Astrologai, vertindami Zodiako ženklų intelektą, atsižvelgia į įvairius veiksnius: elementą, valdančią planetą, modalumą ir kt. Intelektas gali būti emocinis, socialinis, loginis, erdvinis, matematinis ir pan. Todėl IQ priklauso ir nuo tokių dalykų kaip bendravimo įgūdžiai, emocijų valdymas ar problemų sprendimas.
Pagal astrologiją, intelekto požiūriu ypač svarbios yra Merkurijaus ir Urano pozicijos jūsų gimimo diagramoje. Merkurijus siejamas su mąstymu ir komunikacija, o Uranas – su inovacijomis ir originalumu.
Štai Zodiako ženklų reitingas pagal intelektą – nuo aukščiausio iki žemiausio.
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1. Dvyniai
Dvyniai yra laikomi pačiais protingiausiais, jų intelektas itin aukštas. Valdomi Merkurijaus planetos, jie yra smalsūs, greitai mąstantys ir mėgstantys mokytis. Geba lengvai įsitraukti į sudėtingas diskusijas ir greitai įsisavinti naują informaciją.
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2. Mergelė
Tylusis genijus. Šiam Zodiako ženklui nereikia demonstruoti savo intelekto, nes jis akivaizdus. Mergelės yra analitiškos, kruopščios ir visada atsakys į sudėtingiausius klausimus.
3. Vandenis
Vandenis mąsto nestandartiškai. Urano įtaka suteikia originalų, kūrybišką protą, tad šis Zodiako ženklas geba rasti sprendimus problemoms, kurių kiti net nepastebi.
4. Skorpionas
Skorpionas siekia tiesos iki galo. Jie įžvalgūs, atkaklūs ir giliai analizuojantys kiekvieną detalę. Nuolatinis noras suprasti „kodėl“ kelia jų intelektą į aukštą lygį.
5. Svarstyklės
Dažnai nuvertinamos, bet iš tiesų labai protingos. Svarstyklės geba prisitaikyti, stebėti ir strategiškai mąstyti, net jei to neparodo.
6. Ožiaragis
Aukso viduriukas – darbštus ir disciplinuotas protas. Ožiaragiai nuosekliai gilinasi į įvairiausias temas ir laikui bėgant jų intelektas tik stiprėja.
7. Vėžys
Vėžys pasižymi aukštu emociniu intelektu. Jie puikiai supranta kitų jausmus ir elgesį, nors loginiu mąstymu gali ir neišsiskirti.
8. Jautis
Kaip tikras darbinis jautis, šis Zodiako ženklas mokosi lėčiau, bet užtikrintai. Vis dėlto, užsispyrimas gali pakišti koją, o jį gelbsti gebėjimas suprasti dalykus gilesniu lygmeniu.
9. Žuvys
Žuvys yra labai kūrybingos, bet skęstančios svajonėse, tad gali kilti sunkumų bandant susikaupti ir spręsti problemas realiu laiku.
10. Avinas
Avinas linkęs imtis veiksmų, o mokslams kantrybės neužtenka. Šis Zodiakas labiau pasižymi „gatvės išmintimi“ nei akademiniu intelektu.
11. Liūtas
Gali būti užsispyręs ir sunkiau priimti naujas idėjas. Tai riboja intelekto augimą, nors potencialo tikrai yra.
12. Šaulys
Nors smalsus ir mėgstantis tyrinėti, Šaulys dažnai praleidžia detales ir per greitai daro išvadas, o tai trukdo pilnai išnaudoti intelektą.
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