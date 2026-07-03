Zodiako ženklai, kuriems ilgalaikiai santykiai – neįmanoma misija

Kiekvienas Zodiako ženklas santykiuose elgiasi skirtingai, o astrologija rodo, kad ne tik suderinamumas lemia, kaip žmonės myli ir kas juos paskatina išsiskirti.
Žinodami kiekvieno Zodiako ženklo ydas galėsite sėkmingai dirbti su santykiais ir juos išsaugoti.
Avinas
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Avinams romantiški santykiai dažnai baigiasi dar net neprasidėję, nes Avinas jais rūpinasi atsainiai. Avinas kuria planus ir dažnai į juos neįtraukia partnerio, bet vėliau nustemba, kai partneris dėl to supyksta.
Šio ženklo atstovai visiškai nesudaro įspūdžio, kad nori ilgalaikių santykių. Normalu santykiuose turėti asmeninių planų, tačiau kai visi Avino planai sukasi tik aplink jį, jis netyčia išstumia antrą pusę iš savo gyvenimo.
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Jautis
Jaučiui santykiuose sekasi prasčiau dėl labai sudėtingos „testų“ sistemos, kurią jis sukuria, kad patikrintų partnerį. Šie testai užtrunka ilgai, todėl antra pusė neretai praranda kantrybę ir nusprendžia, kad stengtis dėl Jaučio neverta.
Šis Zodiako ženklas nesupranta, kad potencialus partneris nenori nuolat įrodinėti, jog yra vertas jo dėmesio. Kartais reikia tiesiog rizikuoti ir leisti įvykiams klostytis sava eiga.
Dvyniai
Dvyniams santykiai dažnai nepasiseka, nes jie visada laukia „geresnės galimybės“. Jie nenori būti pririšti, jei kartais netyčia jų gyvenime atsirastų „geresnis variantas“.
Dvyniams taip pat nepatinka, kai santykiai tampa emociškai sudėtingi. Jiems patogiau laikyti žmogų per atstumą, o jei santykiai netampa rimti – jie dėl to pernelyg nesijaudina. Bent jau iš asmeninės prizmės.
Vėžys
Vėžys santykiuose dažnai klysta, nes mato potencialą ten, kur jo iš tikrųjų nėra. Jei partneris nuo pat pradžių pasako, kad nenori rimtų santykių, Vėžys galvoja, kad gali pakeisti to žmogaus nuomonę.
Tačiau šis Zodiako ženklas nėra sąžiningas su savimi. Negalima rinktis žmogaus vien todėl, kad jis atrodo kaip iššūkis, kurį reikia „nugalėti“. Kitą kartą Vėžys turėtų išgirsti, kai žmogus pasako, kad nėra suinteresuotas, ir judėti toliau.
Liūtas
Liūtas yra per daug užsiėmęs, kad švaistytų laiką neužtikrintiems santykiams ar žmonėms, kurie nėra jam pakankamai geri. Todėl jis priima svarbų ir sveiką sprendimą viską nutraukti.
Nors tai geriau nei klaidinti žmogų ir vėliau sudaužyti jo širdį, dėl tokio elgesio Liūtas tampa labai sudėtingu partneriu.
Liūtas žino, kad yra vertas geriausio ir nenori tenkintis prastesniais variantais. Laimei, jo pasitikėjimas savimi yra labai patrauklus, todėl žmonės jaučia trauką šiam Zodiako ženklui ir jis greičiausiai ilgai vienas neliks.
Mergelė
Mergelė santykiuose dažnai susiduria su problema, kad ji tiesiog nutolsta nuo partnerio. Kai ji ir jos partneris yra skirtinguose gyvenimo etapuose, jie neberanda bendrų taškų ir Mergelė nusprendžia eiti savo keliu.
Ji supranta, kad santykių negalima priversti veikti, ypač jei abu žmonės neturi emocinių resursų sukurti stiprų ryšį. Tačiau dėl išsiskyrimo Mergelė geriau nepasijunta, nes bijo, kad prarado galimą sielos draugą.
Svarstyklės
Svarstyklės taip stengiasi nepasakyti ar nepadaryti kažko neteisingo santykiuose, kad nustoja būti savimi. Dėl to santykiai tampa neautentiški.
Tokio tipo santykių Svarstyklės negali ilgai palaikyti, nes joms labai svarbus nuoširdumas, o atvirumas ir pažeidžiamumas padeda joms suartėti su partneriu.
Puiku, kad Svarstyklės rūpinasi kito žmogaus jausmais, tačiau šis rūpestis dažnai pakiša koją, nes šio ženklo atstovai prisibijo rodyti savo tikrąją asmenybę.
Skorpionas
Skorpionui palaikyti santykius sunku, nes pradžioje viskas atrodo labai intensyvu, tačiau laikui bėgant ši kibirkštis nurimsta ir įsivyrauja kasdienybė, kurios jie nepakenčia. Santykiuose su šiuo ženklu gali būti daug aistros, tačiau nieko daugiau.
Dėl to Skorpionas atsitraukia ir nori išsiskirti. Tokiu atveju nėra pakankamai pagrindo kurti sveikus santykius – lieka tik fizinis potraukis, o kitoms santykių pusėms neskiriama jokio dėmesio.
Šaulys
Šauliui santykiai dažnai nepasiseka, nes gana greitai jis pradeda jaustis tarsi santykiai jį dusintų. Jis labai vertina savo nepriklausomybę ir nori jaustis laisvas. Santykiuose jam atrodo, kad yra pririštas prie kito žmogaus.
Kai realybė jį pasiveja, Šaulys palieka savo širdies draugą. Galbūt viską būtų galima išspręsti, tačiau jam tai atrodo pernelyg sudėtinga.
Ožiaragis
Ožiaragis santykiuose dažnai susiduria su problema, kad darbą iškelia aukščiau visko. Dėl to jam lieka labai mažai laiko partneriui.
Jis bando įtikinti save, kad gali sėkmingai laviruoti tarp karjeros ir santykių, tačiau realybėje tai kone neįmanoma. Net jei jis nenori išsiskirti, netektis jam gali atrodyti kaip galimybė daugiau dėmesio skirti darbui.
Vandenis
Vandeniui santykiai dažnai nesiseka, nes jis retai leidžia laiką tik dviese su partneriu.
Jam labiau patinka grupiniai susitikimai su draugais, o ramus vakaras namuose su partneriu jam atrodo nuobodūs.
Vandenis dažnai nenori užsiimti veikla, būdinga poroms. Jis netgi gali vengti laikyti partnerio ranką, todėl atrodo šaltas ir abejingas. Nenuostabu, kad partneris gali nuspręsti palikti tokius santykius.
Žuvys
Žuvims sunku išlaikyti santykius, nes jos tikisi, kad partneris skaitys jų mintis. Šio ženklo atstovai nori, kad partneris juos suprastų be žodžių. Tai dažnai atstumia partnerį, nes jis nenori žaisti spėlionių.
Toks jų elgesys gali suklaidinti antrą pusę, todėl ji ima manyti, kad Žuvys nori likti tik draugais ir neketina tęsti romantiškų santykių.
Žuvys turi suprasti, kad reikia aiškiau išsakyti savo poreikius, o ne manyti, kad partneris juos jau žino.
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