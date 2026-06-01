Egzorcistas pasidalino šiurpiausia savo darbo patirtimi: tada suprato, kad velnias iš tiesų egzistuoja

Tėvas Carlosas Martinsas atlieka egzorcizmus visame pasaulyje, taip pat veda tinklalaidę, kurioje pasakoja apie šiurpias patirtis, patirtas vykdant savo veiklą.
Tėvas Martinsas teigia per ilgus darbo metus supratęs, kad demonai geba ne tik meistriškai manipuliuoti, bet ir labai giliai mus pažįsta, todėl savo manipuliacijas gali pritaikyti konkrečiam asmeniui, į kurį nusitaiko.
Vieną šiurpią akimirką tėvas Martinsas suprato, kad jį visą gyvenimą sekė vienas demonas, pasivadinęs „Sumišimu“, nors dvasininkas paaiškino, kad demonai savo tikrųjų vardų neatskleidžia.
Vienintelis teisėtas egzorcistas Lietuvoje papasakojo apie dvasių pasaulį
„Paprastai demonas slepia savo vardą, o jei jį pakankamai nuvargini ir jis galiausiai sutinka pasakyti vardą, 99 atvejais iš 100 tai nebus tikrasis jo vardas, – savo tinklalaidėje „Egzorcisto failai“ (angl. The Exorcist Files) pasakojo jis. – Jis pasako tau kažką netikro.“
Kaip pranešė leidinys „Daily Mail“, prieš atrasdamas religiją ir vėliau pajusdamas pašaukimą kunigystei, egzorcistas iš pradžių buvo ateistas.
„Tiesiog tapo akivaizdu, kad velnias yra tikras, ir kai su juo susidūriau pirmą kartą, niekas iš to manęs nenustebino“, – sakė tėvas Martinsas.
Jis prisiminė, kad būtent per jo pirmąjį egzorcizmą demonas jam pasakė: „Tu turėjai būti vienas iš mūsų.“
Kunigas paaiškino, kad tokie fiziniai reiškiniai kaip „levituojančios kėdės“ yra labiau tikėtini dirbant su mažiau patyrusiais egzorcistais, nes tai baugina jaunesnius kunigus, mat atrodo „pernelyg beprotiška“. Įgydamas vis daugiau patirties jis sakė tokių dalykų matydavęs vis mažiau.
„O kaipgi kokį 89-ąjį kartą, kai tai matai? Kaskart tau tai rūpės vis mažiau, mažiau ir mažiau“, – paaiškino jis.
Kas gi tuomet buvo baisiausia? Egzorcistas teigė, kad baimę kėlė ne fiziniai reiškiniai, o paties velnio pajautimas.
„Net ir tai, ką jis darė savo aukoms, kad ir kaip baisiai tai atrodė, manęs netrikdė, – sakė dvasininkas. – Daug labiau gąsdina ne patalpoje matomi fiziniai reiškiniai, ne tai, ką matai, girdi ar jauti aplinkoje, o velnio protas, blogis, kurį jis geba sukurti, ir psichologiniai žaidimai, kuriuos jis žaidžia.“
Maža to, jis paaiškino, kad „velnias praleido visą tavo gyvenimą tave stebėdamas, tyrinėdamas ir žymėdamasis pastabas“, todėl žino, kaip nusitaikyti į konkretų žmogų.
„Tai daroma tam, kad jis žinotų, kaip tau pateikti tikrai gundantį išmėginimą, – sakė jis. – Tad jei tau patinka raudonplaukės, jis turės tam tobulą raudonplaukę. Jei tai pinigai, jei tai galia, jei tai galimybė – jis būtent tai ir pasiūlys.“
Parengta pagal ladbible.com