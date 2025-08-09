Laimingas namo ar buto numeris: šie skaičiai traukia sėkmę lyg magnetas

Kokie skaičiai neša teigiamų pokyčių energiją, o kokie gali sukelti problemų
Specialistai pažymi, kad laimingiausias namo ar buto numeris yra nulis.
Kadangi nulis yra pradžios, harmonijos ir užbaigto idealo simbolis. Todėl visi šio buto gyventojai turės sėkmingus projektus, visos jų pradžios ir santykiai bus tvirti.
Norėdami nustatyti, ar adresas jums atneš laimę, reikia sudėti visus buto ar namo numerio skaitmenis.
Pavyzdžiui, buto numeris 68, vadinasi, 6+8=14, 1+4=5. Jūs gavote skaičių 5. Šis skaičius nulems, ar jums bus palanki sėkmė.
Laimingi butų numeriai: skaičių reikšmė
1
Skaičius 1 – simbolizuoja sėkmingą pradžią, laimingą aplinkybių sutapimą.
Viskas bus sėkmingai užbaigta, galima be baimės imtis naujų darbų.
Būsto energetika bus palanki visiems darbams, pinigams ir santykiams.
3
Skaičius 3 – toks skaičius namo gyventojams žada daug laimės ir gerovės.
Namuose bus gausa, tarp sutuoktinių – meilė ir abipusė pagarba.
4
Skaičius 4 – gyvenimas tokiuose namuose bus ramus ir harmoningas.
Gyventojai retai turės problemų su pinigais, darbe, šeimos santykiuose.
5
Skaičius 5 – šis skaičius turi puikią finansinę energiją.
Tokių namų gyventojai gali tikėtis didelių pinigų ir sėkmės.
7
Numeris 7 – vienas laimingiausių skaičių.
Šiame name visada viešės taika, harmonija ir gerovė.
Šeimos gyvenimas susiklostys sėkmingai, o problemų darbe ar su pinigais niekada nebus.
Kokie butų numeriai turi sudėtingą energetiką
2
Numeris 2 – namo gyventojai gali patirti asmeninio ir profesinio gyvenimo disbalansą.
Norint išlyginti energiją, reikia teisingai nustatyti prioritetus ir skirti pakankamai dėmesio tiek artimiesiems, tiek karjerai.
Taip pat nereikia pamiršti savęs, tada gyvenimas bus harmoningas ir ramus.
6
6 numeris – tokio būsto gyventojams gali trūkti teigiamų emocijų ir komforto.
Todėl svarbu apsupti save gražiais daiktais ir visada palaikyti tvarką namuose.
8
Numeris 8 – jei nesugebėsite tinkamai tvarkyti savo finansų, gyventojai gali turėti problemų su pinigais.
9
Numeris 9 – šio numerio buto gyventojams svarbu neperdirbti ir neprisiimti per daug atsakomybės, nes galite greitai išsekti ir nepasiekti užsibrėžtų gyvenimo tikslų
Numerologijanumerislaimingi skaičiai
