą keliančių ženklų nebuvo
Kaip praneša „NeedToKnow“, Leandro šioje skrydžių mokykloje mokėsi dešimtmetį, o pastaruosius ketverius metus joje dirbo instruktoriumi. Anksčiau jis taip pat dirbo pilotu Čilėje.
Eduardo, kuris Leandro laikė savo draugu, sakė: „Jis atvyko, kaip visada pasisveikinome apsikabinę ir pasibučiavę į skruostą... Visi esame sukrėsti. Nėra jokio būdo suprasti, kas nutiko.“
Jis taip pat atskleidė, kad Leandro ieškojo darbo vienoje iš didžiųjų oro linijų bendrovių.
Vėliau paaiškėjo, kad Leandro, kaip pranešama, buvo gydomas dėl psichikos sveikatos problemų, tačiau apie tai žinojo tik jo šeima.
Nė vienas kolega per kas šešis mėnesius privalomai atliekamus fizinės ir psichikos sveikatos patikrinimus nepastebėjo jokių nerimą keliančių požymių.
Įvykį tiria Kordobos federalinis teismas. Šis incidentas sukrėtė vietos aviacijos bendruomenę.
Pareigūnai aiškinasi visas įvykio aplinkybes, nors liudininkų parodymai leidžia manyti, kad tai galėjo būti tyčinis veiksmas.
Studentė per incidentą nenukentėjo, o lėktuvas, įskaitant jo duris, nebuvo apgadintas.
Parengta pagal „Daily Star“.
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