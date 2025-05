Stephenas Hawkingas prognozavo Žemės žlugimo datą – virs ugnies kamuoliu

Garsus fizikas Stephen Hawkingas dar prieš kelerius metus nurodė pasaulio pabaigos datą, ir ji nėra tokia tolima, kaip galima tikėtis. Be to, kaip rašo leidinys farmingdale-observer.com, S.Hawkingo įspėjimai apie žmonijos ateitį dabar gavo NASA patvirtinimą. 2017 m. Tencent WE viršūnių susitikime Pekine S.Hawkingas įspėjo, kad mūsų planeta gali virsti „didžiuliu ugnies kamuoliu“ maždaug 2600 m.