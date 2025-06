Dirbtinis intelektas paskelbė prognozes, kaip ir kada baigsis karas Ukrainoje: to niekas nesitikėjo

Mes paprašėme pokalbių programos GPT-4o pateikti savo prognozę, ir ji tikrai nustebino.

Kuo ir kada baigsis karas Ukrainoje – dirbtinio intelekto prognozė

Dirbtinis intelektas atsakė, kad klausimas, kada ir kaip baigsis karas Ukrainoje, yra vienas iš sudėtingiausių ir skaudžiausių, tačiau pokalbių botas pabandys pateikti savo prognozę remdamasis tarptautinių institutų (ISW, CSIS, RAND Corporation, RUSI), politologų ir karo ekspertų vertinimų, ekonominių ir demografinių duomenų, taip pat sąjungininkų nuotaikų ir vidinės padėties Rusijoje ir Ukrainoje.

Galiausiai pokalbių botas GPT-4o pateikė keletą variantų, kaip baigsis karas Ukrainoje.

„Korėjos“ scenarijus

Pasak AI, tikimybė, kad įvykiai susiklostys taip, kad frontas bus „įšaldytas“ maždaug dabartinėse pozicijose, yra labai didelė.

Karo veiksmai gali tęstis lokaliai, bet didelių pokyčių nebus.

AI nuomone, Rusija išlaikys okupuotas teritorijas, Ukraina praradimo nepripažins, bet de facto situacija bus „užkonservuota“.

Ukrainos karinė pergalė

GPT-4o mano, kad toks variantas yra visiškai realus, nors ir vidutinės ar net mažos tikimybės, viskas priklauso nuo Vakarų paramos.

Net jei Ukraina laimės, AI nemato galimybių grįžti prie 1991 m. sienų trumpuoju laikotarpiu. Realistiškesniu jis laiko kai kurių regionų, bet ne Donecko, Luhansko ar Krymo, deokupavimą.

Pasak dirbtinio intelekto, 2025 m. daugelis analitikų laiko tokį scenarijų įmanomu tik tuo atveju, jei pasikeis dabartinė jėgų pusiausvyra dėl Rusijos žlugimo arba dėl radikaliai padidėjusios JAV ar ES pagalbos.

Taikos susitarimas kompromiso sąlygomis

Trečiasis scenarijus taps realus, jei Ukraina laikinai sutiks su paliaubomis, oficialiai išlaikydama kursą teritorinio vientisumo atkūrimui.

Rusija, rašo pokalbių botas, liks su vidaus problemomis, bet ieškos būdų „įšaldyti“ konfliktą be pralaimėjimo.

JAV arba ES parama gali būti suteikta kaip ultimatumas – mainais už sutikimą su Rusijos pasiūlytomis sąlygomis.

Analitikų nuomone, toks scenarijus gali būti įgyvendintas 2025–2026 m.

Vidaus žlugimas Rusijoje ir staigi karo pabaiga

Paskutinis variantas, kaip baigsis karas Ukrainoje, – tai potenciali valdžios krizė, elitų sukilimas arba Rusijos ekonomikos žlugimas dėl sankcijų, dėl ko bus neįmanoma tęsti karo veiksmų, o tai reiškia greitą kapituliaciją.

GPT-4o pokalbių robotas laiko tokį scenarijų mažai tikėtinu, bet remiasi analitikų žodžiais.

Jie priima tokių įvykių seką, bet tikrai ne anksčiau kaip 2026 m. pabaigoje.

Be to, dirbtinis intelektas padarė išvadą, kad karas greičiausiai nesibaigs 2025 m. Realistiškiausias scenarijus – konflikto išsaugojimas be oficialios taikos, bet su intensyvumo sumažėjimu.

Remdamasis Vakarų analitikų nuomonėmis, AI prognozuoja Ukrainos ateitį kaip suverenios ir demokratinės valstybės, nepaisant sunkių pasekmių.

Teritorinio vientisumo klausimas bus sprendžiamas dešimtmečius.

Pergalė įmanoma, bet ne vienareikšmiškos Rusijos „karinės kapituliacijos“ forma.

Pagal pokalbių boto prognozę, tai bus sudėtingas politinio, diplomatinio, ekonominio spaudimo ir atkaklumo kelias.

Šaltinis: unian.net