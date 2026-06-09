Vyrų dėmesiui: kodėl neverta vesti šio Zodiako ženklo moterų

Neegzistuoja Zodiako ženklų, kurie neturėtų trūkumų. Bet kas vieniems vyrams yra trūkumas, kitiems – miela ypatybė ar nereikšminga smulkmena.
Štai visi žvaigždžių nulemti moterų trūkumai – patys nuspręskite, kurio Zodiako ženklo atstovės jums tikrai netiks į porą.
Avinas
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Vaikystėje ji norėjo tapti ugniagese, bet jai pasakė, kad mergaičių ten nepriima. Dabar ji ne gesina, o uždega. Ir apskritai gaisro atveju ji yra ugnis. Tai – Avino ženklo moteris.
Energija veržiasi per kraštus, charakteris – lyg sprogstamasis užtaisas, užsispyrimo – nors vežimu vežk: su tokia žmona apie ramybę tiktai svajosite. Ir tai tik jeigu liks jėgų. Nuolankumo iš jos nesulauksite, todėl pamirškite, kad šeimoje „vyras – galva, o žmona – kaklas“. Galva bus Avinas, o jeigu mėginsite maištauti, kaklą ji jums tiesiog nusuks. Ir padarys tą labai gražiai.
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Jautis
Moterys Jaučiai – labai išdidžios, reiklios komfortui ir įžeidžios. Jau įsivaizduojate, kuo gresia toks derinys? Teisingai, šalia tokios žmonos jums teks labai stengtis, kad ir namai būtų pilni, ir žmona išpuošta, ir vaikai gautų viską, kas geriausia.
Šilumą, rūpestį, dėmesį ir patikimumą (Jaučiai pavydūs) malonėkite suteikti. O skandalų su šia moterimi geriau neprovokuoti – įsižeidusi ji išeis nesidairydama. Bet pirma iš širdies prasies per jus su kanopomis. Ir dar ragais pridės.
Dvyniai
Moteris Dvyniai visada stengiasi būti pati pačiausia, suspėti ir karjerą daryti, ir namus paversti parodiniu pavyzdžiu, ir vakarėlius organizuoti, ir visa blizgėti. Ir norite to ar ne, jums taip pat teks gyventi hiperaktyvų gyvenimą.
Gal pavargote ar kažko nespėjate? Kokie niekai! Tiesiog nemokate planuoti savo laiko! Labiau pasistenkite! Vis vien nespėjate? Vadinasi, Dvyniai ras tą, kuris suspės.
Vėžys
Švelnūs, minkšti, pažeidžiami Vėžiai... Tai arba amžinos princesės, kurias reikia gelbėti, ginti ir iš visų jėgų mylėti „kaip filmuose“, arba nervingos ir nepatiklios pažeidžiamos sielos. Pastarąsias teks mylėti dar labiau.
Pradėkite žiūrėti seilėtas melodramas, įsiminkite pačius romantiškiausius ir stereotipiškiausius ėjimus – šeimos gyvenime su Vėžiu jie taps jūsų įprastu elgesio modeliu. O jeigu netaps, nuoskaudos, ašaros ir kaltinimai kietaširdiškumu garantuoti.
Liūtas
Liūtė – visada karalienė. Jeigu jums pavyko užkariauti jos širdį ir įtikinti papuošti pasą antspaudu, laikykite, kad jums pasisekė. Pirmajame etape.
Užkariauti ar bent jau nenuvilti teks iki pat gyvenimo galo. Arba iki skyrybų, kurios būtinai įvyks, jeigu pernelyg atsipalaiduosite ir iš žaviojo princo mutuosite į varlę, pamiršite komplimentus, gėles ir jaudinantį rūpestį. Liūtė – ne tas žmogus, kuris mėgins „atkerėti“ varlę, ji tiesiog gūžtelės pečiais: „Šitas sugedo, atneškite kitą“ ir eis toliau.
Mergelė
O čia jau tikra varslių vertimo princais fanatikė pasitelkus dresūrą ir nuolatines priekabes. Net jeigu varlė nuo pat pradžių neturėjo duomenų vaikščioti dviem kojomis ir nešioti karūną, Mergelė privers.
O dar Mergelių žodis visada bus paskutinis, jos nepakenčia kritikos (tik joms pačioms galima), velniškai įžeidžios, kerštingos ir labai pavydžios. Gyventi su Mergele siaubingai sudėtinga, bet jeigu jau ji sutiko tekėti, būkite tikri – myli beprotiškai. Kitaip kokio velniodėl jūsų švaistyti laiką, iš tų vyrų – vien betvarkė!
