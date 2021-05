Avinas

Jam karantinas jau antrus metus iš eilės sutrukdė atšvęsti gimtadienį taip, kaip norėjosi, ir dėl to jis labai pyksta. Jam pasiruošimo šventei rūpesčiai, susitikimai su bičiuliais ir sveikintojų dėmesys labai malonūs. Nieko nuostabaus, jei Avinas piktai kalba apie ribojimus ir keikia valdžios sprendimus. Gali būti, kad juos bekeikdamas kartais pats sau prieštarauja.

Tiesa, su draugais susitikti ir atšvęsti gimtadienį Avinas veikiausiai bandė, nepaisydamas to, kad susitiko ne vienas ir ne du namų ūkiai. Kartais jis pažeidžia ir kitus ribojimus – juk jis pats geriausiai žino, kas jam kenkia ir kas – ne.

Jautis

Jei per karantiną sumažėjo darbo krūvis ir atlygis, Jautis dėl to labai sunerimo ir paniuro. Tačiau jis ne iš tų, kurie sėdi be darbo – gal net sėkmingai ėmėsi karantininio verslo ar bent jau daug mąsto ir planuoja, ką būtų galima nuveikti.

Be to, šiuo metu Jautis randa daugiau laiko namų ruošai ir nuolat blizgina veidrodžius bei valo sunkiai pasiekiamus kampus, ir tai jam dažnai teikia pasitenkinimą.

Dvyniai

Jie labai mielai skaito fantastines knygas ir žiūri filmus apie pasaulines pandemijas ir katastrofas. Gal jiems kartais ir nejauku, užtat jaučiasi nusiteikę ir gerokai blogesniam scenarijui nei tas, kuris šiuo metu yra šalyje.

Mielai veliasi į diskusijas apie skiepų poveikį ir sąmokslo teorijas, nors kartais jos virsta gana piktais ginčais.

Vėžys

Jis veikiausiai artimiesiems liepė plautis rankas ir niekur neiti iš namų be reikalo dar iki pirmojo karantino įvedimo. Per ilgą laiką jo entuziazmas nenuslopo, nors kartais jam labai apmaudu ir liūdna, kad, kiek besistengtų, situacija šalyje negerėja.

Ir kruopų bei šaldytos mėsos atsargos, supirktos dar praėjusį pavasarį, užsistovėjo – gal visgi nevertėjo tiek jų sukaupti.

Liūtas

Karantino pradžioje jis veikiausiai džiaugėsi tuo, kad galės pailsėti nuo įtampos darbe ar mokslo įstaigoje. Tačiau savaitės ar dviejų poilsio jam visiškai pakako – vėliau jis ėmė ilgėtis daugiau veiklos ir pasivaikščiojimų po prekybos centrus.

Labai džiaugėsi, kai buvo pagaliau atidarytos kirpyklos ir grožio salonai, tik nuliūsta, jei aplinkiniai neįvertina jo apsilankymo tose vietose rezultatų.

Mergelė

Iš pat pradžių ji itin intensyviai domėjosi koronaviruso statistika ir gaudė žinias apie situaciją Lietuvoje bei pasaulyje. Ir dabar šios veiklos neapleido, nors kartais tai daro jau iš inercijos.

Jeigu nėra privalu eiti į darbą, iš namų Mergelė stengiasi išeiti kuo rečiau, bendravimą su aplinkiniais labai riboja ir už tai savimi didžiuojasi. Jeigu jai paprieštarausite, išgirsite, kad per tokius, kaip jūs, ir plinta koronavirusas.

Svarstyklės

Jos visą laiką turi daug veiklos, daug bendrauja, kad ir telefonu ar internetu, ir nė negali apsispręsti, ar karantinas jas labai slegia, ar tai – nieko tokio.

Be to, artimuosius jos nuolat ramina, kad pandemija – dar nieko baisaus, juk niekas iš artimųjų dar nesirgo, o jei sirgo – tai nesunkiai, be to, nemažai žmonių jau ir paskiepyti. Iš tiesų tiems, kurie dabar jaučiasi prislėgti, pabendravus su Svarstyklėmis turėtų palengvėti.

Skorpionas

Skorpionas laikosi ramiai ir išoriškai dėl nieko nepanikuoja, nors kartais nerimas jo viduje ir sukirba. Be to, jis nusiteikęs neužsisėdėti namie ir stengiasi laisvalaikį leisti aktyviai, važinėti dviračiu ar leistis į ilgus pasivaikščiojimus pėsčiomis.

Tiems Skorpionams, kurie šiuo metu likę be darbo, kartais kyla noras pasibarti su artimaisiais – ne dėl to, kad tie padarė kažką blogo, o dėl to, kad tiesiog trūksta veiksmo.

Šaulys

Šio ženklo atstovas į pandemiją žiūri kaip į savotišką nuotykį: jam įdomu, kaip viskas klostysis toliau, ar kada nors baigsis ir kiek procentų gyventojų pasiskiepys.

Visgi Šaulį neretai apima liūdesys dėl to, kad gyvenimas dabar ribotas ir kad jis negali daryti to, ką veikdavo iki karantino. Ypač jam trūksta kelionių, ir vis norisi kalbėti apie tai, kur buvo nukeliavęs seniau ir kur ruošėsi vykti, kai užklupo pandemija.

Ožiaragis

Šio ženklo atstovas ne kartą įtarinėjo, kad užsikrėtė koronavirusu, bet vėliau vis paaiškėdavo, kad tai nebuvo tiesa. Ir į situaciją šalyje jis žiūri pesimistiškai, vis kalba apie tai, kaip kenčia ekonomika ir kaip viskas gali būti dar blogiau.

Savo viduje labai prislėgtas Ožiaragis nesijaučia, tiesiog jam patinka žarstyti nieko gero nežadančias prognozes. Kartais įdomu ir išgirsti blogų naujienų.

Vandenis

Per pirmąjį karantiną jis turėjo gražių planų išmokti šio to naujo – gal užsienio kalbos, o gal programavimo – susirado internete daug naudingos medžiagos, bet per metus vargiai pasistūmėjo į priekį.

Nors, rodos, laisvo laiko turėjo atsirasti daugiau, visas jis kažkur ištirpsta. O artėjant vasarai atsirado ir daug naujų gražių planų, kuriems jokie ribojimai neturėtų sutrukdyti.

Žuvys

Jos daug nerimavo ir jaudinosi pandemijos pradžioje, o dabar tarsi atbuko ir į naujienas seniai nesigilina. Ir gyvena daugmaž įprastą gyvenimą – gal šalyje ir daug kas pasikeitė, bet rūpintis šeima ir namais ir toliau reikia taip pat.

Per karantiną Žuvys įvertino, kurie artimieji bei draugai joms svarbūs ir reikalingi, o kurių nenorės matyti ir tada, kai jau bus galima drąsiai važinėti vieniems pas kitus į svečius. Jeigu kada nors tokie laikai sugrįš – pesimistiškosios Žuvys nėra tuo tikros.