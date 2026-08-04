Šis įvykis sukėlė didelį atgarsį, o netrukus paaiškėjo dar viena netikėta žinia – pora susituokė.
Nebeturi kunigystės teisių
Nušalintas Alabamos valstijos kunigas Alexas Crow, kuris pabėgo į Italiją ir po kelių mėnesių vedė katalikiškos mokyklos abiturientę, netrukus po jos mokyklos baigimo, oficialiai pašalintas iš kunigystės, pranešė Bažnyčia.
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„Mobilo arkivyskupija gavo pranešimą, kad Alexo Crow pasauliečio statuso suteikimo (laicizacijos) procesas yra baigtas ir įsigalioja nedelsiant“, – paskelbtame pareiškime nurodė arkivyskupo Thomaso J. Rodi biuras.
30-metis A. Crow pats buvo pateikęs prašymą pašalinti jį iš kunigystės. Šį prašymą, kaip teigiama, laišku patvirtino ir velionis popiežius Pranciškus.
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Laicizacija – tai procesas, kurio metu dvasininkas netenka teisės eiti kunigo pareigas ir atlikti Katalikų Bažnyčios dvasininkams pavestas funkcijas. Pasak Bažnyčios, toks procesas gali būti pradėtas, jei dvasininkas be pateisinamos priežasties yra dingęs arba nevykdo tarnystės ilgiau nei šešis mėnesius.
„Dar nepasibaigus šešių mėnesių terminui, A. Crow pats inicijavo savo laicizacijos procesą. Šį sprendimą palaikė ir arkivyskupas“, – teigiama pareiškime.
A. Crow nebeturi jokių kunigystės teisių ir pareigų. Bažnyčia taip pat nurodė, kad vykstant procesui A. Crow šio sprendimo neskundė.
Manipuliavo moksleivės jausmais
Iš kunigų luomo pašalintas buvęs dvasininkas 2023 metų liepą pabėgo į Italiją kartu su 18-mete McGill-Toolen Catholic High School absolvente. Šioje mokykloje A. Crow buvo dažnas kviestinis lektorius.
Jų romantiški santykiai išaiškėjo po to, kai teisėsaugai į rankas pateko Valentino dienos proga A. Crow merginai siųsti meilės laiškai. Tuo metu ji dar buvo mokinė.
Arkivyskupas Thomasas J. Rodi tuomet griežtai pasmerkė A. Crow elgesį, pavadindamas jį „visiškai nederamu kunigui“.
Jis taip pat pabrėžė, kad A. Crow nebegali vykdyti kunigo tarnystės, prisistatyti kunigu ar dėvėti kunigo drabužių.
Mobilo apygardos šerifas Paul Burch 2023 metų vasarą televizijai NBC 15 teigė manantis, kad A. Crow galėjo ilgą laiką manipuliuoti mergina ir kryptingai siekti užmegzti su ja artimus santykius. A. Crow kunigu buvo įšventintas 2021 metais.
Melavo apie kelionę į Europą
Šerifas Paul Burch taip pat teigė, kad A. Crow, kadaise grojęs roko grupėje, domėjosi demonologija ir aplinkiniams pasakojo, jog į Europą su mergina vyksta atlikti egzorcizmų.
Kaip skelbė AL.com, pora užsienyje praleido keturis mėnesius, o vėliau grįžo į Mobilą, Alabamos valstijoje. Ten 30-metis buvęs kunigas susituokė su mergina.
Mobilo apygardos šerifo biuras ir Mobilo apygardos prokuratūra atliko tyrimus, siekdami išsiaiškinti, ar buvęs kunigas galėjo padaryti nusikalstamų veikų.
Vis dėlto tyrimų metu tai patvirtinančių įrodymų nebuvo rasta, todėl jie baigėsi be rezultatų.
Parengta pagal „New York Post“.