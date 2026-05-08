Šių metų pradžioje Izraelis ir JAV nusprendė suvienyti jėgas ir smogti Iranui. Buvo nužudyas šalies aukščiausias lyderis, mirė tūkstančiai žmonių, pasaulinė prekyba buvo sukrėsta.
Iranas atsakė surengdamas karinių smūgių bangą JAV sąjungininkams ir uždarydamas Ormūzo sąsiaurį – laivybos kelią, kuris yra kritiškai svarbus pasauliniam naftos ir dujų tiekimui.
Aiškiaregis A. Salomé, išgarsėjęs pasaulinių įvykių prognozėmis, teigia, kad konfliktas greitai nesibaigs.
Karui Irane pabaigos dar neskuba skelbti: prakalbo apie žalą D. Trumpui
„Dar daug kas gali įvykti prieš Iraną“, – „The Mirror“ sakė A. Salomé, kuris, kaip teigiama, numatė tokius įvykius kaip Covid-19, karalienės Elžbietos II mirtį ir kibernetines atakas 2024 m. Paryžiaus olimpinėse žaidynėse.
Nors JAV prezidentas Donaldas Trumpas neseniai prognozavo, jog karas baigsis „labai greitai“ (pagal BBC), A. Salomé įsitikinęs, kad konfliktas nuo įprastinio karo pereis prie ilgo ir sekinančio.
„Teherano reakcija ir galimas sąjungininkų pajėgų dislokavimas regione rodo, kad konfliktas gali peraugti į dar niekada nematytą sekinantį karą, – sakė jis. – Karą, kuriam būdingas naujų gynybinių technologijų vystymas ir niokojantys kibernetiniai išpuoliai.“
Tolesnius konflikto etapus A. Salomé apibūdino kaip „technologinę okupaciją“: „Jungtinės Valstijos neketina karine jėga įsiveržti į Iraną.
Atvirkščiai, jos siekia panaikinti Irano galimybę eksportuoti energiją, užtikrindamos, kad pigi Irano nafta niekada daugiau nepasiektų Kinijos.
2026 m. geopolitinė šachmatų lenta rodo, kad Jungtinės Valstijos imasi veiksmų prieš tris ramsčius, palaikančius Kinijos energijos tiekimą – Iraną, Venesuelą ir Rusiją.“
A. Salomé nėra vienintelis ekstrasensas, pasidalinęs savo mintimis šia tema – kovo mėnesį kinų mistikas profesorius Xueqin Jiangas teigė, kad Iranas galiausiai išeis iš konflikto nugalėtoju.
