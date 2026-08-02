Varšuvoje 14-metis pabėgo iš namų: dvi savaites išgyveno priduodamas tarą

Naktinio autobuso vairuotojo budrumas padėjo surasti 14-metį, kuris dvi savaites buvo pabėgęs iš namų. Paauglys savivaldybės pareigūnams prisipažino, kad pabėgo, nes jį erzino broliai ir seserys.
Visą tą laiką jis išsilaikė savarankiškai – maistui užsidirbdavo priduodamas butelius ir skardines užstato sistemoje.
Buvo autobuso gale
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Įvykis nutiko Varšuvoje naktį iš liepos 22-osios į 23-iąją. Naktinio N02 maršruto autobuso vairuotojas pastebėjo, kad jaunas keleivis maždaug dvi valandas be perstojo važinėjo tuo pačiu maršrutu. Sunerimęs dėl jo situacijos, jis apie tai pranešė savivaldybės pareigūnams.
Atvykę į Handlovos gatvėje esančią autobusų stotelę, pareigūnai 14-metį rado sėdintį autobuso gale. Nors lauke buvo vėsu, paauglys vilkėjo tik marškinėlius trumpomis rankovėmis, šortus ir avėjo sportinius batelius.
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Iš pradžių 14-metis aiškino, kad tiesiog „važinėjasi“. Tačiau kalbėdamasis su pareigūnais jis pamažu papasakojo apie savo situaciją.
Paauglys prisipažino pabėgęs iš namų, nes jam neva nebeleido ramiai gyventi broliai ir seserys.
14-metis nesiskundė sveikata. Jis tik prasitarė, kad yra ištroškęs. Pareigūnai davė jam atsigerti vandens ir tęsė pokalbį.
Jo metu paaiškėjo, kad paauglys jau dvi savaites nebuvo grįžęs namo. Tačiau labiausiai nustebino tai, kaip jis susirasdavo pinigų maistui.
Paauglys prisipažino, kad jų užsidirbdavo priduodamas užstato sistemoje priimamus butelius ir skardines.
Kadangi pareigūnams telefonu nepavyko susisiekti su berniuko mama, į įvykio vietą buvo iškviesta policija.
Patikrinę 14-mečio duomenis policijos informacinėse sistemose, pareigūnai patvirtino, kad jis iš tiesų buvo ieškomas kaip iš namų pabėgęs nepilnametis.
Vėliau 14-metis buvo perduotas policijos pareigūnų globai. Jie turėjo susisiekti su jo šeima ir pasirūpinti, kad paauglys saugiai grįžtų namo.
Parengta pagal „Onet.pl“.