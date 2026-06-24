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Sielos gyvūnas pagal gimimo mėnesį: koks yra jūsiškis?

2026 m. birželio 24 d. 16:39
Lrytas.lt
Įvairūs laukiniai gyvūnai nuo seno laikomi nešančiais tam tikrą simbolinę reikšmę. Kiekvienas gimimo mėnuo yra siejamas su tam tikru laukiniu gyvūnu, geriausiai atspindinčiu asmenybės bruožus.
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Mat gimimo laikas susijęs su kosminėmis energijomis, kurios atsispindi gamtos kūriniuose.
Sausis – voverė
 Voverė.<br> Pixabay nuotr. Daugiau nuotraukų (13)
 Voverė.
 Pixabay nuotr.
Sausį gimę žmonės yra apsukrūs, išradingi ir budrūs. Jie moka prisitaikyti prie netikėtų situacijų ir visada turi „planą B“. Kaip ir voverės, jie pasiruošia sunkesniems laikams iš anksto.
Vasaris – elnias
 Elnias.<br> Pixabay nuotr. Daugiau nuotraukų (13)
 Elnias.
 Pixabay nuotr.
Gimusieji vasarį pasižymi švelnumu ir užuojauta. Jie lengvai pelno kitų simpatiją, yra rūpestingi ir siekia artimo ryšio su kitais. Tačiau, kaip ir elniai, parodys savo stiprybę, kai reikės ginti mylimus žmones.
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Kovas – kiškis
 Kiškis.<br> Pixabay nuotr. Daugiau nuotraukų (13)
 Kiškis.
 Pixabay nuotr.
Kovą gimę žmonės yra intuityvūs ir greitai sprendžia problemas. Jie moka prisitaikyti – kartais renkasi ramybę ir apmąstymą, o kartais veikia greitai ir instinktyviai.
Balandis – bebras
 Bebras.<br> Pixabay nuotr. Daugiau nuotraukų (13)
 Bebras.
 Pixabay nuotr.
Žmonės, gimę balandžio mėnesį, yra darbštūs ir orientuoti į bendruomenę. Jie, kaip bebrai, kloja tvirtus pagrindus ir nuosekliai siekia užsibrėžtų tikslų.
Gegužė – meškėnas
 Meškėnas.<br> Pixabay nuotr. Daugiau nuotraukų (13)
 Meškėnas.
 Pixabay nuotr.
Gegužę gimę – žaismingi ir kūrybingi. Jie moka prisitaikyti prie sudėtingų situacijų ir išnaudoti turimus išteklius. Smalsumas dažnai veda juos prie inovatyvių sprendimų.
Birželis – lapė
Lapė.<br> Pixabay nuotr. Daugiau nuotraukų (13)
Lapė.
 Pixabay nuotr.
Birželio mėnesį gimę žmonės pasižymi išmintimi ir išradingumu. Net sudėtingose situacijose jie išlieka lankstūs ir randa sprendimus. Kaip lapė – gudrūs, greiti ir strategiški.
Liepa – lokys
 Lokys.<br> Pixabay nuotr. Daugiau nuotraukų (13)
 Lokys.
 Pixabay nuotr.
Gimusieji liepos mėnesį yra stiprūs, ištikimi ir akylai saugo savo artimuosius. Jie vadovaujasi širdimi ir, kaip lokiai, gali būti labai pavojingi, jei kas nors gresia jų šeimai.
Rugpjūtis – barsukas
Barsukas.<br> Pixabay nuotr. Daugiau nuotraukų (13)
Barsukas.
 Pixabay nuotr.
Rugpjūtį gimę žmonės – drąsūs ir atkaklūs. Jie nebijo būti savimi ir siekia tikslų su dideliu ryžtu. Barsuko atitikmuo juos skatina vertinti savo stabilumą, ryžtą ir savarankiškumą.
Rugsėjis – švilpikas
 Švilpikas.<br> Pixabay nuotr. Daugiau nuotraukų (13)
 Švilpikas.
 Pixabay nuotr.
Rugsėjį gimę žmonės yra labai pastabūs ir kruopštūs. Jie siekia aukštų rezultatų, tačiau išlieka žemiški ir organizuoti.
Spalis – burundukas
 Burundukas.<br> Pixabay nuotr. Daugiau nuotraukų (13)
 Burundukas.
 Pixabay nuotr.
Spalį gimusieji yra žavūs ir harmoningi. Jie moka derinti darbą ir poilsį, ruošiasi ateičiai, bet nepamiršta mėgautis gyvenimu.
Lapkritis – šikšnosparnis
 Šikšnosparnis.<br> Pixabay nuotr. Daugiau nuotraukų (13)
 Šikšnosparnis.
 Pixabay nuotr.
Gimusieji lapkričio mėnesį žmonės simbolizuoja transformaciją. Susidūrę su sunkumais jie geba iš jų išmokti naudingų pamokų. Dažnai pasikliauja savo intuicija labiau nei akivaizdžiais faktais.
Gruodis – vilkas
 Vilkas.<br> Pixabay nuotr. Daugiau nuotraukų (13)
 Vilkas.
 Pixabay nuotr.
Gruodžio mėnesio žmonės yra laisvės ir nuotykių fanatikai. Jie vertina tiek nepriklausomybę, tiek ryšį su „savo gauja“. Drąsa leidžia jiems tikėti, kad viskas įmanoma.
gimimo dataspėjimas

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