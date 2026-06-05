Kodėl sapnuose pasirodo mirę artimieji? Psichologai atskleidė galimas priežastis

Kai kurie tyrėjai pastebi ir bendrą detalę – sapnuose pasirodantys mirusieji dažniausiai atrodo sveiki, ramūs ir kupini vidinės šviesos. Sapnai, kuriuose pasirodo miręs žmogus, vadinami „aplankymais“.
Kartais šie sapnai labai ryškūs ir realūs. Jie gali priversti žmogų pasijusti ir ramiu bei atsipalaidavusiu, ir išsigandusiu bei kupinu siaubo.
Dauguma žmonių tvirtino, kad galvojo apie mirtį praradę draugą arba artimą giminaitį. Daugeliui žmonių tokie išgyvenimai tampa kur kas rimtesni nei jie gali įsivaizduoti.
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Psichologė Lauri Mur tvirtina, kad mirusio mylimojo apsilankymas sapne reiškia, jog jo esybė stengiasi perduoti žmogui pranešimą.
Pavyzdžiui, jis arba ji gali bandyti pasakyti, kad viskas gerai ir jis pagaliau pasiekė „kitą pusę“. Pasak Mur, dar viena priežastis, kodėl miręs žmogus gali aplankyti sapne, yra tai, kad jis palaiko ir padrąsina mylimąjį.
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Bet kartais jausmas po tokio „vizito“ ne toks jau ir malonus, ir žmogus gali jausti baimę, net siaubą. Tokiu atveju mirusysis bando atkreipti dėmesį, todėl jis gali atrodyti keistai arba nepanašus į save. Kai kuriais atvejais gali būti panaudota telepatija.
Ir net jei pasiuntinys atvirai nekalba su žmogumi sapne, tai reiškia, kad jis nori apie kažką įspėti. Dauguma žmonių pasakojo, kad mirusiojo patarimas sapne padėdavo jiems išspręsti sunkią situaciją.
Mur sako, kad tokių aplankymų nereikia bijoti, nes beveik kiekvienas, kurio mylimasis miręs, susiduria su jais. Jei žmogus nė karto nematė sapne mirusio mylimojo, jis tiesiog nepamena savo sapnų.
Patrikas Maknamara, Bostono universiteto neurologijos profesorius, taip pat domėjosi šia tema. Ir jis sako, kad visus šiuos sapnus vienija viena – mirusysis atrodo gražus ir sveikas.
Ką iš tiesų reiškia sapne regėti mirusius giminaičius?
lrytas.lt sakoma, kad sapne regėti mirusius giminaičius galima dėl įvairių priežasčių: iš ilgesio, netekties skausmo ar dieną aplankiusių prisiminimų apie juos. Dar sapną gali prišaukti tai, kad seniai lankėte to, kurį sapnuojate, kapą.
Prietaringi žmonės galvoja, kad mirusieji ateina į sapną, kad duotų patarimą ar apsaugotų nuo ko nors. Sapnai apie mirusius giminaičius turi daugybę skirtingų ir neretai prieštaringų aiškinimų.
Ką pranašauja tokie sapnai
Išėję Anapilin žmonės sapnuojasi prieš orų permainas. Sapnų aiškintojai pataria įsiklausyti į žodžius, kuriuos girdite sapnuose iš mirusių artimųjų, nes jie gali būti pranašiški.
Sapnai apie mirusiuosius aiškinami skirtingai, priklausomai nuo to, ką tokį susapnavote ir kokia situacija buvo sapne.
Vienintelis bendras aiškinimas – liaudiškas pastebėjimas, kad mirusieji sapnuojasi rtinantis stipriam vėjui arba drastiškiems orų pokyčiams.
Kas prisisapnavo?
Sapnai apie mirusiuosius gali būti aiškinami tiek teigiamai, tiek neigiamai, priklausomai nuo to, ką susapnavote.
Jei sapnuojate abu mirusius tėvus, tai pranašauja laimę ir turtą. Mirusi motina saugo nuo neapgalvotų poelgių, tėvas – nuo gėdingų.
Sapne pasirodęs miręs tėvas gali įspėti apie jūsų laukiančią ligą, ypač, jeigu sapne jis ir pats buvo sergantis.
Tikintiems žmonėms sapnas apie tėvą gali tapti pretekstu pasimelsti ar užpirkti mišias.
Jeigu susapnavote mirusį tėvą, pagalvokite, kokiu tėvu ar motina tapote jūs. Galbūt atėjo metas pakalbėti su vaikais apie jų pomėgius, džiaugsmus ir rūpesčius.
Pagal kitą aiškinimą, jeigu susapnavote mirusius tėvus, vertėtų susimąstyti apie savo planus. Apie tai, ar jie nesikerta su jūsų sąžine, o svarbiausia – kokias pasekmes tai gali atnešti jums ir aplinkiniams.
Galbūt reikia peržiūrėti savo ketinimus ar iš viso atsisakyti juos įgyvendinti?
Kai sapnuojate mirusią močiutę, sapnas praneša apie atsirasiančias kieno nors iš giminaičių sveikatos problemas.
Miręs senelis sapnuojasi prieš gyvenimo permainas.
Iš gyvenimo išėję brolis ar sesuo sapne pasirodo prieš gerus įvykius, be to, brolis visada reiškia laimę, ilgą gyvenimą ir gerovę, o sesuo – džiugią, galbūt neapibrėžtą, bet visai neliūdną ateitį.
