Akivaizdu, kad socialiniai tinklai paskatino daugelį žmonių parodyti save. Iš to daugeliui kyla klausimai: kaip kiti sugeba parodyti tokią traukos jėgą, kuri atveria duris į kitų žmonių širdis? Kokios yra jų paslaptys? Charizma yra labai svarbi ne tik romantiško pasimatymo metu, bet ir parduodant produktus. Ir tikrai kai kurie žmonės turi įgimtą talentą tam. Vis dėlto, pasak Olivios Fox Cabane, kiekvienas gali išsiugdyti savo įtaigumą. Savo knygoje „Charizmos mitas“ ji mini tris būdus, kurie padeda padidinti savo charizmą.

Ką daryti

Buvimas. Fox Cabane teigia: „charizmatiškumas priklauso ne nuo to, kiek turite laiko, bet nuo to, kiek iš tikrųjų esate kiekvieno susitikimo metu“. Charizmatiški žmonės prisimena ne tik jūsų vardą, bet ir tai, ką pasakėte jiems per paskutinį susitikimą. Tai įvyksta dėl to, kad tokie žmonės atkreipia dėmesį į tai, kas vyksta aplink juos, „užuot įstrigę savo mintyse“, sako Paryžiuje gimusi autorė.

Galia. Kitas charizmos bruožas yra gebėjimas įvykdyti tai, kas siūloma. Šiuo klausimu socialinė psichologė Amy Cuddy garsioje TED kalboje pasakoja apie valdžios pozicijas. Mūsų gestai kalba apie tai, kas esame ir kaip jaučiamės. Paprastas pavyzdys: pečių slinkimas į priekį yra silpnumo ženklas, nes pasaulis mus slegia arba mes išsigandome. Priešingai, vertikali laikysena ir aukštai iškelta galva reiškia pasitikėjimą. A.Cuddy rekomenduoja ištirti, kaip mes jaučiamės būdami skirtingose pozose.

Šiluma. Charizmatiški žmonės yra patrauklūs, nes priverčia mus jaustis kaip namuose. Jie naudojasi maloniu balso tonu, kuris yra ir svetingas, ir neagresyvus, o jų žinutės prasideda nuo sąžiningumo – jie kalba apie tai, ką žino. To puikus pavyzdys yra Adriene Mishler, jogos instruktorė, kurios „YouTube“ kanalas pandemijos metu perkopė daugiau nei devynis milijonus prenumeratorių. Jos paslaptis yra artumas ir natūralumas. Moteris yra visada besišypsanti ir kalba ramiu balsu. Jos sekėjai suvokia ją kaip draugę ir patarėją.

Taigi, šios trys sudedamosios dalys yra naujosios charizmos ženklai. Tačiau geros charizmos išlaikyti nepavyks, jeigu užlipsite ant tam tikrų minų, kurios sugadins jūsų įvaizdį.

Ko nedaryti

Dėmesio uzurpavimas. Tiesa ta, kad charizmatiškumas priklauso ir nuo žinojimo, kada laiku sustoti. Jei padarę gerą įspūdį pasakodami istoriją mes ilgai užtrunkame, charizmos magija ilgainiui išblėsta ir susižavėjimas perauga į nuovargį.

Kritikavimas ar problemų pasakojimas. Dejuodami dėl savo sunkumų mes nepasieksime populiarumo viršūnės. Charizmatiški žmonės elgiasi priešingai: jie moka parodyti šviesą, kur dauguma mato tik tamsą. Dėl tos pačios priežasties kritiški žmonės ypač vargina, nes visi baiminasi, kad jie bus kiti, kuriuos kritikuos.

Blaškymasis mobiliajame. Niekas nėra patrauklus ar charizmatiškas, jei tūno įlindęs į savo mobilųjį telefoną, kai mes jam sakome ką nors svarbaus. Klausymasis yra vienas iš charizmatiškų žmonių sugebėjimų. „Mindfulness“ pradininkas Ispanijoje Andrésas Martínas Asuero patvirtina: „Svarbūs žmonės nelaiko savo mobiliojo telefono ant stalo“. Patikėkite, įlindę į telefoną, kitiems atrodote pažeidžiamas, tarsi jūsų sėkmė priklauso nuo telefono žinutės. Charizmatiškieji žino, kad pasaulis ir ypač žinutės telefone – jų palauks.

Parengė Aistė Blaževskytė