Zodiako ženklų piktumo reitingas: nuo švelniausių iki pikčiausių

Pateikiame Zodiako ženklų reitingą nuo mažiausiai piktų iki pačių pikčiausių.
12 vieta – Svarstyklės
Svarstyklės apskritai nepiktos. Pyksta visi aplink, o jos nuoširdžiai nesupranta – „o kas čia tokio?“ Svarstyklės gali atrodyti kietaširdės ir abejingos, gali būti įžeidžios, nemėgti, kai su jomis pokštauja, bet į atvirą skandalą greičiausiai nesivels. Spręsti konfliktus derybomis arba apskritai nespręsti, o tiesiog išeiti – taip, šitą jos moka. Bet pykti? O kam joms to reikia? Pernelyg vargina.
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11 vieta – Vėžys
Jis ne piktas, tiesiog pažeidžiamas ir turi gerą atmintį. Saugioje aplinkoje jis bus mielas, geras ir net drovus, bet jeigu kas nors šarvuose surado silpną vieną ir paspaudė, mirtinai įsižeis. Kartkartėmis gali paklebenti žnyplėmis, bet susidūręs su griežtu atsaku pasislėps į kriauklę ir tyliai graušis.
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10 vieta – Dvyniai
Dvyniai labai stengiasi būti geri ir su visais draugauti, todėl pykčio paprastai nerodo, net jeigu labai norisi. Jie moka vertinti žmones, bet jei tik atsiranda kažkas, kieno vertė jiems pasirodo aukštesnė, lengvai atstumia vakarykščius „geriausius draugus“ į antrą, o kartais ir dešimtą planą. Ir čia nemato nieko blogo. O jeigu pradėsite aiškintis santykius, sužinosite, kad esate toksiški ir smurtautojai, kurie nesugeba sveikai bendrauti. Pasakys jums tai labai ramiai ir be pykčio, juk Dvyniai, skirtingai nuo jūsų, yra sveiko bendravimo ekspertai.
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9 vieta – Žuvys
Nuotaikų svyravimai – taip. Mėgsta pameluoti ir drumsti vandenį – taip. Įgudę manipuliatoriai, kurie gali įsiutinti bet ką – taip. Bet visa tai ne iš piktumo. Tiesiog taip išeina. Didžiąją gyvenimo dalį Žuvys – grynas auksas, bet jeigu ras priežastį įsižeisti, pavirs nuodinga žuvimi velniu. Po to pačios dėl to pasigailės ir prašys atleidimo.
8 vieta – Šaulys
Jis ne piktas, jis tiesiog impulsyvus ir mėgsta rizikuoti. Todėl, jeigu sukibirkščiavo, gali išprovokuoti konfliktą ir su nedrumsčiama ramybe stebėti, kaip pašnekovas spjaudosi ugnimi ir laksto sienomis. O kai kuriais atvejais gali ir pats pratrūkti – ogi nereikėjo žaisti su ugnimi ir nervinti iš prigimties nepikto Šaulio!
7 vieta – Jautis
Jaučiai moka kontroliuoti savo emocijas ir labai retai leidžia prasiveržti negatyvui. Bet nereikia galvoti, kad jie – nekalti žolėdžiai. Jaučiai – tai tikri koviniai buliai. Tiesiog nenori švaistyti jėgų nenaudingiems konfliktams. Jie kantrūs, bet sunervinti juos įmanoma. Pakanka pradėti ginčytis dėl smulkmenų ir bandyti priversti juos pakeisti priimtą sprendimą.
6 vieta – Vandenis
Nepatenkintas savimi, pasauliu ir konkrečiai jumis Vandenis gali būti labai nemalonus. Pykčio jame yra, bet iki tam tikro laiko jis jį slepia. Jam juk svarbu būti kompanijos siela ir turėti gerą reputaciją. Todėl išleisti pyktį jis gali jums už nugaros. Paskalas, skundus, kokie jūs baisūs ir kaip gadinate jam gyvenimą – lengvai ir su malonumu. Jie gali eiti ir į atvirą konfliktą, ir paprastai jame savęs nekontroliuoja. Bet tą sau leidžia tik kai būna įsitikinę, kad negaus grąžos.
5 vieta – Mergelė
Pavadinti Mergelės gera nesugebės net tas, kurį ji myli ir gina. Nes jis mato, kaip ji tą daro. Negailestingai, apskaičiuodama, šaltakraujiškai ir be jokios pasekmių baimės. Mergelė visada pastebi, kada kas nors vyksta ne pagal planą, ir ją tai pykdo. Gali nutylėti, jeigu tas „ne pagal planą“ ne itin kertasi su jos interesais ar tuo momentu gali būti kaip nors pateisintas, bet jeigu dėl to sugrius pasaulis ar kyla grėsmė pačiai Mergelei ar jos brangiems žmonėms – pasisaugokite. Ir atminkite: viskas – dėl teisingumo.
4 vieta – Liūtas
Liūtas – karalius. O monarcho pyktis – baisus. Liūtas, nepaisanti viso pasitikėjimo savimi, visada įsitempęs: ar tik pavaldiniai neruošia perversmo? O ar jis pats pakankamai geras? Ar viską padarė teisingai? Jeigu Liūtas supras, kad sostas po juo sudrebėjo (ir nesvarbu, ar taip iš tiesų yra, ar jis pats sau įteigė), jame nubus žvėris. O kadangi šio ženklo atstovai bebaimiai, tiesmuki ir nebijo gauti atkirčio, kruvinas teroras garantuotas.
3 vieta – Avinas
Tiesmukas, agresyvus, ūmus ir labai kerštingas Avinas iš tiesų pavojingas. O ko tikėjotės iš Marso globotinio? Tai karys, ir dar šarvuotas nuo galvos iki kojų, ir dar su prieštankiniais ginklais. Iškėlęs skandalą lygioje vietoje ir sulyginęs porą miestų su žeme, Avinas paprastai nusiramina ir galvoja, kad lyg ir persistengė, bet niekada neatsiprašys.
2 vieta – Ožiaragis
Piktas, bet praktiškas ir pakankamai šaltakraujiškas, kad nepultų į mūšį iškart. Ožiaragis viską kontroliuoja, net savo vidinius demonus, kurių turi nemažai. Visų pirma tai noras dominuoti ir manija kontroliuoti visus ir viską. Ožiaragį lengva supykdyti, bet skirtingai nuo kai kurių kitų ženklų jis pradžioje pasvers visus „už“ ir „prieš“, pasirinks strategiją, o tada galima ir pakariauti. Kariauja iki paskutinio šovinio, gailestingumas svetimas, į nelaisvę neima.
1 vieta – Skorpionas
Jis piktas, kaip ir pridera ženklui, valdomam Marso. Skorpionas ūmus, įžeidus, gali būti labai agresyvus ir, žinoma, nuoskaudų neužmiršta, o keršija gražiai ir išradingai. Artimi žmonės puikiai žino, kaip elgtis su pikčiausiu Zodiako ženklu, kad ir patys nenukentėtų, ir Skorpiono neužgautų. Juk ir jam skauda, jeigu neskaudėtų, jis niekam negeltų. Skorpiono perauklėti neįmanoma, reikia tiesiog jį priimti tokį, koks yra. Ir gerti valerijonus.
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