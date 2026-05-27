Mirtini priešai: Zodiako ženklai, tarp kurių jokia draugystė neįmanoma

Nors dalį šių jausmų galima paaiškinti konkrečiais veiksmais ar žodžiais, dažnai santykius griauna asmenybių skirtumai. O daug asmenybės savybių lemia Zodiako ženklas.
Priklausomai nuo ženklo savybių – gimimo datos, elemento, astrologinės modalumo ir kitų gimimo diagramos aspektų – kai kurie ženklai tiesiog nesutampa tarpusavyje.
Pavyzdžiui, tokie deriniai kaip Vėžys ir Žuvys, Dvyniai ir Skorpionas, Svarstyklės ir Mergelė, Šaulys ir Ožiaragis dažnai nesutaria, tačiau tai nebūtinai reiškia, kad jie yra mirtini priešai.
Be to, yra ženklų, kurie linkę konfliktuoti su visais, pavyzdžiui, Skorpionas, Liūtas ir Jautis – tai gali apsunkinti bet kokias draugystes ar santykius.
1. Dvyniai ir Dvyniai
Neįtikėtina, bet yra ženklas, kuris negali pakęsti pats savęs, ir tai – Dvyniai.
Dvi asmenybės viename kūne, balansuojančios tarp racionalumo ir chaoso – štai kas yra Dvyniai. Toks emocijų viesulas sunkina santykius net ir tarp tų, kurie turėtų būti bendraminčiai.
Kai susitinka Dvyniai, galimi tik du variantai: jie taps geriausiais draugais arba priešais visam gyvenimui. Aukso vidurio šioje situacijoje negali būti.
2. Skorpionas ir Vandenis
Skorpionas pasižymi tuo, kad negali pasigirti būriu draugų tarp Zodiako ženklų – toks jau jo būdas.
Tačiau yra vienas ženklas, kurio jis tiesiog negali pakęsti ir tai yra Vandenis.
Skorpioną iš proto varo Vandenio atsipalaidavimas, atvirumas ir nenuspėjamumas. Ši neapykanta tokia didelė, kad savaime suerzina Vandenio atstovus, ir pyktis tampa abipusis.
3. Svarstyklės ir Avinas
Svarstyklės gyvena savo pasaulyje, kur svarbiausia – harmonija ir grožis.
Tačiau sutikę Aviną jos susiduria su visiškai priešinga energija.
Geraširdis, taikos siekiantis ženklas susiduria su užsispyrusiu, „visada teisiausiu“ Avinu. Tai tobula terpė didžiausiems konfliktams.
Nors yra laikomi mirtinais priešais, abu moka parodyti pagarbą, nes supranta vienas kitą gilesniu lygmeniu.
4. Liūtas ir Jautis
Šie du ženklai gali būti gera pora, nes priešingybės traukia, tačiau draugystė jiems sudėtinga.
Liūto lojalumo poreikis konfliktuoja su Jaučio noru siekti savo tikslų bet kokia kaina.
Be to, Liūto drąsa ir Jaučio užsispyrimas – per daug panašūs, bet tuo pačiu per daug skirtingi.
5. Vėžys ir Žuvys
Abu ženklai yra labai jautrūs ir netgi galima sakyti, kad pernelyg jautrūs.
Atrodytų, kad jie turėtų puikiai sutarti, bet yra priešingai.
Problema iškyla dėl to, kaip jie reiškia emocijas: Vėžys linkęs jas laikyti savyje, o Žuvys viską išlieja be filtrų.
Dėl to jie vienas kito tiesiog nesupranta.
6. Avinas ir Avinas
Dvyniai nėra vienintelis ženklas, kuris nesutaria pats su savimi.
Dar pavojingesnis derinys yra du Avinai. Taip yra todėl, kad nė vienas nenori nusileisti ar pripažinti padarytų klaidų.
Toks konfliktas gali trukti ištisus dešimtmečius.
