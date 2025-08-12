Plaukikė Juneta Krylovaitė ryžosi iššūkiui, kurio dar neįveikė nė vienas lietuvis: sąlygos gniaužiančios kvapą

Lamanšas, vadinamas plaukikų Everestu, iki šiol laimėtojų sąraše neturi nė vieno Lietuvos piliečio, iššūkį įveikusio individualiai. Bet šis plaukimas – ne vien asmeninių ambicijų tenkinimas, rašoma pranešime žiniasklaidai.
Plaukimas per Lamanšo sąsiaurį – tai kelių dešimčių kilometrų kelionė plaukte be jokių pagalbinių priemonių, neleidžiami nei hidrokostiumai, nei varžybiniai maudymosi kostiumėliai.
Vandens temperatūra siekia vos 13–18 laipsnių, tokios temperatūros vandenyje plaukikui, priklausomai nuo oro sąlygų ir srovių gali tekti praleisti vidutiniškai 10–16 valandų. Tiesus atstumas nuo Anglijos iki Prancūzijos – apie 34 km, bet srovės gali pakoreguoti atstumą iki 40–50-60 km.
Junetos starto langas numatytas rugpjūčio 16–21 dienomis, tikslus laikas bus parinktas pagal oro sąlygas. Iškvietimo galima sulaukti likus net kelioms valandoms iki starto.
Plaukimas per Lamanšą – ne vien asmeninių ambicijų siekis. Kiekvienas plaukikas pasirenka labdaros projektą, už kurį plaukia. Juneta savo plaukimą skiria jaunimo emocinei sveikatai. Ji bendradarbiauja su „Jaunimo linija“, kasdien visą parą nemokamą ir anonimišką emocinę paramą jaunimui teikiančia organizacija Lietuvoje. Visos surinktos lėšos bus skiriamos tam, kad daugiau jaunų žmonių galėtų sulaukti pagalbos sunkiausiais momentais. Pagal turimus resursus organizacija šiai dienai gali atsiliepti tik į 4 iš 5 skambučių.
„Džiaugiamės ir didžiuojamės galėdami būti šios įkvepiančios kelionės dalimi. Juneta – ne tik drąsi plaukikė, bet ir jaunas žmogus, kuris savo balsu ir pavyzdžiu griauna tylą apie psichologinius sunkumus. Jos ryžtas ir atvirumas – tikras emocinio atsparumo įrodymas, įkvepiantis daugelį. Palaikome šią iniciatyvą visa širdimi“, – sako „Jaunimo linijos“ komunikacijos vadovė Sandra Bernotaitė.
Juneta neslepia – jos pasirinkimas remti būtent „Jaunimo liniją“ kilo iš asmeninės patirties. Gyvenimas su ADHD (dėmesio ir aktyvumo sutrikimu), ypač paauglystėje, dažnai lydėjo ją per emocinių bangų ruožus: nuo nevaldomo nerimo iki staigių nuotaikų kaitų, dėmesio koncentracijos sutrikimų, lėtos atminties. Tuomet, kai atrodė, kad viskas byra, svarbiausia buvo galimybė būti išgirstai.
„Aš pati žinau, kaip svarbu yra turėti, kur paskambinti. Ne visada nori ar gali kalbėti su tėvais, draugais ar mokytojais. Tą spragą užpildo „Jaunimo linija“. Jie buvo šalia manęs momentais, kai situacijos atrodė neišsprendžiamos.“
Pasak Junetos, emocinės sveikatos tema Lietuvoje vis dar per dažnai nutylima – ypač tarp jaunų žmonių. Todėl šiuo plaukimu ji nori ne tik įveikti fizinę ribą tarp dviejų šalių, bet ir simboliškai griauti tylos sieną apie psichologinius sunkumus.
„Paauglystėje man labai trūko supratimo, kas su manimi vyksta. ADHD dažnai eina kartu su depresijos ar nerimo epizodais, bet apie tai mažai kas kalba garsiai. Todėl aš plaukiu, kad būtų tyliau galvoje, bet garsiau visuomenėje.“, – atvirauja plaukikė.
Juneta prieš dvejus metus įveikė Lamanšą estafetėje kartu su lietuviu Nikolajumi Anikejevu ir iš Kubos kilusiu Prancūzijos piliečiu Nino Fraguela, bet individualus plaukimas – tai visiškai kitoks mastas ir atsakomybė. Jai teks susidurti ne tik su šalčiu, bet ir su vienatve, skausmu, abejonėmis. Iššūkio metu nebus jokių pertraukų, ji negalės įlipti į laivą ir turėti jokio fizinio kontakto nei su žmonėmis, nei su lydinčiu laivu. Ir vis dėlto ji tikisi, kad šis kelias taps ne tik asmeniniu proveržiu, bet ir įkvėpimu kitiems.
„Tikiu, kad net silpnumo akimirkomis įmanoma išlikti stipriu. Tą noriu parodyti ne tik sau, bet ir visiems, kurie dabar jaučiasi pavargę. Kad jie žinotų – kažkas už juos plaukia.“
Juneta tikisi, kad jos plaukimas padės surinkti lėšų „Jaunimo linijai“. Pinigai renkami contribee platformoje: https://contribee.com/lt/junetakrylovaite
plaukikėLamanšo sąsiaurisJaunimo linija
