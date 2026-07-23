Nemuno žiede – dar viena tragedija: užgeso motociklininko gyvybė

Vėliau buvo praneša, jog motociklininkas neišgyveno.
Kaip pranešė portalas Delfi, liepos 16 d. apie 19.52 val. buvo gautas pranešimas, jog iš trasos į ligoninę pristatytas 1996 metais gimęs motociklininkas.
Pirminiame pranešime buvo nurodyta, kad nelaimė įvyko lenktynių metu.
Lenktynės baigėsi tragedija: nuo trasos išlėkęs automobilis mirtinai sužalojo žiūrovą
Socialiniame tinkle „Facebook“ žuvusiojo artimieji pasidalijo detalėmis apie atsisveikinimą su jaunu vyru bei turėjo prašymą atvykstantiems.
„Pranešimas dėl Justino Račo kuris žuvo Nemuno žiede laidotuvių ir motociklų kolonos-palydos
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Noriu paprašyti jūsų pagalbos išlydint man labai brangų žmogų kuris neišgyveno po avarijos Nemuno žiede į paskutinę kelionę.
Šarvojimas vyks Raseiniuose, tačiau motociklų koloną prašau rinktis prie Girkalnio bažnyčios:
Girkalnio Šv. Jurgio bažnyčia Žemaičių g. 2, Girkalnis, LT-60314, Raseinių r.
Urna bus išnešama iš bažnyčios į kapines Penktadieni( 2026–07-24) 12:30 tai rinktis būtu gerai apie 12 manau.
Suprantu, kad tai kiek neįprasta – kolona prasidės ne nuo šarvojimo vietos, o nuo bažnyčios, kadangi po šarvojimo urna bus bažnyčioje. Toks yra šeimos sprendimas, nes po šv. Mišių urna bus nešama tiesiai į kapines. Kapinės nuo bažnyčios netoli urna bus nešama tad moto kolona važiuos labai lėtai paskui. Tai nėra įprasta, bet tikiuos supratimo ir palaikymo.
Man šis žmogus buvo be galo svarbus, todėl nuoširdžiai prašau padėti jį išlydėti taip, kaip priklauso išlydėt moto broli, jis yra to vertas – su pagarba, variklių gausmu ir motociklų kolona.
Kiekvienam, kuris galės atvykti ir prisidėti prie šios paskutinės kelionės, būsiu nuoširdžiai dėkingas iš visos širdies. Jūsų buvimas ir palaikymas mums reikš labai daug.
Ačiū visiems, kurie ras galimybę būti kartu šią sunkią dieną“, – rašoma įraše
Socialiniuose tinkluose ketvirtadienį skelbta, kad Nemuno žiede vyko „GazoTerapija“.
„Ne kiekvienai dienai reikia finišo vėliavos. Kartais užtenka tiesiog gero vakaro trasoje.
GazoTerapija Nemuno žiede – vieta, kur gali saugiai treniruotis, tobulėti ir mėgautis kiekvienu ratu. Nesvarbu, ar tai tavo pirmasis trackday, ar šimtasis – čia kiekvienas važiuoja savo tempu.
Motociklų treniruotė visiems – važiuojam grupėse pagal laiką, todėl kiekvienas randa savo tempą. Jokio „lenktynių streso“ – tiesiog treniruotė ir geras vakaras trasoje“, – rašoma įraše.