Svarstyklės
Mergaitiška mergaitė, kuri niekada neužaugs tiek, kad jai nebereikėtų romantiškų kvailysčių, merginimo ir dėmesio ženklų pliušinių meškiukų ir saldainių pavidalu.
Daugumai vyrų tai nebus problema, bet kažkuris tiesiog užkauks dėl begalinių „Kačiuk, ar tu mane myli? O kaip stipriai myli? O jeigu aš būčiau medūza, ar tu mane mylėytum?“
Moterys Svarstyklės emocingos ir įžeidžios, jos nepakenčia nuobodumo, kvailumo ir netvarkos. Į numestas ant grindų kojines ji badys jus nosimi taip, kad net Mergelei pasirodys per daug. Jeigu Svarstyklėms nustosite patikti, jos labai greitai ras jums pakaitalą.
Skorpionas
Nepriklausoma ir neprieinama moteris-mįslė tokia liks net ir po vestuvių. Skorpionai visada teisūs, jos nesikeičia ir tiktai niekada nebandys prie ko nors prisitaikyti, net iš pačios didžiausios meilės.
Jeigu romantiškos draugystės laikotarpiu gerai pažinote savo Skorpionę ir esate pasirengę ją priimti su visomis ypatybėmis, tuomet pirmyn į šeiminį gyvenimą. Bet jeigu tikitės, kad sugebėsite ką nors „ištaisyti“ ar rasti kompromisą... O kas jūs manote esantis? Nemirtingas?
Šaulys
Dar viena stipri ir nepriklausoma, kuri greičiausiai jūsų pasiūlymą priims tik tada, kai apkeliaus visą Žemės rutulį, išbandys visas ekstremalias pramogas ir sudažys ne mažiau kaip tūkstantį širdžių.
Moterys Šauliai – tai laisvė, vėjas plaukuose ir polėkis, ir nieko bendro su puodais, sauskelnėmis ir panašios buities. Norite kovingos draugės, su kuria galima eiti per ugnį ir vandenį – tai Šaulys. Norite jaukumo, tris kartus per dieną naminio maisto ir ilgų vakarų prie televizoriaus – jūs tikrai ne tuo adresu. O dar moteris Šaulys visada apsupta gerbėjų, iš karto įvertinkite, ar atlaikysite konkurenciją.
Ožiaragis
O štai žmona Ožiaragis namų jaukumą vertina ir su džiaugsmu jį kuria. Be to, ji tiksliai žino, kas yra gerai ir kas blogai, mėgsta pavadovauti ir nuolat viską gerina. Ir jus pagerins, neabejokite. Jūsų leidimo nelabai klaus.
Skirtingai nuo Mergelės, su kritika nekankins, bet gali tokius žodžius pasakyti, po kurių kiekvienas užsinorės viską ištaisyti. O dar moterys Ožiaragiai mėgsta „dirbti su santykiais“, žinoma, norėdamos gerus paversti geresniais, o po to – idealiais.
Vandenis
Lavinimasis, vyro lavinimas, ankstyvas vaikų lavinimas, greičiau, aukščiau, stipriau, mes ne tokie, kaip visi, mes ypatingi, o aš – pati ypatingiausia. Tai Vandenis. Ši moteris iš tiesų ypatinga, stebinanti ir neeilinė. Tiesiog kartais per daug. Jeigu ras išėjimą jos viduje kunkuliuojančiam pakylėtumui ir dvasingumui – jums pasisekė, tiesiog netrukdykite, ir būsite laimingi.
Jeigu jūs ne tik sužiedavote Vandenį, bet ir patupdėte į narvelį, jūs turite problemą. Labai didelė, isteriška, linkusi į nervinius sutrikimus ir pabėgimus problema. Beje, jeigu moteris Vandenis nusprendė pabėgti, nestabdykite, tai beprasmiška.
Žuvys
Moteris Žuvys gimusi tam, kad įkvėptų, intriguotų, suktų galvas ir nuplauktų blizgėdama, kai tik jau taps nuobodu.
O dar šio ženklo atstovės – meistriškos manipuliatorės, kurios jus sukios kaip uodegą, absoliučiai kontroliuos, ir greitai jūs negalėsite žengti nė žingsnio be jų palaiminimo.
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