Taip pat sapną apie mirusią seserį galima aiškinti kaip neaiškų gyvenimo tikslą ar nesuprantamus motyvus jo siekti. Sapne pasirodęs tolimas giminaitis gali pranašauti skandalą ar nesutarimą jūsų šeimoje su griaunančiomis pasekmėmis.
Reikšmių – ne viena
Siužetų, kuriuose sapnuojasi mirę giminaičiai, gali būti daugybė – juk nėra pasaulyje žmogaus, kada nors nesapnavusio mirusio giminaičio.
Paaiškinsime pačias populiariausias situacijas, kurios sapnuojasi dažniausiai.
Niūrus sapno siužetas, paliekantis nemalonias nuosėdas, žada problemas šeimoje, nesutarimus su artimaisiais. Vienas iš tokių siužetų – verkiantis mirusysis.
Išgelbėti situaciją, susiklosčiusią tarp gyvų giminaičių, padės tik nuoširdus pokalbis, kuris užglaistys visus nutylėjimus ir nesusipratimus, o užslėptas priešiškumas ir pyktis tik pagilins situaciją.
Taip pat tokie siužetai, kuriuose dalyvauja mirę artimieji, gali liudyti, kad esate stresinėje situacijoje arba esate persipildę agresijos, kuri neranda „išėjimo“.
Šiuo atveju reikėtų užsiimti sportu arba rasti kita būdą išsikrauti, kol aplinkiniai nepradėjo jūsų vengti.
Jeigu sapnuojate mirusių giminaičių kapai, raskite laiko aplankyti kapines arba pasimelsti bažnyčioje.
Jeigu sapne pabučiavote mirusįjį, tai reiškia, kad tikrovėje išsivaduosite iš jus kankinančių baimių, ir gyvenimas iš karto nušvis naujomis spalvomis.
Pagal kitą aiškinimą mirusiojo bučiavimas reiškia, kad greitai užgims nauji romantiški santykiai.
Jeigu bučiuojate mirusįjį į kaktą, tai yra atleidimo simbolis: arba jūs nuimsite kaltės naštą nuo kieno nors širdies, arba jums patiems kas nors atleis.
Sapnas, kuriame jūs apkabinate mirusį giminaitį, neša permainas, jos gali būti tiek į gerą, tiek į blogą.
Tačiau gulėti sapne šalia mirusiojo – visuomet reiškia laukiančią didžiulę sėkmę.
Gerovę pranašauja ir sapnas, kuriame jūs gaunate dovaną iš mirusiojo arba ką nors iš jo pasiimate. Toks siužetas pranašauja laimę ir turtą.
Tačiau jeigu mirusysis sapne duoda jums pinigus, tikrovėje būkite kaip įmanoma taupesni ir investuokite tik į patikimus projektus – sapnas pranašauja finansines problemas ar žlugimą.
Artinantis problemoms su pinigais, galite sapnuoti mirusiuosius, kuriems ant akių guli monetos.
Jeigu miręs giminaitis guli karste, tai perspėja apie nemalonumus darbe arba netikėtą svečių apsilankymą, kurie greičiausiai atvyks iš toli ir nuspręs apsistoti ilgam.
Neigiamai aiškinami sapnai, kuriuose ne jūs bučiuojate mirusįjį, o iniciatyva kyla iš jo: kai mirusysis jus bučiuoja, toks sapnas pranašauja rimtas ligas.
Nelaimes ir pavojų gyvybei pranašauja sapnai, kuriuose jūs duodate mirusiajam maisto, drabužių ar pinigų.
Ligą arba mirtį reiškia sapnas, kuriame mirusysis jus vedasi paskui save arba jūs einate jo pėdsakais.
Rengti mirusįjį – sapnas signalizuoja apie sveikatos problemas, nurengti – greitos artimo žmogaus mirties ženklas; paties sapnuojančiojo mirtį gali pranašauti sapnas, kuriame jis neša mirusįjį ant rankų, taip pat bet koks sapnas, kuriame figūruoja mirę giminaičiai, jeigu sapnuojantysis tuo metu sunkiai serga.
Ką dar gali reikšti sapnai, kuriuose dalyvauja mirusieji? Kalbėtis su mirusiuoju – susitiksite su žmogumi, kuris jūsų seniai ieškojo.
Sveikinti mirusįjį – artimiausioje ateityje padarysite kilnų poelgį. Bėgti nuo mirusiojo – sapnas simbolizuoja jūsų nenorą pakartoti to, nuo kurio bėgate, likimą ar klaidas.
Numirėlis prisikėlė – aplinkiniai stengiasi jus paveikti, kad išpeštų naudos, o sunkią akimirką jis jums nesuteiks būtinos paramos.
Miręs giminaitis serga – su jumis elgiamasi neteisingai.
Tikrovėje miręs žmogus miršta ir jūsų sapne – jums už nugaros intrigas rezga žmonės, kuriais pasitikite, galbūt šeimos nariai.
Daug numirėlių prisisapnuoja prieš masinę artimų žmonių ligą ar nemalonų įvykį, kuriame bus keletas nukentėjusių.
Miegantį mirusįjį susapnuojate, kai jo siela radusi visišką nusiraminimą. Sapne girdite mirusiojo balsą – tikrovėje laukite žinių.
Jeigu jūsų sapne mirusysis buvo labai gyvas ir linksmas – tai ženklas, kad padarėte klaidą, kurią būtina ištaisyti.