Tėčių reitingas pagal Zodiako ženklą: kurie patys geriausi?

Suprantama, žvaigždynų padiktuotos savybės – tai tik pagrindas, virš kurio statomi visi kiti įgyti auklėjimu, nulemti socialinės aplinkos ir paties išsiugdyti bruožai.
Tad tėtis iš reitingo viršūnės gali būti ir visiškai „nesusitupėjęs“, o žemai reitinge esančio Zodiako ženklo atstovas – kuo puikiausiai susitvarkantis su tėvystės iššūkiais.
Tad kviečiame nežiūrėti į šį reitingą pernelyg rimtai, tiesiog pasmalsaukime, kam žvaigždės sudėliojo pačias palankiausias sąlygas tapti geriausiais tėčiais.
Ši šeimynėlė suminkštins kiekvieno širdį: pamatykite, kaip tėtis ant pečių neša visą turtą
12 vieta – Vandenis
Vyrai Vandeniai suauga lėtai, tad iki tėvystės jiems „subręsti“ užima daug laiko. Nesubrendęs Vandenis – puikus sekmadieninis tėtis, kuris išsimiegojęs gali organizuoti įspūdingas pramogas, tačiau kasdienis sauskelnių keitimas, košytės ir vedžiojimas į darželį šio ženklo atstovams kelia mirtiną nuobodulį. Jeigu vandenis pavargęs ar turi planų, su vaikais nesicackins.
Susiję straipsniai
11 vieta – Šaulys
Tai dar vienas „šventinis“ tėtis. Kaip ir Vandenis, nepakenčia buities, bet ūpo palinksminti mažylį turi visada. Tiesa, Šaulio linksmybių įsivaizdavimas gana specifinis. Jeigu jam linksma, reiškia, ir vaikui patiks. Išsitempti kūdikį į žygį ar roko koncertą? O kodėl gi ne? Tegul pratinasi! Statyti su atžala bokštą iš kaladėlių? Fu, kaip nuobodu! Vaikystė su tėčiu Šauliu bus įsimenanti kaip geriausias gyvenimo laikotarpis, pilnas nuotykių, žinoma, jeigu tėtis ekstremalas nepraganys savo atžalos.
10 vieta – Avinas
Avinai paprastai nekantriai laukia kūdikio gimimo ir ruošiasi būti geriausiais pasaulyje tėčiais. Bet ir iš vaiko jie tikisi tokio pat idealumo. Susidūręs su sunkumais, neklausymu ir – o siaube – savo nuomonės turėjimu, Avinas sužvėrėja. Jeigu šalia nebus žmogaus, kuris sugebėtų tėčiui generolui paaiškinti, kad čia ne kareivinės, jis tiesiog iškankins vaiką priekabėmis ir kontroliavimu. Be to, ir parėkti Avinui – šventas reikalas.
9 vieta – Žuvys
Žuvys labai myli vaikus, bet kadangi pačios suauga vėlai, su tėvyste kyla tam tikrų sunkumų. Vyrai Žuvys savo vaikams – veikiau rūpestingi vyresnieji broliai, kuriuos taip pat reikia kontroliuoti. Užtat tėtis Žuvys, kuriam viskas detaliai paaiškinta, be problemų susidoros su buitiniais klausimais ir net prisiims mažylio maudymo ir migdymo ritualus. Bet jeigu Žuvyse nubus maištaujantis paauglys, auklėti teks jau du.
8 vieta – Liūtas
Liūtai beprotiškai didžiuojasi savo palikuoniais ir yra linkę perdėti jų pasiekimus. Vaikus augina kaip princus ir princeses, lepina ir viską leidžia. Toks požiūris anksčiau ar vėliau subrandina ne pačius geriausius vaisius – „liūtukai“ tampa kaprizingi, nevaldomi ir bando „užimti sostą“. Suvokęs, kad vaikučiai atsisėdo jam ant sprando ir ėmė nebevertinti, Liūtas gali supykti ir tapti pernelyg griežtas.
7 vieta – Svarstyklės
Svarstyklės paprastai labai myli vaikus ir su malonumu užsiima su jaunesniais broliukais ir sesutėmis, sūnėnais ir dukterėčiomis, draugų vaikais ir, atrodytų, visai nepavargsta. Bet savo vaikų šio ženklo atstovai paprastai susilaukia vėlai. Jiems juk reikia pasverti visus „už ir prieš“ ir įsitikinti, kad jie yra pasirengę. Ir ne veltui, juk su vaiko atsiradimu gyvenimas keičiasi kardinaliai – Svarstyklės negali mažyliui nieko atsakyti ir net bandydami demonstruoti griežtumą atrodo taip neįtikinančiai, jog vaikai lengvai jais manipuliuoja.
