Stulbinantis radinys: poilsiautojai aptiko į krantą išplautus maišus su didžiule grynųjų suma

Bangos į krantą išplovė maišus, prikimštus apie 600 tūkst. svarų sterlingų (maždaug 700 tūkst. eurų) grynaisiais, o netrukus paaiškėjo, kad už jų gali slypėti kur kas didesnė istorija.
Pinigai išmesti iš katerio
Užfiksuota, kaip poilsiautojai atidaro pirkinių krepšį ir jame aptinka tvarkingai sukrautas banknotų ryšulių krūvas.
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Vienas smalsuolis netgi ištraukė porą grynųjų pinigų ryšulių, tačiau netrukus juos padėjo atgal. Neįprastas radinys aptiktas Kazucės pajūrio kurorte, įsikūrusiame pietinėje Sicilijos pakrantėje.
Poilsiautojai susibūrė prie kelių maišų, prikimštų grynųjų pinigų, kurie, kaip įtariama, į jūrą buvo išmesti iš užplaukusio ant seklumos greitaeigio katerio.
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Italijos tyrėjų duomenimis, maždaug 5,5 metro ilgio kateris plaukė iš Maltos, tačiau, kaip pranešama, pakeliui sugedo jo variklis.
Pasibaigus degalams, kateris tapo nevaldomas ir buvo nešamas kranto link. Juo plaukė trys vyrai ir maždaug 13 metų berniukas.
Tyrėjų teigimu, trims iš keturių laive buvusių žmonių iššokus į vandenį, kateris toliau dreifavo paplūdimio link.
Pareigūnams artėjant prie katerio, jie tvirtina matę, kaip vienintelis jame likęs asmuo į jūrą metė sandariai uždarytus maišus.
Srovė kelis plūduriuojančius maišus nunešė į krantą, kur juos iš vandens padėjo ištraukti paplūdimyje buvę poilsiautojai.
Pareigūnai susigrąžino beveik visus pinigus – preliminariai skaičiuojama, kad jų vertė siekia nuo 500 iki 600 tūkst. svarų sterlingų (maždaug 700 tūkst. eurų).
Įtaria nelegalią veiklą
Visi keturi kateriu plaukę asmenys buvo apklausti, o pats greitaeigis kateris nutemptas į uostą, kur jam atliekama ekspertizė.
Ragūzos policijos komisaras Salvatore Fazzino teigė, kad kateris buvo sulaikytas tik dėl netikėto techninio gedimo.
„Variklio gedimas sustabdė katerį. Jei viskas būtų vykę sklandžiai, jo nebūtume perėmę“, – sakė jis.
Komisaras taip pat pridūrė, kad, kaip manoma, pakrančių apsaugos pareigūnams pavyko surinkti visus į jūrą išmestus pinigus.
Tyrėjai vėliau atskleidė, kad katerį vairavo Maltos kilmės vyras, tačiau kitų trijų juo plaukusių asmenų tapatybės kol kas nenustatytos.
Šiuo metu pareigūnai aiškinasi, iš kur atsirado pinigai ir kodėl toks didelis grynųjų kiekis buvo gabenamas maršrutu tarp Maltos ir Sicilijos.
Tarp tiriamų versijų – pinigų plovimas, su narkotikų prekyba susiję atsiskaitymai, kontrabanda gabenama valiuta bei padirbti banknotai.
Komisaras Salvatore Fazzino teigė: „Turime išsiaiškinti, kas yra šis asmuo, iš kur jis atvyko ir atkurti jo judėjimo maršrutą.“
Po apklausų visi keturi asmenys buvo paleisti, tačiau tyrimas tęsiamas. Jie ir toliau lieka teisėsaugos priežiūroje, kol bus baigtas tyrimas.
Parengta pagal „The Sun“.
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