3 Zodiako ženklai, kuriems patinka ruduo

Astrologai įvardijo Zodiako ženklus, kurie mėgsta rudenį.
Svarstyklės
Svarstyklės, besiskiriančios nuo kitų Zodiako atstovų ne tik trauka prie grožio, bet ir gebėjimu jį matyti visur, nekantriai laukia rudens, kai bus galima grožėtis spalvingais peizažais.
Tiesa, jų meilė susijusi ne su visu metų laiku, o su vadinamuoju „auksiniu rudeniu“.
Skorpionas
Skorpionai paprastai mato tai, ko nemato – arba į ką nekreipia dėmesio – kiti.
Jiems vasaros perėjimas į rudenį nėra tiesiog sezonų kaita, o riba tarp pasaulių, peržengus kurią jie nusiteikia filosofiškai – nors ir niūriai bei mistiškai.
Vandenis
Vandeniai, ypač tie, kurių darbas yra tiesiogiai susijęs su kūryba, rudenį jaučia tik šiam metų laikui būdingą sielos ramybę ir tuo pačiu neįtikėtiną įkvėpimo bangą, kurios veikiami jie gali sukurti geriausius savo kūrinius.
