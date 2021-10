Kiekvienas gali išmokti užsienio kalbą

Tradiciniai mokymosi metodai – tai nuobodūs ir ilgi kalbos kursai, kuriuos reikia reguliariai lankyti. Ir vadovėliai, gramatikos lentelės, kurias reikia įsiminti, ir nuobodūs gramatikos testai. Be to, net jei visus šiuos žodžius kalsite atmintinai, tai negarantuoja sėkmingo kasdienio bendravimo. Kiekvienas suaugęs žmogus, kuris bando mokytis užsienio kalbos tradiciniais metodais, puikiai žino šį jausmą. Gramatikos lentelės ir žodžių sąrašai yra teoriškai įsimenami, bet kai reikia kalbėtis, visos šios taisyklės ir principai išnyksta iš galvos.

Smegenys automatiškai įsimena naują kalbą

Pagrindinė tradicinių mokymosi metodų problema yra ta, kad visiškai nenaudojamas natūralus arba įgimtas gebėjimas įsiminti. Taip yra todėl, kad mokymosi metu aktyvuojama tik viena smegenų pusė, o žodžių ir struktūrų pažinimas geriausiu atveju yra pasyvus. Tai pagerina įsiminimo procesą, nes suaktyvina gilesnius kalbinius ir kognityvinius gebėjimus. Dėl to suaktyvėja visi smegenų centrai, atsakingi už asociacijas ir įsiminimą. Tai labai svarbu, nes būtent dėl tiesioginių kalbinių asociacijų mes laisvai kalbame užsienio kalba.

Šis metodas apima 100 proc. jūsų gebėjimų ir padeda juos efektyviai panaudoti

Taikant šį metodą mokantis naujų žodžių vienu metu dirba kairysis ir dešinysis smegenų pusrutuliai. Žodinis pranešimas pasiekia kairįjį pusrutulį, o jį lydintis vaizdas – dešinįjį, todėl kiekvieną žodį, posakį ar frazę įsimenate iš karto keliais pojūčiais ir tai padarote akimirksniu. Be to, visa medžiaga suskirstyta į specialius skyrius, todėl žodžius mokysitės pagal panašumą. Kiekvieną iš jų iš karto pažinsite natūralioje kalbinėje aplinkoje, t. y. sakiniuose. Nėra prasmės mokytis tik žodžių. Turite juos panaudoti iš karto – jei to nepadarysite, niekada jų neprisiminsite. Tai yra didelis skirtumas tarp tradicinių metodų ir greitojo susiejimo metodo.

Tai ne mokslas, o malonumas

Dėl visų šių priežasčių taikant šį metodą nereikia per prievartą mokytis žodžių, nereikia lankyti jokių kalbos kursų, o visas mokymasis vyksta namuose. Šį procesą sunku pavadinti mokymusi, nes jo metu nejaučiate jokių pastangų ir nesate verčiami ką nors daryti.

Štai ponios Rasos, kuri jau taikė šį metodą, atsiliepimas:

„Ieškojau greito būdo mokytis, nes mano dukra ištekėjo už anglo. Bijojau, kad nesugebėsiu susikalbėti su Marku ir jo šeima, nenorėjau būti kaip ta lėtapėdė iš Lietuvos – visada prastesnė už kitus. Užsirašiau į kalbų mokyklos kursus, bet tokiu tempu... tikriausiai neišmokčiau iki pat mirties... Ir šis metodas buvo šūvis tiesiai į dešimtuką! Labai greitai išmokau naujų frazių ir žodžių, o gramatika tiesiog pati savaime įstrigo, rekomenduoju! Dabar galiu laisvai kalbėtis su savo žentu.“

