Kurį mėnesį gimę žmonės yra patys geriausi patarėjai?

Patarimai būna įvairūs – vieni praktiški, kiti emociniai, o dar kiti tiesiog priverčia pažvelgti į pasaulį kitaip.
Įdomu tai, kad jūsų gimimo mėnuo iš tiesų gali turėti įtakos tam, kaip sprendžiate problemas ir kaip patariate kitiems. Atrodo, kad kai kurių draugų išmintis yra nenuginčijamas: jų patarimai jūsų mintyse dar ilgai po pokalbio.
Pateikiame septynis mėnesius, kuriais gimę žmonės dalija pačius geriausius patarimus.
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Lapkritis
Praleiskite dieną su lapkritį gimusiu žmogumi ir jis jums papasakos visas gilias gyvenimo pamokas, kurias yra išmokęs. Nesvarbu, ar tai būtų rimtas pokalbis apie pasitikėjimą kitais, ar apie drąsą siekti savo svajonių – jie išmokys jus gyventi nedvejojant.
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Rugpjūtis
Rugpjūtį gimę žmonės yra labai išmintingi. Nesvarbu, ar išgyvenate išsiskyrimą, ar pokyčius gyvenime, jie pasakys būtent tai, ką jums reikia išgirsti. Jų žodžiai visada suteiks aiškumo sudėtingose situacijose.
Kovas
Kovą gimę žmonės sugeba išsklaidyti įtampą bet kurioje situacijoje. Jie yra tikrieji taikdariai, todėl visada skatina gerumą ir atjautą. Jie ragins jus vengti dramų.
Vasaris
Vasarį gimę žmonės yra laisvos dvasios. Jie puikiai patars, kai savimi nepasitikėsite. Jie išmokys nesirūpinti tuo, ką galvoja kiti, skatins būti drąsiems ir nustebinti save pačius.
Gruodis
Išmintingi ir optimistiški, gruodį gimę žmonės savyje turi tikrą žinių lobyną. Kreipkitės į juos patarimo ir išeisite su nauju, aiškesniu požiūriu. Jie skatins išlikti pozityviems net tada, kai gyvenimas tampa sunkus.
Balandis
Balandį gimę žmonės yra natūraliai motyvuoti. Jie pasitiki savimi ir dažniausiai patys save palaiko. Jų patarimai gali paskatinti net ir diždiausią užsispyrėlį siekti savo svajonių ir neatsigręžti atgal.
Rugsėjis
Rugsėjį gimę žmonės itin daug dėmesio skiria detalėms ir visada žino, kas jiems tinka, o kas ne. Todėl prašydami jų patarimo galite būti tikri, kad gausite logika pagrįstų gyvenimo „triukų“ sąrašą. Jie primins, kad geri dalykai reikalauja laiko, o stabilumas yra labai svarbus.