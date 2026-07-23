Po astmos priepuolio – kalėjimas ir draudimas grįžti į savo šalį: atostogos Turkijoje virto košmaru

47-erių britas teigia įstrigęs Turkijoje po to, kai buvo sulaikytas įtarus, kad yra neblaivus, nors iš tiesų tuo metu patyrė sunkų astmos priepuolį. Carlas Ratcliffe'as ir jo 49-erių sužadėtinė Natalia Flynn birželio 10-ąją išvyko į Turkiją planuotų aštuonių dienų atostogų. Tačiau netrukus viskas pasikeitė.
Grasino nušauti
Praėjus vos dviem dienoms nuo atvykimo, vakarinio pasivaikščiojimo metu Carlą ištiko stiprus astmos priepuolis. Jis skubiai buvo išvežtas į ligoninę, kur medikai vyrą trims dienoms panardino į dirbtinę komą.
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Britas serga gyvybei pavojinga sunkios formos astma, todėl po pirmojo priepuolio negalėjo išvykti iš Turkijos, kol medikai neišdavė pažymos, patvirtinančios, kad jis gali saugiai skristi lėktuvu.
Tačiau birželio 23 dieną, bare stebėdamas Anglijos ir Ganos pasaulio futbolo čempionato rungtynes, vyras patyrė dar vieną stiprų astmos priepuolį.
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Į įvykio vietą buvo iškviesta greitoji medicinos pagalba, tačiau, kaip teigia Carlas, policijos pareigūnai jo sveikatos būklę klaidingai palaikė apsvaigimu alkoholiniais gėrimais ir jį sulaikė. Vyras taip pat tvirtina, kad pareigūnai grasino jį nušauti, jei jis neparodys rankų.
Kraujo tyrimai patvirtino Carlo nekaltumą – jo organizme nebuvo rasta alkoholio, todėl kitą dieną vyras buvo paleistas.
Vis dėlto, pasak brito, teisėjas uždraudė jam išvykti iš šalies, todėl jis iki šiol negali grįžti namo. Per tą laiką išlaidos apgyvendinimui, pragyvenimui ir teisinėms paslaugoms jau pasiekė 10 tūkst. svarų sterlingų (apie 11,6 tūkst. eurų). Be to, vyras ir toliau moka būsto paskolą už namus Jungtinėje Karalystėje, į kuriuos jam neleidžiama sugrįžti.
Stevenidže gyvenantis vyras teigė: „Esu stipraus charakterio žmogus, tačiau tai, ką teko išgyventi, yra absurdiška. Du kartus galėjau mirti policijos pareigūnų rankose – tiek dėl patirto panikos priepuolio, tiek tuo atveju, jei jie būtų mane nušovę.“
Bijo vėl patekti į ligoninę
Atostogos buvo prasidėjusios itin džiugiai – jų metu Carlas pasipiršo Nataliai, o ši sutiko tapti jo žmona.
Tačiau netrukus viskas pasisuko netikėta linkme. Vyras pasakojo, kad sulaikymo metu bandė pareigūnams paaiškinti negalintis kvėpuoti, todėl fiziškai nepajėgė atlikti alkotesterio testo. Pasak jo, dėl to buvo nuvežtas į policijos nuovadą, apkaltinus pasipriešinimu pareigūnams.
Carlas pridūrė, kad jo nerimas šiuo metu yra itin stiprus. Jis teigė besimeldžiantis, kad nepatirtų dar vieno astmos priepuolio, nes nenori vėl patekti į ligoninę.
Jis taip pat teigė, kad Turkijos policija apkaltino jį įžeidinėjus pareigūnus, tačiau šiuos kaltinimus jis kategoriškai neigia.
Vyras pasakojo apie keturias valandas kentęs astmos priepuolį mažoje kameroje, kuri, anot jo, „siaubingai dvokė“.
„Turėjau tik kėdę ir kampe esančią skylę, skirtą atlikti gamtinius reikalus. Ji buvo pilna išmatų“, – pasakojo britas.
Iš viso Carlo išbandymai kalėjime truko 14 valandų. Vėliau jis buvo pristatytas į teismą, kur, paaiškėjus kraujo tyrimų rezultatams, patvirtinusiems, kad vyras nebuvo vartojęs alkoholio, buvo paleistas.
Tačiau tuo problemos nesibaigė. Kai britas bandė grįžti namo, teisėjas uždraudė jam lipti į lėktuvą. Pasak Carlo, toks sprendimas priimtas todėl, kad policijai atvykus jo sulaikyti jis susmuko ant greitosios medicinos pagalbos motociklo. Teisėjo vertinimu, šis incidentas pareikalavo papildomo tyrimo.
Vyras teigė pasiūlęs atlyginti bet kokią padarytą žalą, tačiau jo pasui buvo pritaikytas draudimas išvykti iš šalies. Dabar jis priverstas laukti, kol prokuratūra užbaigs dokumentų tvarkymą ir byla bus pradėta nagrinėti.
„Kol kas negalime išvykti iš šalies. Jaučiuosi bejėgis ir tarsi įstrigęs siaubo istorijoje“, – sakė britas.
Viskas tik blogyn
Praėjus vos dviem dienoms situacija dar labiau pablogėjo. Carlas nuvyko į ligoninę pasiimti inhaliatoriaus, tačiau galiausiai buvo panardintas į dirbtinę komą. Sąmonę jis atgavo tik po penkių dienų.
Atsibudęs vyras pamatė, kad jo rankos buvo pririštos prie ligoninės lovos. Pasak Carlo, jam pavyko išsilaisvinti.
Tą pačią dieną, liepos 1-ąją, Carlas savo noru išrašė save iš ligoninės, tačiau iki šiol yra priverstas likti Turkijoje.
Siekdamas padengti pragyvenimo išlaidas, kol negali grįžti į namus, vyras sukūrė lėšų rinkimo kampaniją platformoje „JustGiving“.
Carlo 65-erių metų mama Francine Kelly iš Dauno grafystės Šiaurės Airijoje neslėpė emocijų.
„Su juo buvo elgiamasi kaip su gyvuliu. Man plyšta širdis. Tiesiog noriu, kad sūnus kuo greičiau saugiai sugrįžtų į Jungtinę Karalystę“, – sakė ji.
Jungtinės Karalystės Užsienio reikalų ministerijos atstovas komentavo, kad institucija teikia pagalbą Turkijoje esančiam britui ir palaiko ryšį su vietos valdžios institucijomis.
Parengta pagal „LADbible“.