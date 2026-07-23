Šimtą kilometrų be nakvynės įveiksiantys žygeiviai šiemet sulauks netikėtos naujovės

Rugpjūčio 1-ąją dešimtys žygeivių penktą kartą leisis į 100 kilometrų iššūkį be nakvynės, o jubiliejinis žygis šiemet nustebins ir nauju maršrutu.
Šiais metais tai bus penktasis žygis, tapęs jau gražia Dzūkijos sostinės tradicija, prie kurios kasmet prisijungia dešimtys ištvermę mėgstančių išbandyti žygeivių.
Rugpjūčio 1 d. ištvermės reikalaujančiam ėjimui be nakvynės žygeiviai susitiks ne tik jubiliejinį kartą, bet šįkart maršruto trasa ves kita kryptimi – žygio startu taps laikinąja sostine vadinamas Kaunas.
Prasidėjo šaulių sąjungos žygis per Lietuvą: dėmesio centre – gerosios pilietiškų veiklų patirtys
„Vieną kartą išbandę šį žygį daugelis sugrįžta ir antrą, ir trečią, o kai kurie – jau penktą kartą“, – sako žygio iniciatorius, alytiškis Rimgaudas Leonavičius. Pasak jo, didžiausias šio žygio išskirtinumas – ne tik įveikiamas atstumas, bet ir bendrystė.
Jei daugelyje pėsčiųjų žygių kiekvienas eina savo tempu individualiai – vieni, su draugais ar šeimos nariais, – tai žygyje „Į Alytų“ visi keliauja kaip viena komanda – kartu palaiko vieni kitus, kartu ilsisi ir kartu pasiekia finišą.
Susiję straipsniai
„Dažnai išgirstu: „Tokiam žygiui reikia būti pasiruošus.“ Tačiau dar neteko sutikti šeimos, kuri pasakytų: „Mes buvome pasiruošę išgirsti savo vaiko autizmo diagnozę.“ Tokiems dalykams pasiruošti neįmanoma.
Šiuo 100 kilometrų paramos žygiu norime parodyti, kad įmanoma įveikti ir ilgą kelią po diagnozės, ir 100 kilometrų – svarbiausia, jei eini ne vienas.
Kai šalia yra palaikantys žmonės, net sunkiausi išbandymai tampa pakeliami.
Šis žygis nėra tik apie kilometrus. Jis apie bendrystę ir žmogaus gebėjimą rūpintis vieniems kitais. Būtent tai suteikia jėgų eiti pirmyn“, – sako autizmo paramos fondo „Pokyčių ambasada“ vadovė Klementina Gruzdienė. Šio fondo veiklai ir bus skirtos žygio metu surinktos lėšos.
Žygeiviai šeštadienio rytą susitiks prie Kauno geležinkelio stoties ir žygiuos su nedidelėmis poilsio pertraukėlėmis 50 km iki Prienų.
Vieni tuo ir pabaigs savo ėjimą, o kiti, po vakarienės, leisis į naktinį žygį ir įveikę 100 km saulę ryte pasitiks ant Baltosios rožės tilto Alytuje.
„Prieš daugiau nei penkerius metus draugų kompanijoje sužinojęs, kad žirgas negali nueiti 100 km vienu ypu, pasakiau, kad aš tai galėčiau.
Draugai pasigavo mintį ir metė iššūkį – jį įveikti pasikviečiau keletą bendraminčių, o per tuos metus renginys išaugo į tradicinį, atsirado ir tikslas eiti“ – prisimena Rimgaudas, kuris prieš šešerius metus su šeima sostinės šurmulį iškeitė į lėtesnį gyvenimą Alytuje.
Daugiau informacijos apie žygį ir registraciją rasite puslapyje – www.ialytu.lt – prisijungti kviečiami bet kokio amžiaus ir fizinio pasirengimo žmonės, o galimas maršrutų ilgis prasideda nuo 20 km.