Atostogos turistų rojuje poilsiautojui vos nesibaigė tragedija: vyras prie baseino išvėmė litrą kraujo

Po trejus metus trukusios chemoterapijos, vėžį įveikęs Peteris Beethamas išvyko į savaitės atostogas Gran Kanarijoje, norėdamas atšvęsti džiugią žinią. Tačiau svajonių kelionė netrukus virto košmaru – vyras prie baseino neteko tiek kraujo, kad, jo paties žodžiais, atrodė, jog „iš kūno išbėgo visas kraujas“.
Įveikęs kasos vėžį, į 1 250 svarų sterlingų (apie 1 450 eurų) kainavusias „viskas įskaičiuota“ atostogas išvyko kartu su savo partnere Charlene Hickman ir draugu. Tačiau jau antrąją kelionės dieną, ramiai ilsėdamasis prie baseino, jis staiga pradėjo vemti krauju. Vyro teigimu, jis išvėmė apie litrą kraujo, o eidamas į tualetą sukniubo.
Vos nemirė
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Viešbutis iškvietė greitąją pagalbą, kuri Peterį skubiai nugabeno į ligoninę. Tačiau vyras tvirtina, kad medikai jį netrukus išleido namo, diagnozavę tik saulės smūgį.
Kitą dieną kraujavimui nesiliaujant, jis nusprendė kuo greičiau grįžti į Jungtinę Karalystę ir po dviejų dienų įsigijo 50 svarų sterlingų (apie 58 eurus) kainavusį skrydžio bilietą.
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Nusileidęs Mančesterio oro uoste Peteris iš karto nuvyko į Karališkąją Mančesterio ligoninę, kur medikai nustatė vidinį kraujavimą. Pasak vyro, gydytojai aptiko žarnyne prakiurusią opą, kuri, kaip manoma, išsivystė po 2025 metų rugpjūtį atliktos kasos pašalinimo operacijos.
Išgirdęs, kad galėjo mirti dar lėktuve arba prie baseino, vyras patyrė didžiulį sukrėtimą. Jam buvo perpiltos septynios dozės kraujo, atlikta operacija, o ligoninėje jis praleido 18 dienų.
„Medikai pasakė, kad man tereikia pailsėti ir viskas bus gerai. Grįžau į viešbutį. Kitą rytą septynis kartus bėgau į tualetą ir nuolat kraujavau“, – pasakojo Peteris.
„Supratome, kad kažkas negerai, todėl kitą dieną išskridome namo. Iš karto nuvykau į Mančesterio ligoninę. Ten man pasakė, kad viduje kraujuoju, nes prakiuro opa. Gydytojai paaiškino, kad po kasos pašalinimo buvo palikta nedidelė jos dalis, dėl kurios prie žarnyno susiformavo opa, o vėliau ji prakiuro“, – sakė vyras.
Jam buvo perpiltos septynios dozės kraujo ir atlikta nedidelė operacija. „Dabar sveikstu, bet viskas buvo siaubinga. Man labai pasisekė, kad likau gyvas. Jaučiausi labai blogai. Gydytojai sakė, kad galėjau mirti prie baseino arba net skrydžio namo metu. Jie nesuprato, kaip apskritai likau gyvas“, – prisiminė jis.
Namuose vėmė krauju
Nors vyras džiaugiasi išgyvenęs, jis pripažino, kad ilgai lauktos atostogos buvo visiškai sugadintos.
„Man atliko keturis endoskopinius tyrimus. Per pirmuosius tris gydytojams nepavyko nieko rasti, tačiau per ketvirtąjį aptiko opą. Grįžęs namo vos šešioms valandoms vėl pradėjau vemti krauju, todėl teko skubiai grįžti į ligoninę“, – pasakojo Peteris.
„Ten nebesijautėme saugūs, kai taip smarkiai kraujavau. Tiesiog netekau beveik viso kraujo. Man labai pasisekė, kad likau gyvas.
Tai visiškai sugadino atostogas. Vos pradėjęs vemti krauju, iškart išbalau, lūpos tapo visiškai baltos. Galvojau, kad mirsiu prie baseino“, – pasakojo Peteris.
Dviejų vaikų tėvas šiuo metu sveiksta. Netrukus jam bus atliktas dar vienas geležies preparatų perpylimas ir papildomi tyrimai. Po patirtų išgyvenimų vyras sako dabar bijantis planuoti naujas atostogas.
„Turiu grįžti į ligoninę dar vienam geležies preparatų perpylimui. Po to man bus atliktas tyrimas, kad gydytojai įsitikintų, jog viskas gyja tinkamai“, – sakė Peteris.
„Žinojau, kad tai ne saulės smūgis. Kurorte buvau jau dvi dienas ir net nebuvau ilgai saulėje. Gėriau daug vandens, todėl supratau, kad priežastis yra kita. Laimei, skrydžio metu nieko nenutiko. Dabar per daug bijau planuoti dar vienas atostogas“, – prisipažino vyras.
Parengta pagal „Daily Star“.
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