6 vieta – Mergelė
Savo vaikui vyras Mergelė – puiki auklė. O vaiko mama netrukus ima nervintis, nes Mergelė visada žino, kas yra gerai, o kas blogai. Jeigu galėtų, pats išnešiotų ir pagimdytų, tiesiog kad parodytų, kad jis, kaip įprastai, žino geriau. Tėtis Mergelė seks vaiko dienos režimą, tikrins namų darbus, vers vaikščioti su kepure kai lauke +15, skambins jam kas valandą, kad įsitikintų, jog viskas gerai. Kažkuriuo metu ir vaikas pradės nervintis.
5 vieta – Dvyniai
Vyras Dvyniai bando iš savo vaiko išsiauginti geriausią draugą. Kaip ir Šaulys, jis pratins vaiką prie savo pomėgių, bet nepamirš apie saugumą ir „amžiaus apribojimus“. Taip, sauskelnių keitimas ir košių virimas jų nelabai įkvepia, bet mokyti vaiką skaityti ar surinkti konstruktorių – taip, galima, šitam kantrybės pakanka. Bet pirmiau – dviratis ir žvejyba. Arba kartu variklyje pasikapstyti. O ką? Gyvenime pravers.
4 vieta – Skorpionas
Tai tėtis supermenas, kuris fanatiškai mylės savo vaiką, visada bus jo pusėje, ir net jeigu vaikas ims maištauti, mokės rasti savyje jėgų priimti jo požiūrį. Skorpionai tėčiai geri dar ir tuo, kad nuo ankstyvos vaikystės pratina vaikus prie savarankiškumo, bet ne per ekstrymą, o labai atidžiai, laipsniškai ir atsižvelgiant į amžių. Vienintelis sunkumas, su kuriuo gali susidurti Skorpiono vaikai, – jo įsitikinimas, kad palikuonys – jo nuosavybė. Užaugusių vaikų išrinktuosius ir išrinktąsias Skorpionas tyrinės per mikroskopą ir būtinai ras milijoną trūkumų. Nes niekas negali būti geresnis už tėtį!
3 vieta – Vėžys
Tėtis Vėžys, gavęs naujagimį ant rankų, gauna naują gyvenimo prasmę. Jis pasirengęs atsisakyti visų savo interesų, su džiaugsmu kelsis naktimis prie verkiančio kūdikio, virins buteliukus, rankomis skalbs šliaužtinukus ir džiaugsis kiekviena minute, praleista su vaiku. Tai privalumas, bet kartu ir trūkumas. Jeigu Svarstykles vaikai vynioja aplink pirštą, tai Vėžys – paruoštas virvelių rinkinys. Vaikams net neprireiks stengtis manipuliuojant – tėtis pasirengęs atspėti jų norus ir nedelsiant išpildyti. Mama neleidžia? Tuoj įkalbėsiu, nesijaudinkit. Ir bėga įkalbinėti. Vaikai dievina tėtį Vėžį, bet, deja, su juo nelabai skaitosi.
2 vieta – Jautis
Rūpestingas, kantrus, atsakingas ir mylintis tėvas, kuris tuo pačiu žino, kada reikia parodyti protingą griežtumą. Jautis iš tiesų moka auklėti, jis moka susitarti, mato ribą tarp nekaltų šėlionių ir tikrų prasižengimų, visada vykdo pažadus ir laikosi nuststytų taisyklių. Jaučių vaikai puikiai žino, kad tėtis visada apgins ir palaikys, bet tuo pačiu nemėgins jam užsilipti ant sprando.
1 vieta – Ožiaragis
Neįtikėtina, bet tai faktas. Ožiaragiai tarsi gimsta su visu vaikų auklėjimo ir priežiūros žinių ir sugebėjimų rinkiniu. Jie dėmesingi, racionalūs, praktiški, pasirengę investuoti į vaikus visus resursus ir, o tai labai svarbu, tobulėti kartu su jais. vaikas – tai naujas ir pats svarbiausias Ožiaragio projektas, todėl jis turi būti sveikas, laimingas ir maksimaliai išsilavinęs. Tai reikalinga ne tam, kad visi pavydėtų, o tam, kad Ožiaragis galėtų pagrįstai sau pasakyti: „Tu ir vėl susitvarkei!“ Ir jis, kaip įprastai, susitvarko.
Zodiako ženklaiZodiako ženklas OžiaragisZodiako ženklas Jautis
Rodyti daugiau žymių