Keleivinis lėktuvas rėžėsi į pakrantę ir užsiliepsnojo: aiškėja, kas nutiko juo skridusiems žmonėms

Oro bendrovei „Kenmore Air“ priklausantis lėktuvas ketvirtadienį apie 16.30 val. vietos laiku pakilo iš Sietlo Lake Union ežero ir skrido į Roche Harborą San Chuano saloje. Maždaug po valandos orlaivis avariniu būdu nusileido prie Sucia salos, esančios Vašingtono valstijos San Chuano salyne.
Nelaimė įvyko prieš pat 17.30 val. vietos laiku.
Po smūgio į pakrantę iš lėktuvo ėmė veržtis tiršti dūmai, o netrukus jis užsiliepsnojo. Įvykio vietoje nufilmuotuose vaizduose matyti, kaip keleiviai palieka apgadintą orlaivį dar prieš jam visiškai paskęstant liepsnose. Skelbiama, kad nelaimės metu regione buvo smarkių audrų, tačiau oficiali katastrofos priežastis kol kas nenustatyta.
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Keli žmonės sunkiai sužeisti
„Kenmore Air“ atstovai patvirtino, kad lėktuve buvo 11 žmonių – dešimt keleivių ir pilotas. Visi jie buvo surasti. Keturi nukentėjusieji dėl sunkių sužalojimų nugabenti į ligonines. San Chuano apygardos šerifo biuro duomenimis, vieno žmogaus būklė buvo kritinė.
Nukentėjusieji patyrė galvos traumų, kaulų lūžių ir pjautinių žaizdų. Apie kitų septynių lėktuve buvusių žmonių būklę išsamiau neskelbta. JAV pakrančių apsaugos tarnyba pranešė, kad į gelbėjimo operaciją buvo išsiųstos kelios amerikiečių, kanadiečių ir vietos tarnybų pajėgos.
„Visi 11 orlaivyje buvusių žmonių yra surasti. Keli pacientai gabenami į vietos ligonines medicininei apžiūrai ir gydymui“, – nurodė tarnybos atstovas.
Pradėta didelė gelbėjimo operacija
Gelbėjimo operacijai vadovavo JAV pakrančių apsaugos tarnyba. Į nelaimės vietą taip pat atvyko Orcas, San Chuano ir Lopez salų ugniagesiai bei gelbėtojai, San Chuano apygardos šerifo biuro pareigūnai ir parkų tarnybos atstovai.
Virš Shallow Bay įlankos buvo pastebėti pakrančių apsaugos ir medicininės evakuacijos sraigtasparniai. Gelbėjimo ir lėktuvo nuolaužų iškėlimo darbai tęsiami.
Oficialiai dar nepatvirtinta nei tiksli orlaivio modifikacija, nei tai, kas sukėlė avariją.