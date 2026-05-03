Geriausios mamos pagal Zodiako ženklą: kurią vietą sąraše užimate jūs?

Tad kurių Zodiako ženklų atstovės astrologijoje yra laikomos geriausiomis mamomis?
1. Žuvys
Mamos Žuvys yra vertinamos už tai, kad skatina vaikus domėtis ir patiems kurti meną.
Mažylis sugalvojo, kaip pritraukti mamos dėmesį: mielumas griebia už širdies
Jų vaikai būna jautrūs, kūrybingi ir iš mamų išmoksta gerumo bei atjautos. Šios mamos perduoda meilę gamtai, norą padėti kitiems ir nepriklausomą dvasią.
Jos ne visada galės pamokyti vaikus siekti svajonių, bet visada juos palaikys šiame kelyje.
Susiję straipsniai
2. Avinas
Mamos Avinai užpildo vaikų dienotvarkes veiklomis: muzika, sportu, būreliais.
Jos nori, kad vaikai būtų drąsūs, nebijotų naujų patirčių ir kovotų už tai, kuo tiki.
Kartais jos būna per daug tiesmukos, bet greitai dėl to pasigaili. Taip pat gali per daug spausti, todėl joms vertėtų pasimokyti įsiklausyti į vaikų poreikius.
3. Dvyniai
Dvynių atstovės su vaikais kalba apie viską ir jau nuo mažens gali pradėti „rimtus pokalbius“. Tad šios mamos garantuoja, kad jų vaikai bus brandūs, turės puikius bendravimo įgūdžius ir supras juos supantį pasaulį.
Šios mamos ypatingos tuo, kad geba suprasti bet kokio amžiaus vaikus. Taip pat verta paminėti, jog jos organizuoja geriausius gimtadienių vakarėlius ir žaidimus.
4. Ožiaragis
Ožiaragiai už savo vaikus kovoja iki galo.
Šios mamos labai lojalios ir rimtai žiūri į auklėjimą. Nori išmokyti disciplinos, darbo etikos ir susikaupimo.
Jų manymu, vaikai kišenpinigius turi užsidirbti. Dažnai tai yra itin daug dirbančios mamos, kurios pamiršta pasirūpinti savimi.
5. Jautis
Jaučių atstovės pasižymi tokia kantrybe, kad kartais atrodo tarsi būtų šventos.
Tačiau jos taip pat užsispyrusios, todėl su paaugliais gali kilti konfliktų.
Jaučiai ugdo vaikų meilę grožiui ir gamtai, bet turėtų saugotis per didelio lepimo.
6. Svarstyklės
Mamos Svarstyklės yra harmoningos ir taikios.
Jos padeda vaikams spręsti konfliktus ir matyti abi puses. Nors nemėgsta drausminti, moko dalintis, jausti empatiją ir vertinti draugystę.
7. Vėžys
Vėžio ženklo mamos yra labai rūpestingos ir globojančios.
Jų vaikai jaučiasi mylimi ir saugūs, nes mamos visada išklausys ir stengsis padėti.
Jų namai yra tikri meilės ir jaukumo rūmai.
8. Šaulys
Mamos Šaulės turi didelę širdį ir nori parodyti vaikams pasaulį.
Jos skatina smalsumą, nepriklausomybę ir humoro jausmą.
Tačiau gali būti impulsyvios ir ne visada laikosi taisyklių.
9. Mergelė
Pedantiškosios Mergelės stengiasi sutvarkyti viską: tiek daiktus, tiek emocijas.
Jos turi aukštus standartus, gali būti kritiškos, bet labai myli savo vaikus.
Vis dėlto, kartais jų perfekcionizmas gali per daug spausti atžalas.
10. Skorpionas
Skorpionės yra labai intuityvios. Jos kur kas greičiau pamato pokyčius vaiko elgesyje, nei jis suvokia.
Jos vertina lojalumą ir saugo savo šeimą bet kokia kaina.
Jei kas nors įskaudins jų vaiką – kovos iki galo.
11. Vandenis
Vandenio atstovės ugdo vaikus būti savimi ir nesekti paskui minias.
Jos moko apie svarbias pasaulio problemas ir skatina kūrybiškumą.
Tačiau gali stokoti kantrybės emocijoms ir turėtų dažniau parodyti meilę.
12. Liūtas
Liūtės mamos yra vaikiškiausios iš visų.
Jos mėgsta žaisti su vaikais ir lepinti juos dovanomis.
Tačiau kartais gali būti savanaudiškos ir statyti save į pirmą vietą. Jos labai myli savo vaikus, bet kartais juos mato kaip savo atspindį.
Zodiako ženklaiZodiako ženklas AvinasZodiako ženklas Žuvys
Rodyti daugiau žymių