Mirė vienas aukščiausių pasaulio žmonių – jauno vyro mirtis sukrėtė gerbėjus

Jis buvo aukščiausias Ganos vyras, dėl savo ūgio jis buvo tapęs vietine žvaigžde. Vyro mirtis sukėlė didelę sielvarto bangą, ypač šalies šiaurėje.
Sulemana mirė liepos 27 d., pirmadienį, šiaurinio Ganos miesto Tamalės ligoninėje, esančioje maždaug už 160 km į pietus nuo jo gimtojo Gambagos kaimo. Į ligoninę jis buvo paguldytas prasidėjus infekcijai dėl kojose atsiradusių žaizdų.
„Visi žinojo, koks jis buvo dosnus ir geros širdies. Nuo jo mirties akimirkos iki pat dabar į namus vis dar renkasi daugybė žmonių, norinčių sužinoti, kas tiksliai nutiko“, – BBC pasakojo jo giminaitis Sulemana Abdulas Kudusas.
Aukščiausias pasaulyje žmogus vedė beveik 80 centimetrų žemesnę moterį
Gigantizmo diagnozę vyras gavo įkopęs į trečią dešimtį. 2022 m. pabaigoje, kai jį išmatavo BBC, jis buvo 223 cm ūgio.
Tikėtina, kad iki mirties jis buvo dar labiau paaugęs.
Susiję straipsniai
Visiems jis buvo žinomas slapyvardžiu Awuche, hausų kalba reiškiančiu „Eime“. Milžinas ilgą laiką kovojo su Marfano sindromo – genetinio sutrikimo, dėl kurio jo galūnės tapo itin ilgos – sukeltomis komplikacijomis.
Jam buvo sunku padengti gydymo išlaidas, tačiau neseniai atsirado geradaris – Ganos prezidento Johno Mahamos brolis, kuris ir pats buvo susitikęs su Gambagos milžinu.
Sėkmingas verslininkas Ibrahimas Mahama pasisiūlė padengti jo gydymo išlaidas Tamalės universitetinėje ligoninėje, o liepos pradžioje pasidalijo naujienomis apie planuojamą gydymą.
Giminaitis S. A. Kudusas BBC teigė, kad žaizdos Awuche kojose atsirado ne tiesiogiai dėl Marfano sindromo, tačiau greičiausiai buvo šios būklės komplikacija.
Jis mirė pirmadienio rytą ligoninėje, nors gydytojai teigė, kad organizmas teigiamai reagavo į gydymą.
„Visi tiesiog prislėgti“, – sakė S. A. Kudusas ir pridūrė, kad Gambagos gyventojus šokiravo jo staigi mirtis.
Awuche buvo išgarsinęs jų kaimą.
„Kad ir kur šalyje jis atsidurdavo, paklaustas visada sakydavo esantis iš Gambagos, ir žmonės žinojo, kad būtent iš ten yra kilęs aukščiausias vyras. Tai suteikė bendruomenei identitetą, be to, jis pats buvo labai populiarus“, – kalbėjo S. A. Kudusas.
Awuche ne visada buvo neįprastai aukštas – spartesnis nei bendraamžių augimas prasidėjo sulaukus 22 metų.
Jis BBC pasakojo dirbęs mėsinėje Ganos sostinėje Akroje, kai pirmą kartą pastebėjo pokyčius.
„Supratau, kad mano liežuvis burnoje taip padidėjo, jog negalėjau tinkamai kvėpuoti“, – sakė jis.
Po kelių dienų jis pastebėjo, kad pradėjo didėti ir visos kitos jo kūno dalys. Galiausiai Awuche buvo diagnozuotas Marfano sindromas, pažeidžiantis organizmo jungiamąjį audinį.
Prieš devynerius metus dėl ūgio jis buvo priverstas atsisakyti svajonės tapti vairuotoju ir grįžti į Gambagą.
Awuche pasakojo, kad Marfano sindromas taip pat suvaržė jo socialinį gyvenimą, ir pridūrė: „Anksčiau žaidžiau futbolą kaip ir visi kiti jauni vyrai, buvau atletiškas, o dabar negaliu nueiti net trumpo atstumo.“
Vis dėlto BBC reportažo rengimo metu jis išlaikė pozityvų požiūrį į gyvenimą ir džiaugėsi savo žinomumu.
Šeima pranešė nusprendusi Awuche palaidoti Tamalėje, o ne Gambagoje, nes kaimą būtų užplūdusi nepakeliamai didelė gedinčiųjų minia.
Parengta pagal bbc.com
gigantizmasGanamilžinas
Rodyti daugiau žymių