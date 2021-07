Testas ne tik smaližiams – pasirinkite skanėstą ir sužinokite, kuo traukiate aplinkinius

Įsižiūrėkite į paveikslėlį ir išsirinkite labiausiai jus viliojantį keksiuką. Po to perskaitykite, kokios jūsų asmeninės savybės labiausiai vilioja kitus.

1 keksiukas

Jūsų žavioji savybė – jūsų natūralumas. Jūs niekuomet neapsimetinėjate ir neveidmainiaujate. Jums ir į galvą neateitų mintis vaizduoti save geresnį, nei esate iš tiesų.

Be to, niekuomet nesistengiate įtikti kitiems. Tiesiog esate toks, koks esate – žmogus be kaukės.

2 keksiukas

Jūs estetas. Aplinkoje nuolat įžvelgiate gražius dalykus ir pats mokate juos kurti. Be abejo, jūs kūrybiška, gal net poetiška asmenybė.

Taip pat jūs esate romatiškas, ir tai žavi daugelį aplinkinių.

3 keksiukas

Jūsų žavesys slypi jūsų originalume.

Daug ką darote kitaip, nei dauguma. Turite savitą stilių, o jūsų skonis skiriasi nuo daugumos. Jus net sunku su kažkuo palyginti, nes jūs labai savitas. Kartais aplinkinius tai gali erzinti, bet dažniau jie tuo mėgaujasi.