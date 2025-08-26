Mistiški signalai iš Antarktidos: „Gyvasis Nostradamas“ paskelbė bauginančią versiją

Antarktidos ledo gelmėse vėl aptikti neįprasti radijo signalai sukėlė diskusijas tarp mokslininkų ir mistikos šalininkų.
NASA eksperimentas ANITA (Antarkties impulsinė pereinamoji antena), skirtas tirti neutrino daleles – vadinamąsias „vaiduoklių daleles“ – užfiksavo anomalijas, kurių neįmanoma paaiškinti pagal dabartinės fizikos dėsnius.
Kai kurie mokslininkai teigia, kad signalai gali būti techninių trikdžių ar dar nežinomų dalelių sąveikos rezultatas. Tačiau brazilų mistikas Athosas Salome, dar vadinamas „Gyvuoju Nostradamu“, mano, kad tai – galimas įrodymas, jog egzistuoja paralelinės visatos, rašo LADbible.
„O kas, jei signalai nėra natūralūs? Jie gali būti nežmogiškų technologijų arba dirbtinių energijų, užmaskuotų kosminiais reiškiniais, pasekmė“, – pareiškė A.Salome.
Pasak jo, šių duomenų patvirtinimas taptų „didžiausiu atradimu žmonijos istorijoje“ ir galėtų atverti duris į veidrodinį pasaulį, kuriame laikas teka priešinga kryptimi.
Gruodį planuojama paleisti naują PUEO oro balioną, kuris signalus galės užfiksuoti penkis kartus jautriau nei ankstesnė įranga. Tikimasi, kad jis padės patikrinti mistiko spėjimus.
Vis dėlto mokslininkai lieka atsargūs. Pensilvanijos universiteto tyrėja, daktarė Stefani Wissel, dirbusi ANITA projekte, pažymi:
„Tai įdomi problema, nes kol kas neturime aiškaus paaiškinimo, kas tiksliai sukelia šias anomalijas.“
Taigi žmonija stovi ties dilema: ar mes atsidūrėme ant „naujos fizikos“ slenksčio, ar tai tėra dar viena mokslinė klaida.